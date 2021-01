NIZ OGRANIČENJA NA AUTOCESTAMA, JEDAN AUTO ZAVRŠIO NA KROVU: Zbog snijega i snažnih udara vjetra poteškoće u prometu

Vozi se uz ograničenje brzine 40 kilometara na sat, izvijestio je HAK, a dionica je otvorena samo za osobna vozila zbog jakih udara bočnog vjetra.

Zbog snijega i snažnog vjetra ograničenja su na snazi za mnoge dionice autocesta u Hrvatskoj, a na autocesti A1 između čvora Maslenica i čvora Sveti Rok u smjeru Zagreba dogodila se i prometna nesreća u kojoj je jedan automobil završio na krovu.

UPOZORENJA NA SNAZI; Stigla je Genovska ciklona: Posvuda će zahladnjeti, očekuje se obilni snježni pokrivač, a problemi su već počeli

Očekuje se da će se do kraja nedjelje stvoriti do 10 centimetara snježnog pokrivača u nizina i do 30 u gorju. U priobalju i na obali potreban je oprez zbog obilne kiše, nerijetko i grmljavine, a jako i olujno jugo bi moglo stvarati probleme u prometu.