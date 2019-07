NISU ‘PRAVI TURISTI’? Umirovljenici ogorčeni jer ih Malinska ne želi ugostiti; ‘Nije to diskriminacija, već uvođenje reda’

Budući da su umirovljenici najsiromašnija populacija u Hrvatskoj, nije jasno zašto je cijena parkinga za turističke autobuse toliko poskupjela

U Malinskoj su poskupjele cijene parkinga za autobuse i to čak za 700 kuna jer autobusi sada plaćaju 1000 kuna, dok su dosad plaćali 300 kuna, javlja Novi list. Dok će neki reći da je po srijedi diskriminacija domaćih turista, u ovom slučaju penzionera, drugi će reći da je riječ o uvođenju reda u ovo turističko mjesto. U otvorenom pismu su iz Matice umirovljenika Hrvatske i Sindikata umirovljenika Hrvatske ukazali su na diskriminatornu praksu da se pokušava ograničiti dolazak umirovljenika na more preko jednodnevnih izleta.

“Upozoravamo Vladu, nadležna ministarstva, posebno Ministarstvo turizma, gradske i općinske vlasti, da ćemo se oštro suprotstaviti diskriminatornim odlukama kojima se u vrijeme turističke sezone onemogućuje dolazak autobusima na jednodnevne izlete, uglavnom s umirovljenicima, u neka turistička mjesta na moru. Osuđujući takve nedopustive postupke, navodimo da je najnoviji povod za to odluka Općinskog vijeća Malinska-Dubašnica po kojoj je povećana obveza plaćanja ulaza autobusa u mjesto s dosadašnjih visokih 300 na iznos od čak tisuću kuna dnevno po autobusu”, stoji u pismu.

Uvredljive riječi za umirovljenike

Iz drugih turističkih destinacija na moru ne stižu informacije da su uveli ovakve namete, iz Matice i Sindikata zahtijevaju da se žurno poduzmu odgovarajuće mjere u cilju zaštite ljudskih prava umirovljenika i starijih osoba, a ne da se u provedbu diskriminatornih odluka lokalnih vlasti, uz komunalne redare, angažiraju čak i djelatnici MUP-a. Iz umirovljeničkih udruga upozoravaju da su gradovi poput Malinske, Selca, Crikvenice, Novog Vinodolskog i drugih već degradirali siromašne umirovljenike kojima su jednodnevni izleti jedina prilika za kratki odmor na moru i opuštanje. Posebno degradirajućim smatraju ograničavanje slobodnog kretanja u vlastitoj zemlji te pristup našem moru barem na jedan dan.

Smatraju da bi nadležni državni organi trebali osuditi upotrebu uvredljivih i neprimjerenih riječi što su se mogle čuti na sjednicama pri donošenju takvih odluka, poput one Općinskog vijeća Malinska-Dubašnica. Kažu da takve riječi nisu za javnu upotrebu, ali da su govor mržnje usmjeren prema umirovljenicima i starijim osobama i to sve s ciljem zabrane da dođu na more, za razliku od, kako su rekli, “pravih turista”.

Reakcija pučke pravobraniteljice

Tvrde da se odluke ne odnose na turističke autobuse koji dovoze goste koji imaju smještaj u nekom od notela, nego na sve one koji dolaze na jednodnevne izlete. Zbog toga umirovljenici više ne mogu računati da će ih autobus dovesti blizu kupališta. Matica i Sindikat umirovljenika Hrvatske će zbog toga o ovom problemu zatražiti raspravu na Nacionalnom vijeću za umirovljenike i starije osobe. Obratili su se i pučkoj pravobraniteljici Lori Vidović.

Ona je reagirala te nastojala zaštititi prava umirovljenika i starijih osoba. O posebnom pažnjom pratit će reakciju nadlažnih ministarstava i Vlade te braniti pravo svojih članova i svih umirovljenika i starijih i socijalno ugroženih osoba jer se u ovakvim situacijama pokazuje kakav je odnos vlasti prema njima.

Potpredsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske, Biserka Butigan, govori da s obzirom na to da se za umirovljenike organizira jedan autobus srijedom, ne radi se o opsadama mjesta. Inače, cijena izleta za penzionere je 70 kuna.

Načelnik Malinske pravda takvu odluku kao ‘uvođenje reda’

Budući da su umirovljenici najsiromašnija populacija u Hrvatskoj, nije jasno zašto je cijena parkinga za turističke autobuse toliko poskupjela. I baš zato što su siromašni i još k tome mnogi od njih žive samo od 1700 kuna mirovine, jednodnevni izleti su penzionerima i starijim osobama jedini način da dođu na more. “Ne znam zašto smetamo, kad su nas na nekim plažama, kod Thallaasotherapije u Crikvenici normalno puštali na plažu”, veli Butigan.

Iz Općine Malinska-Dubašnica poručuju da nije riječ o diskiminaciji nego o pokušaju uvođenja malo reda u grozne gužve koje se stvaraju u mjestu kada ondje stigne dvadesetak i više autobusa. Načelnik Robert Anton Kraljić tvrdi da se u Malinskoj odvija prometni kolaps zbog navale turističkih autobusa. Načelnik općine Robert Anton Kraljić, ukazao je da su u Malinskoj zbog tolike navale turističkih autobusa imali prometni kolaps.

“Općina u srcu sezone ne može podnijeti 20 do 30 autobusa, koliko ih je dolazilo od sredine srpnja do sredine kolovoza. Mi tu u mjestu imamo mjesta za 4 linijska autobusa, tako da možete misliti kakva je to gužva bila kada je na toliko mjesta dolazilo po dvadesetak autobusa. Da je nekome, nedajbože, pozlilo, hitna pomoć ne bi mogla proći. Zato smo htjeli uvesti reda pa smo, kada smo preuzeli mandat, u sezoni 2014. uzeli u najam teren u Poslovnoj zoni gdje smo napravili veliki parking za te autobuse upravo kako bismo rasteretili centar mjesta. I tu je cijena parkinga bila 300 kuna. Međutim, postojao je pritisak Turističkog i Općinskog vijeća da se ta cijena podigne kako bi se smanjio pritisak tih autobusa, budući da smo četvrtkom, petkom i vikendima znali imati i po dvije tisuće jednodnevnih izletnika u samoj Malinskoj. Pa su vjerni gosti koji su bili smješteni ovdje otkazivali rezervacije jer nisu praktički imali kamo staviti ručnik na plažu. Ove godine, dakle, na sjednici Općinskog vijeća smo imali i pitanje podizanja cijene parkiranja. Osobno sam rekao da suosjećam s ljudima koji ne mogu na more na drugi način i da cijenu parkiranja maksimalno dignemo na 500 do 700 kuna, ne više. Time bi autobusna karta poskupjela dvadeset do trideset kuna. Međutim, moj prijedlog nije prošao i Vijeće je izglasalo iznos od tisuću kuna”, ispričao je Kraljić Novom listu i dodao da nije riječ o diskriminaciji i da nije bilo ružnih riječi na sjednici.

U Općini kažu da će se ovih dana očitovati o na dopis pučke pravobraniteljice

Kraljić ukazuje na pritisak autobusera samo na Malinsku, dok u drugim općinama koje također imaju lijepe plaže, praktički nitko ne vozi goste. Dodaje da je riječ o posjetiteljima od kojih se ne može uzeti boravišna pristojba jer ne noće u mjestu, ali da Općina mora rješavati odvoz smeća pa su tu i redari koj se angažira za usmjeravanje autobusa. Ovih dana će se, kažu iz Općine, očitovati na dopis iz ureda pučke pravobraniteljice.

Iz ureda pučke pravobraniteljice podsjećaju da su se prošle godine već bavili pitanjem uvođenja naplate vinjeta za ulazak turističkih autobusa za jednodnevne izlete u Crikvenici. U lipnju ove godine Vidović je zaprimila pritužbu Sindikata umirovljenika zbog mogućnosti diskriminatornog učinka Odluke Općinskog vijeća Malinske-Dubašnice o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na kojima se obavlja naplata, načinu naplate te visini naknade za parkiranje.

Odbačen prigovor za Crikvenicu

Preko ispitnog postupka zatraženo je očitovanje načelnika Općine o razlozima za povećanja naknade i podatke o tome jesu li se razmatrale i druge mogućnosti rješavanja problema velikog opterećenja prostora, javnih površina i infrastrukture u turističkoj sezoni koji se želi ukloniti Odlukom, kao i tonski zapis sa sjednice Općinskog vijeća na kojoj se raspravljalo o njenom donošenju.

“U ovom trenutku, još uvijek čekamo odgovore Općinskog vijeća. Inače, vezano za naplatu parkiranja turističkim autobusima i u drugim turističkim gradovima, Sindikat umirovljenika Hrvatske obratio nam se i u lipnju prošle godine s pritužbom vezano za Odluku Grada Crikvenice o naplati vinjeta za ulazak u grad turističkih autobusa s jednodnevnim izletnicima. Nakon provedenog ispitnog postupka i analize podataka koje smo prikupili od različitih dionika, među kojima su i Ministarstvo unutarnjih poslova, Turistička zajednica grada Crikvenice i Udruga hrvatskih putničkih agencija, nismo utvrdili osnovanu sumnju da bi uvođenje vinjeta za zaustavljanje i parkiranje turističkih autobusa u zoni posebnog prometnog režima na području grada Crikvenice predstavljalo neizravnu diskriminaciju umirovljenika temeljem dobi i imovnog stanja, o čemu smo obavijestili i Sindikat umirovljenika”, odgovorila je pravobraniteljica Vidović.

