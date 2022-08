Ono što ostatak Hrvatske čeka od listopada, stanovnici Otočca već su dočekali na računima za kolovoz. Kubik vode ranije su plaćali 7 kuna, a sada 14 i pol. "Sad je već skuplja od struje. Ne znam, vidjet ćemo. Sve je poskupjelo, a voda za duplo", kaže za RTL Ivica Antunović iz Otočca.

"Kako ću vodu uštedjeti, ako sam koristio 10 kubika, koristit ću i dalje. Sve je teže iz dana u dan, a plaće su iste. Borit ćemo se koliko budemo mogli", kaže Damir Kovačić iz Otočca.

"Pa po svemu sada izgleda da će biti rast cijena električne energije, da će se dio preliti kupce. Vidjet ćemo u kolikom će to iznosu biti, vidjet ćemo hoće li Vlada preuzeti dio na sebe i HEP kao i opskrbljivači. I to će se naravno preliti na cijenu vode jer znamo da je potreban električna energija kako bi vodu dopremili do kućanstva", kaže Marko Bišćan iz Energetskog instituta Hrvoje Požar.

"Pedeset milijuna kuna koliko je do sad odlazilo na električnu energiju radi pumpanja vode u cijevima, sada ide vjerojatno četiri puta gore i odjednom 50 milijuna trošak postaje 200 milijuna kuna trošak", rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Osim toga, slijedi nam i skuplji plin, a u Zagrebu već postoji problem: Gradska plinara ima oko 50 tisuća novih korisnika koji su do sada bili kod komercijalnih, tržišnih opskrbljivača. Zbog novih korisnika i veće potražnje dug plinare mogao bi se povećati sa sadašnjih 50 milijuna eura na 100 milijuna eura.

"Nije bilo očekivano da će te tvrtke prvo ponuditi cijenu građanima po jeftinijim cijenama i sada kada su njima cijene dobave plina otišle gore odjednom kažu mi to nećemo raditi. To nitko nije mogao predvidjeti i to stvara problem GPZO-u", rekao je Tomašević.

Na pitanje, je li se sada bolje grijati na plin ili struku, Bišćan kaže: "To vam je sada sve igra brojeva jer ne znamo kolika će točno plin poskupiti, kolika će biti cijena u toplinarstvima, kolika će biti cijena električne energije. Teško je reći."

U riječkom vodovodu kažu da im je cijena struje već sada skuplja četiri i pol puta, a kako jedno vuče drugo, zbog njihove skuplje struje građanima je skuplja voda.