Nizozemci ne žele dati suglasnost za primitak Hrvatske u Schengen jer Nizozemska ima tehničku vladu, piše u utorak Večernji list. Slovensko predsjedništvo Vijećem Europske unije stavilo je na provizorni dnevni red sljedećeg sastanka ministara unutarnjih poslova zaključke o spremnosti Hrvatske za ulazak u šengensku zonu, ali dnevnik neslužbeno doznaje da Nizozemska signalizira da možda nije spremna podržati tu odluku.

Zaključci o kojima je riječ nisu konačna odluka o primanju Hrvatske u Schengen, nego korak prije toga. Tim zaključcima, o kojima je sada riječ, Vijeće EU pismeno potvrđuje ono što je Europska komisija već rekla: da je Hrvatska ispunila sve tehničke preduvjete za ulazak u šengensku zonu bez granica.

Zaključci, a potom i odluka

Konačna politička odluka tek slijedi. Bit će to posebna odluka Vijeća, koja se usvaja nakon što Vijeće o odluci o primanju Hrvatske u Schengen konzultira i Europski parlament. Ali do te političke odluke i ne može se doći ako ovaj prvi korak nije usvojen. Slovenska vlada taj prvi korak namjerava odraditi sada, prije kraja slovenskog predsjedanja koje završava 31. prosinca, nakon čega predsjedanje preuzimaju Francuzi. No na sastanku Corepera (Odbora stalnih predstavnika u Vijeću EU) Nizozemska je, kako neslužbeno doznajemo od upućenog izvora, izrazila rezerviranost čak i prije nego što se otvorila dublja rasprava.

Navodno su to obrazložili time što je u Nizozemskoj na snazi tehnička vlada te stoga radije ne bi odlučivali o tako osjetljivom pitanju. Izbori u Nizozemskoj bili su još u ožujku, a o novoj vladajućoj koaliciji još se pregovara. To je već sad rekordno dugo razdoblje formiranja vlade u povijesti nizozemske demokracije.

Nemaju nikakav stav

Jedan nizozemski izvor potvrdio nam je da je stav te zemlje po pitanju proširenja Schengena uvijek bio jedan od kritičnijih i opreznijih, posebno u pogledu toga poštuju li se temeljna prava na granicama koje bi trebale postati nove vanjske granice šengenske zone. To je načelan stav o proširenju Schengena općenito, a na pitanje kakav je konkretno trenutačni stav Nizozemske o specifičnom pitanju zaključaka koji bi se usvojili u prosincu i potvrdili spremnost Hrvatske za Schengen, naš nizozemski izvor kaže da konačnog nizozemskog stava još nema, odnosno da se još na njemu radi.

Jedan drugi izvor, upućen u pregovore iza zatvorenih vrata u i oko Vijeća EU, kaže da Nizozemci pokazuju dobru volju, iskreno žele pomoći i surađuju sa slovenskim predsjedništvom kako bi se izgradio konsenzus za usvajanje zaključaka, donosi Večernji list.