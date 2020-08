NISU USPJELI OSTATI U UDOBNOJ FOTELJI – ŠTO RADE BIVŠI ZASTUPNICI? Jedan kaže da ima PTSP, Maras si je nabavio psa, Glasnović se ne da – ima plan

Bivši saborski zastupnici okrenuli su se svojm bivšim karijerama ili pokušaju nastavka bavljenja politikom

HDSSB-ov Branimir Glavaš sa sedam mandata rekorder je po najnižem broju osvojenih glasova u Hrvatskom saboru. U dva navrata je bio i zastupnikom Županijskog doma ugašenog 2001. godine. No, od 22. srpnja se nalazi u mirovini te se nije kandidirao na nedavnim parlamentarnim izborima. No, to ne znači da nema što raditi. Novi list doznaje da se intenzivno priprema za suđenje u “slučaju garaža”, a usput tuži ljude i medije koji ga zbog toga nazivaju ratnim zločincem. Uz to, prodaje i kuću u Drinovcima u BiH, koju je izgradio nakon što je 2009. pobjegao od hrvatskog pravosuđa.

Drugi po dugovječnosti u Saboru je SDP-ov Željko Jovanović. Niti on nakon izbora nije ponovno sjeo u klupe na Markovu trgu, što ga je iznenadilo, jer je ipak navikao ulaziti s prvih mjesta na listama.

“Na početku odgovora na vaše pitanje moram biti potpuno iskren, jako sam razočaran rezultatima parlamentarnih izbora, slobodno mogu reći da imam svojevrsni posttraumatski zastupnički stresni poremećaj, jer smatram da sam po svemu zaslužio odraditi još jedan saborski mandat. Naime, ja nisam prespavao svoj mandat, nego sam bio najaktivniji saborski zastupnik 8. izborne jedinice. A valjda bi rad trebao biti glavna preporuka u svakom poslu. U SDP-u su se ovaj put liste sastavljale po nekim drugim, lošim kriterijima. I to su pokazali i naši izborni rezultati. Ali što mogu, život ide dalje. Stoga se ovih prvih mjesec dana od završetka mandata, odmaram od bilo kakve aktivnosti povezane s politikom i političarima. Što donosi budućnost? Političku mirovinu? Možda. Nisam još donio konačnu odluku. Inače, ja još ne ispunjavam uvjete za saborsku mirovinu jer nemam 55 godina. Napunit ću ih u studenom, a do tada ću imati sasvim dovoljno vremena razmotriti sve opcije i ponude te donijeti najbolju odluku za sebe i svoju obitelj. Bio sam 13 proteklih godina profesionalni političar, ali prije toga sam 17 godina radio u svojoj struci. Ja sam liječnik, magistar ekonomije, doktor biomedicinskih znanosti i sveučilišni profesor. Također, ovih 20-ak godina kao vanjski suradnik predavao sam na sveučilištima u Osijeku, Zagrebu, Rijeci i Puli. U studentskim anketama moj rad je uvijek ocijenjen odličnim ocjenama, a i rad sa studentima me uvijek posebno veselio. Da zaključim, čeka me još najmanje 15-ak vrlo sadržajnih godina, a što će to točno biti još je prerano reći”, rekao je Jovanović, koji je i dalje potpredsjednik županijskog SDP-a i član Predsjedništva gradskog SDP-a u Rijeci.

Šest plus šest

U mirovini je i Željko Glasnović, kojemu je mjesto u Saboru u dijasporskoj 11. izbornoj jedinici izmaklo za 11 glasova. No, on tvrdi da o mirovini ne razmišlja, već ima plan B. Trenutno se bavi dokazivanjem da izbore nije izgubio na pošten način.

“U prljavoj kampanji protiv mene je, dva dana uoči izbora, s interneta nestala moja Facebook stranica na kojoj sam imao 30 tisuća pratitelja. Duboka država je u Njemačkoj, kad sam išao tamo održati predizborne skupove, javila da će to biti okupljanja nekakvih nacista i da ih treba zabraniti. Morao sam pregovarati s policijom i BND-om da mi dopuste te skupove. Bilo je još puno toga, a ipak sam izgubio za samo tih 11 glasova. Sve je to uzaludno, ali želim da ostane pisani trag o ovoj krađi. Žalbe na izborne nepravilnosti odbili su mi DIP i Ustavni sud, a sada tražim da se glasački listići još ne uništavaju”, ne miri se Glasnović.

Ni bivši HDZ-ov ministar vanjskih poslova Miro Kovač nije skupio dovoljno preferencijalnih glasova da bi se ponovno pojavio u Saboru, no zato je nastavio primati punu saborsku plaću šest mjeseci, a pola plaće će primati i šest mjeseci kasnije. Dodao je da ima “plan za dalje”, ali nije htio govoriti o čemu se radi. Takvu će plaću dobiti i Bruna Esih, koja je otišla nakon jednog mandata u Saboru, ali se nema gdje vratiti, jer je prije saborske avanture raskinula ugovor s Institutom “Ivo Pilar” na kojem je radila 15 godina.

Novo oživljavanje karijere

Nakon jednog mandata iz Sabora je izletio i gorljivi borac protiv bankarskog sustava, Goran Aleksić, koji je na Markov trg došao kao član Živog zida, ali mu to nije pošlo za rukom na listi Restart koalicije. HNS-ovac Milorad Batinić, pak planira ponovno pokrenuti svoju političku karijeru na lokalnoj razini. Naime, u Sabor je ušao 2011. kao gradonačelnik Ivanca.

“Da, nisam morao tražiti nikakav drugi posao. A što se tiče lokalnih izbora u svibnju, sve su opcije otvorene. Nismo još o tome razgovarali u stranci, ali bit će to teme već u rujnu i listopadu i moguće je da ću se ponovo kandidirati za gradonačelnika Ivanca”, rekao je Batinić.

Branko Hrg iz Hrvatske demokršćanske stranke, koalicijskog partnera HDZ-a, nada se da bi nakon osam godina “saborovanja”, mogao zasjesti na mjesto državnog tajnika nekog od ministarstava. “Ha, budemo vidjeli. Ono što je sigurno, neću dugo koristiti šest plus šest, nisam naučen na nerad. Vjerojatno će se to vrlo brzo riješiti, ali ne mogu još ništa pričati o tome hoću li biti državni tajnik, prvo treba skočiti, pa reći hop. Bilo je dosad samo načelnih razgovora, ništa konkretno”, rekao je Hrg.

Jedna od najaktivnijih, ali i najkontroverznijih zastupnika, Ivan Pernar, sada ima više vremena za negiranje koronavirusa i cijepljenja na Facebooku te se slika sa zaposlenicima u ugostiteljstvu koji su zbog koronakrize dobili otkaz. Drugi vrlo aktivni donedavni zastupnik, Gordan Maras nabavio je psa Bonga te njegov rast redovito objavljuje na društvenim mrežama. No, kao predsjednik zagrebačkog SDP-a imat će puno posla, jer već u rujnu počinju pripreme za lokalne izbore koji će se održati u svibnju sljedeće godine.

