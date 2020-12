NITKO NEĆE BITI GLADAN: Chefovi iz cijele Hrvatske kuhaju u Petrinji: ‘Ovdje je koma’

Odaziv je bio velik, a koliko je pomoć bila potrebna najbolje pokazuju prizori iz Petrinje.

Chefovi iz Zagreba i cijele Hrvatske nakon razornog potresa organizirali su prikupljanje hrane te su i sami otišli u Petrinju kako bi građanima koji su ostali bez svega podijelili topli obrok.

‘Tu je koma, treba šatora i deka’

„Tu je koma. Čekamo da nam dođe kuhinja da možemo početi kuhati. Ako ima kolega u blizini, mi smo na trgu. Treba šatora i deka“, poručio je Mate Janković nakon što su stigli u grad kojeg je pogodio razorni potres.

Podjela hrane je ubrzo krenula, a na Facebooku su objavili i što im je trenutno najpotrebnije

Kako pomoći i ne odmagati

Apel kako pomoći, ali i što ne činiti makar u najboljoj namjeri, objavio je i chef Belizar Miloš

Evo nekoliko jednostavnih naputaka koji će vam pomoći da izbjegnete tzv. “odmaganje pomaganjem”.

Upitate li bilo koga od ljudi iz žurnih službi svatko od njih će vam potvrditi kako je jedna od ozbiljnih opasnosti koje na terenu usporavaju kvalitetan i pravovremen rad spasitelja neorganizirano i kaotično nastojanje velikog broja dobrovoljaca, volontera i općenito običnih ljudi da, suočeni sa velikom nesrećom svojih bližnjih, pokušaju pomići na bilo koji način. I onda u svoj toj dobroj vjeri u stvari odmažu.

1. Nekoordiniranim volonterstvom, bez obzira na dobru namjeru, stvara se kaos.

2. Radije ostavite kontakt Crvenom križu pa neka vas nazovu ako zatreba volontera nego da radite na svoju ruku jer tako im opet odmažete.

3. Za udruge koje se aktivno žele uključiti u prikupljanje ili pružanje pomoći najpoželjnije je da svoje akcije koordiniraju s Crvenim križem.

4. Nitko, ali baš NITKO ne bi trebao ići u Petrinju ako ne mora. Petrinja i Glina su mali gradovi, prvi je manji od Sinja a drugi od Podstrane, i njihovi su prometni, energetski, komunikacijski i svi ostali urbani kapaciteti bili mali i prije ove katastrofe a sad je situacija neusporedivo gora pa ćete nepotrebnim dolascima samo stvoriti dodatni kaos, gužvu i nepotrebno opterećenje ionako krhke infrastrukture.

5. Sve kad bi i došli do njih morate znati da tamo jednostavno ne možete pomagati ljudima zatočenima u ruševinama ni sanirati štetu, jer su se tamo već okupili najbolji za to obučeni ljudi iz cijele Hrvatske pa bi vi tamo, žao nam je reći, vjerojatno samo smetali.

6. Kamioni, kombiji i ostala vozila ne bi trebala ići u vlastitom aranžmanu, jer osim što ćete stvariti dodatnu gužva i kaos, doslovce ćete riskirati živote vozeći u uvjetima na koje niste naviknuli.

7. Jednostavan, pouzdan i jako efikasan način pomoći jest uplata novca na račun Crvenog križa.

I za kraj još samo jedna napomena… Sisku, Petrinji, Glini i svim ostalim naseljima potresom pogođene Banovine pomoć će trebati još dugo, dugo. Taj će kraj novac, hranu, lijekove, odjeću, higijenske i ostale potrepštine trebati ne u danima već i tjednima i mjesecima koji slijede.

Samo ljubav ljudi te zrno do dva zdravorazumskog razmišljanja i svi zajedno im možemo pomoći da prebrode ovu nevolju.

