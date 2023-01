U studiju Net.hr-a gostovao je prometni stručnjak Željko Marušić, koji je komentirao niz prometnih nesreća koje su se proteklog vikenda dogodile na hrvatskim cestama. Podsjetimo, na autocesti A3 dogodilo se 9 prometnih nesreća u kojima je sudjelovalo 22 vozila. Marušić kaže da je u pravilu uvijek krivac nepoštivanje prometnih propisa.

"Vozači se trebaju prilagoditi uvjetima, kako bi se u svakoj situaciji mogli zaustaviti i usporiti, a to vozači ne rade. Srljaju grlom u jagode – voze prebrzo, ne drže razmak, voze s nedovoljno opremljenim vozilima. Ovdje se to poklopilo i s vremenom povratka radnika iz regije u zapadne zemlje nakon blagdana. Mnogi voze prebrzo, umorni", kazao je Marušić.

Rekao je da zimi mnogi voze s ljetnim gumama, s kojima je zaustavni put znatno duži pa u slučaju kada treba prikočiti nema dovoljno vremena. "Tu je problem i propisa koji omogućavaju vožnju zimi ljetnim gumama, uz uvjet da je utor veći od 4 mm i da se posjeduju lanci u prtljažniku. Mnogo sam puta isticao da je to apsurd", kaže prometni stručnjak.

Marušić smatra da su gume važnije od svih ostalih sigurnosnih sustava. "Ako su gume dobre vozač može manevriranjem spasiti situaciju, a ako gume ne vrijede, tada ništa ne pomaže. Štednja na gumama je kontraproduktivna", rekao je.

Što se tiče same prometnice na kojoj su se dogodile nesreće, kaže da količina prometa čak može utjecati povoljno jer kada je gust promet, vozi se sporije. Problem je što se vodi neprilagođeno, prevelikom brzinom te uz premali razmak. "Najveći problem je što neki vozači voze lijevom pretjecajnom trakom i uspore na 40 km/h i onda nastaje inicijalni sudar", rekao je.

Kada je magla, to je jedna od gorih prometnih situacija, a vidljivost je temelj vožnje, kaže, dodajući da mi ne kontroliramo one koji krše prometne propise. "Važno je da počnemo to kontrolirati jer veliki problem hrvatskih cesta je što nema policije", istaknuo je Marušić. Policija ne može pokriti sve, a rješenje bi bilo uvođenje sustavnog nadzora koji bi kontrolirao brzinu i razmak.

Vozači se ne drže propisa

Upitan postoji li kakvi prometni propis i kod nas koji određuje održavanje potrebnog razmaka u prometu, Marušić kaže da imamo. "Propisani razmak je jedan od temelja sigurnosti i on je propisan Zakonom o prometu na cestama", rekao je.

"On iznosi prijeđeni put u dvije sekunde pri konkretnoj brzini. To znači da vozilo koje vozi 100 km/h u dvije sekunde prijeđe 56 metara, treba se udaljiti 56 metara. Problem je što se to kod nas ne kažnjava. U Njemačkoj nemamo generalno ograničavanje brzine, međutim, praktički na svakom nadvožnjaku, a i između, kontrolira se razmak. I ako vozite 200 km/h, a niste se udaljili 112 metara, tada su kazne veće nego za prekoračenje brzina na našim cestama", rekao je.

Postoje propisi i zakonski okvir, problem je što se vozači toga ne drže i što policija to ne sankcionira, smatra Marušić.

Kao temeljni problem navodi to što nema izvjesnosti kažnjavanja i naši vozači znaju da neće biti kažnjeni, zato i tako voze. "Zanimljivo, strani vozači ovdje voze manje kulturno nego u svojim zemljama – Slovenci, Nijemci, znaju da je ovdje eldorado za kršenje prometnih propisa. Može se voziti brzo, ne držati razmak, ali kada se vrate u svoje zemlje, voze drugačije. I naši vozači čim dođu u Sloveniju, Austriju, Italiju, voze obazrivije, drže razmak", ističe Željko Marušić.

Po njemu, najveći uzročnici prometnih nesreća su kršenje prometnih propisa, ali na više načina. "Prvo je obijesna vožnja. Kada netko sustavno krši prometne propise, to je uvijek nekakav vid obijesne vožnje. Drugo, to je alkohol, a uz to je sve veći problem korištenje mobitela. To je usporedivo s alkoholom i to je postala pošast. Mnogi tipkaju i surfaju tijekom vožnje i to je problem koji bi se trebao oštrije kažnjavati. Kazna koja je sada određena od 1000 kuna je premala, trebalo bi biti određeno da se za to oduzima vozačka dozvola", smatra.

Opet kaže da visoko razlučive kamere to sve vide. "Dok toga ne bude, nećemo moći napraviti pomake", rekao je Željko Marušić u studiju Net.hr-a.

Što je još govorio o prometu u Zagrebu te velikim prometnim infrastrukturnim projektima u Hrvatskoj, pogledajte u cijelom intervjuu.