Valerija Kanđera, psihologinja s višedesetljetnim iskustvom rada u centru za socijalnu skrb, objavila je na svom Facebooku šokantnu priču o djevojčici bez odgovarajuće roditeljske skrbi za koju nema nigdje mjesta u ustanovama da ju zbrinu.

"Djevojčica 6 i pol godina. Lice porculanski glatko, okrugle smeđe oči umiljate mace s najdužim trepavicama na svijetu, kike omotane ružičastim gumicama i osmijeh koji ne silazi s lica. Ministre, trebamo žurni, žurni smještaj ove prekrasne djevojčice! Tridesetijedna ustanova u Republici Hrvatskoj ne želi je primiti na smještaj. Nijedan tim za udomiteljstvo u Republici Hrvatskoj nije dao pozitivan odgovor o smještaju. Ravnateljica jedine ustanove u Zagrebu koja je dužna primiti dijete kroz smještaj u kriznim situacijama, izrijekom odbija prihvatiti djevojčicu. Najradosnijih očiju", napisala je.

Odgojiteljica je plakala

"Kada smo je preuzeli iz dječjeg vrtića specijaliziranog za djecu s razvojnim teškoćama, odgojiteljica je plakala u nemoći, a moja socka i ja suze smo gurale nazad da se vrate tamo odakle su krenule. Ta meni je to već tkoznakoje izdvajanje, spašavanje! Trebalo bi biti spašavanje djeteta iz nezdrave i disfunkcionalne obitelji, a briga o djetetovoj dobrobiti i opet je samo floskula. Naša prekrasnica ima autizam. I najljepši osmijeh na svijetu! Odgojiteljica i rehabilitatorica u vrtiću kažu da je najbolje dijete s autizmom kojim se bave, neagresivna je, vedra, dostupna vođenju. I ima najnježniji pogled na svijetu! Evo, sada se nalazi u mojem uredu Hrvatskog zavoda za socijalnu skrb. Koji je promijenio ime pa više nije Centar. Ali koji je centralizirao sve što se dalo centralizirati bez smisla i logike.

To nam je dala reforma. I povećane koeficijente onima koji sjede u središnjoj službi, a ne rade izravno s korisnicima.Evo, to je reformirano.Ali nema smještaja za djevojčicu koja se upravo glasno smije u mojem uredu koji dijelim s još dva psihologa. Naša curka igra se svojim prstićima, razgledava okolo i glasno se smije negdje u svom svijetu u kojem je sigurno ljepše nego u našem. U kojem joj ne možemo osigurati ne najvedriji, ne najpoticajni nego ikakav smještaj. Opet se javljam s vapajem, molbom, traženjem! Opet sam ogorčena na reformirani, uzaludni sustav čiji dio već dugo ne želim biti. Radno vrijeme nam je do 15:30. Kamo ćemo onda s prelijepom djevočicom koju sudbina nije pomazila, a sustav se bahato poigrava?", napisala je.

Kako piše Danas.hr, majka djevojčice je navodno u ustanovi zatvorenog tipa, otac na nepoznatoj adresi, a šira rodbina je poručila da ne može brinuti o djevojčici. Nitko nije došao po nju u 12 sati u vrtić koji pohađa četiri sata na dan. Od tada je bila u prostorijama centra za socijalnu skrb. U međuvremenu je nađen smještaj za djevojčicu.

"Nije ovo prvi put, i lani smo imali slučaj kad nismo imali gdje s petero braće iz sestara starosti od dvije do sedam ili osam godina. Nismo imali gdje s njima. Svaki mjesec imamo sličan slučaj s nekim djetetom", rekla je Kanđera za Danas.hr.