NIVES CELZIJUS NA SUDU OPISALA SUSRET S KAMATARIMA: ‘Provirila sam nakon tuširanja, maltene polugola. Bila sam bijesna’

Svjedočenjem Nives Celzijus, na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu nastavljeno je suđenje konobaru Danijelu Despotoviću, optuženom da je posrnulom bivšem Dinamovu stoperu Dini Drpiću prijetio pištoljem potražujući svojih 5000 eura s kamatama, izvještava Jutarnji list. Povod svemu je 5000 eura koje je Despotović još 2013. godine posudio nogometašu koji je novac brže-bolje odmah prokockao i do danas ga nije vratio. A konobaru, koji odbacuje krivnju, se sudi zbog pokušaja protupravne naplate.

U prošloj raspravi Drpić je ustvrdio, između ostaloga, kako mu je bivša supruga Nives rekla da je Despotović, dok je 2013. bio na Bruneju, došao s prijateljem na njihovu kućnu adresu i htio ući u kuću, ali ih Nives nije pustila. Međutim, Drpić je u istrazi ispričao da su ga u studenom 2012. Danijel i Albanac Ante posjetili i ušli u kuću na dvije, tri minute te mu dali do znanja da je novac, koji mu je Despotović posudio, Antin.

Nives je na sudu rekla da zna zašto je pozvana i da joj je Dino objasnio. Odmah je dala do znanja da optuženog gospodina ne poznaje pa dodala “možda je bio on, ali nisam sto posto sigurna, dok sam gledala kroz špijunku na vratima”.

“Muškarac je, naime, bio ćelav i puno deblji. Od tada je prošlo dosta godina i iskreno, nisam znala da će taj trenutak biti važan da ga zapamtim detaljnije. Tog dana nisam očekivala nikoga, pa me dodatno iznenadilo što netko kuca na vrata. Pitala sam tko je, a čovjek je rekao da je Dinin prijatelj. Bilo mi je jasno odmah o čemu se radi. Pomislila sam da je neki kamatar. Bila sam užasno bijesna jer se Dino dugo borio sa svojom ovisnošću o kocki. Uz moju pomoć je vratio sve postojeće dugove i vjerovala sam da su ti problemi iza nas. Vrata su bila otvorena kroz lanac i samo sam provirivala kako se ne bi vidjelo moje odjevno stanje jer sam bila neprikladno obučena, nakon tuširanja, maltene, polugola”, ispričala je u sudnici Nives Zeljković, pjevačica i spisateljica.

Muškarcu na vratima je rekla tad da Dine nema i da je sama kući, no dodaje kako je inzistirao da uđe u kuću i da se sam uvjeri da nogometaš nije doma. Kaže da je tada Dino je igrao na Bruneju pa je čovjeku rekla da provjeri na internetu jer je to bio javni podatak.

“Nakon 10 minuta taj je čovjek napokon otišao, a s njim je bio još neki muškarac koji ga je čekao kraj auta. Vidjela sam obrise. Odmah sam nazvala Dinu i rekla mu da ću zvati policiju ako mi još itko dođe pred kuću. Odmah je znao o kome se radi te me bijesno skinuo s telefona valjda kako bi nazvao tog gospodina. Ja sam veliki paničar i u glavi sam si složila već dramatičan scenarij. Bila sam neopisivo ljuta što se Dino doveo u takvo stanje. Kasnije mi se Dino povratno javio da me više nitko neće uznemiravati”, prisjetila se Celzijus.

Na upit Despotovićeva odvjetnika je li joj bio poznat razlog dolaska njoj nepoznatog čovjeka na vrata kuće, pjevačica je odgovorila da joj gost na vratima “nije rekao zašto je došao, ali joj je bilo jasno da nije Dinin prijatelj”. Tvrdi da joj je bilo zastrašujuće da nepoznati muškarac inzistira da uđe u stan gdje je sama žena pa se pitala odakle mu takva ambicija iako mu je rekla da je sama u stanu. Istaknula je da čovjek nije bio grub niti je bilo ikakve prilike za grubost. Kasnije joj je, ispričala je pjevačica, Drpić pojasnio da mu je taj čovjek posudio novac koji nije vratio te da traži neke apsurdne kamate, ali nikada joj nije spomenuo njegovo ime. Odgovarajući, pak, na pitanja sutkinje zašto je pomislila da joj je na vrata došao kamatar, Nives Celzijus se osvrnula na svoje životno iskustvo.

“Kroz život sam imala priliku susretati se s krim-miljeom i kamatarima. Možda je to bila moja trenutna predrasuda izazvana samo fizičkim izgledom jer čovjek na vratima je bio ćelav i deblji. A te predrasude nisu lijepe, no i sama sam bila često izložena fizičkim predrasudama. Uostalom, čitala sam po novinama kako kamatari napadaju, zastrašuju dužnike… Naknadno mi je Dino ispričao o Despotoviću jer me nakon napada nazvao uznemireno i rekao da će ga prijaviti policiji. Nisam ulazila u detalje jer meni je od tih priča bila muka i trudila sam se da budem izvan svega pogotovo jer smo Dino i ja već bili u fazi razilaženja”, otkrila je još spisateljica uvjerena da ju je Dino “htio zaštititi ne govoreći joj sve detalje svojih vlastitih nevolja”.

Celzijus je još spomenula kako su svi njihovi bračni problemi bili povezani s kockom jer Drpiću kockanje “nije bila razonoda već bolest tijekom koje je postajao druga ličnost”. Kazala je da je kasnije u novinama pročitala o pištolju i tome da mu se njime prijetio. Naglašava da njoj Drpić nije pričao ništa o tome.

“Meni o tome ništa nije pričao jer je znao da sam ja i zbog najmanjeg stresa odmah na tabletama. Mislim da me Dino htio zaštititi, bojao se da će nešto izaći u medijima, a što bi moglo meni i djeci naškoditi. Nakon napada me nazvao valjda jer je imao potrebu to sa mnom podijeliti jer sam mu bila i dalje vrlo bliska osoba. Sigurno je zvao tada i majku jer s njom je dijelio sve”, zaključila je Nives Celzijus.