‘NITKO NE PITA ZA NAS…’: Od razornog potresa na Baniji prošla su 4 mjeseca, a od obnove ni o: ‘Nitko nas više ni ne obilazi…’

‘Gdje god dođete nešto pitati, nitko ti ne zna reći, neće pomoći… Kako onda?’, pita se mještanka Srednjih Mokrica dok čeka da se krene s obnovom na Baniji

Od razornog potresa na Baniji prošla su četiri mjeseca, a obnova tog područja još uvijek nije počela. Ipak, za one stanovnike čiji objekti imaju zelene naljepnice idućeg tjedna trebali bi krenuti prvi radovi, dok će one čiji objekti imaju žute i crvene naljepnice od lipnja obilaziti projektanti.

“Prošla su četiri mjeseca i nitko nas više ne obilazi, nitko ne pita za nas…”, rekla je Katica za N1. Stanovnike ipak najviše zanima koliko će još imati privremeno, umjesto trajnog rješenja nad glavom. Također, država je najavila da se komunalije na tom području neće naplaćivati do 30. travnja, a Katici iz sela Sibić je stigao račun za struju za travanj kojeg će, kako je rekla, platiti kako joj ne bi stigla ovrha.

‘Nitko ništa ne zna reći’

Gotovo identična situacija je i u Srednjim Mokricama. Iako mještanka na svojoj kući ima crvenu naljepnicu i dalje kuću mora koristiti jer tu kuha i pere veš jer im je “kampica premala” i u njoj to ne mogu. Na kontejner su čekali dva mjeseca, a do danas nisu dočekali da im ga spoje na vodu i struju, što su na koncu sami učinili. “Gdje god dođete nešto pitati, nitko ti ne zna reći, neće pomoći… Kako onda?”, pita se mještanka Srednjih Mokrica.

Za obnovom objekata pod žutom i crvenom naljepnicom je ukupno 7200 zahtjeva, a prije nego se krene s obnovom, potreban je detaljan elaborat kojeg će platiti država. No, s izradom elaborata neće se krenuti prije 1. lipnja. Iz Središnjeg državnog ureda govore da će jedinice lokalne samouprave odrediti koja crvena ili žuta kuća ima prednost nad nekom drugom, te ističu da je optimalan rok da se sve završi četiri godine.

Kuće koje su obilježene crvenom naljepnicom i čiji popravak nije moguć srušit će se na trošak države i zamijeniti tipskim kućama, koje, usput rečeno, nisu do kraja usklađene. No, obnova kuća obilježenih zelenom naljepnicom kreće u ponedjeljak, a takvih zahtjeva ima 5200. Plan je da radovi budu gotovi do 1. studenog ove godine.

‘Nema brzih ni lakih rješenja’

Mnogi stanovnici ne mogu dočekati državu te sami žele krenuti u obnovu, no tu se nalaze pred zidom jer nemaju s čim. “Ja nisam dobio jednu dasku, sve su razdijelili, popalili, materijal je išao onima koji imaju. Znam ih puno koji su dobili, to su dobivali ljudi koji imaju novaca, a ne mi sirotinja”, rekao je Stjepan.

Šef Stožera za obnovu potresom pogođenih područja, Tomo Medved izjavio je da su dosadašnja četiri mjeseca bili uvod u obnovu, rekavši da su morali napraviti pretpostavke. “Tu nema brzih ni lakih rješenja, govorimo to od početka”.

