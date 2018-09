NIZOZEMCI NAKON LJETOVANJA OSNOVALI IT FIRMU U SPLITU, TRAŽE PUNO RADNIKA: Radna mjesta otvorena su i u Zagrebu

Nakon ljetovanja u Splitu Nizozemci otvorili informatičku tvrtku u Hrvatskoj sa sjedištem u Splitu i Amsterdamu

Iako se ne događa tako često da strani investitori ulažu u Hrvatsku kako bi mi to voljeli, zahvaljujući prirodnim ljepotama i moru, nekoliko nizozemskih poduzetnika otvorilo je u Splitu informatičku tvrtku “Typeqast”. Tvrtka ima sjedišta u Amsterdamu i Splitu gdje je većina zaposlenih u uredu na trećem katu “West Gatea”, a otvorili su ured i u Zagrebu, piše Slobodna Dalmacija.

Tvrtka koju u Hrvatskoj vodi Marko Barić, nevjerojatno brzo raste, tako da sljedeće godine planiraju zaposliti više od stotinu radnika. Trenutno je zaposleno na neodređeno vrijeme 45 ljudi većinom sa splitskog područja, prosječne dobi od 29 godina, većinom muškaraca (30% je žena), kao i u drugim sličnim tvrtkama. Otvoren je natječaj za još 14 radnih mjesta u zagrebačkom uredu, do kraja ove godine planiraju doći do 60 zaposlenih.

IT sektor u Splitu do prije koju godinu nije bio razvijen

Inače, Barić je završio Fakultet elektrotehnike, brodogradnje i strojarstva u Splitu, a prije posla u “Typeqast” radio je i živio s obitelji u Londonu budući da nije mogao naći zadovoljavajući posao. “Kad su prošle godine bili na ljetovanju, nekolicina investitora iz Nizozemske zaključila je da bi bilo najbolje da osnuju svoju IT tvrtku umjesto što koriste usluge drugih. Osnivači “Typeqasta” vole Split, imamo direktne aviolinije između Splita i Amsterdama, počeli su kontaktirati ljude po Splitu i tako su došli do mene.

‘Najbrže smo rastuća firma u Splitu’

Sve smo posložili i posao je krenuo, firma je osnovana lani u listopadu. Prvog dana bilo nas je 9, sada 45, i mislim da smo najbrže rastuća IT firma u Splitu, možda i šire. Mi se u Hrvatskoj bavimo razvojem IT rješenja, a u Nizozemskoj se bave poslovnom stranom ove naše priče”, rekao je Marko Barić za Slobodnu Dalmaciju istaknuvši kako je dobra odluka baviti se IT-om, iako u IT sektor u Splitu ranijih godina nije bio posebno razvijen. “Sad je skroz druga priča, ne bih otišao da je tako bilo u vrijeme kad sam išao u London. Otvorile su se nove firme, stvorila su se nova radna mjesta” rekao je Barić.

Sreća i zadovoljstvo radnika iznimno su im bitni

Uvjeti za rad u tvrtki čine se odlični. Zaposlenici imaju plaćeno garažno mjesto, prostor za odmor i opuštanje. Zajedno doručkuju, a obično se petkom i zajedno druže kako bi proslavili uspješan kraj radnog tjedna. Osim toga, prema riječima Barića, svaka dva tjedna radnici imaju sastanak s nadređenim pri čemu se mogu požaliti ako im nešto smeta. S obzirom da im je sreća zaposlenika od bitne važnosti, napravili su sustav mjerenja zadovoljstva tako da zaposlenici ubacuju loptice različitih boja u koševe.

Kritizirao državni aparat

Barić nije propustio uputiti kritiku državi, savjetovavši državnom aparatu da napravi projekciju vlastitog smjera i razvoja za sljedećih 10 godina. Kao i inače, jedan od glavnih prigovora ide složenosti birokratskog sustava i procedura. Knjigovodstvo je složenije nego u Nizozemskoj, gubi se vrijeme na nepotrebno potpisivanje i stavljanje pečata na sve račune i slično.