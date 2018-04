NISTE MOGLI DO SVOJIH LIJEKOVA? Evo što se danas događalo u hrvatskim ljekarnama

Zbog pada sustava pacijenti nisu mogli do svojih lijekova cijelo popodne, no iz HZZO-a su poručili da i za to postoji rješenje. Glasnogovornik Nenad Korkut rekao je da u tom slučaju pacijenti mogu lijekove podići papirnatim receptom kojeg dobiju od svog liječnika.

Danas je u cijeloj zemlji pao sustav za izdavanje lijekova na recept pa pacijenti nisu mogli doći do svojih lijekova. Sve je trajalo od 13 sati do navečer, kada je sustav ponovno počeo funkcionirati, piše 24 sata.

Iako se to već znalo događati i prije, nikad pad sustava nije trajao ovoliko dugo pa su najviše pogođeni bili oni pacijenti kojima je potreban inzulin te drugi iz najrizičnijih skupina.

Zbog pada sustava pacijenti nisu mogli do svojih lijekova cijelo popodne, no iz HZZO-a su poručili da i za to postoji rješenje. Glasnogovornik Nenad Korkut rekao je da u tom slučaju pacijenti mogu lijekove podići papirnatim receptom kojeg im da njihov liječnik. U ljekarnama pak kažu da pacijenti mogu dobiti lijek ako ostave polog, uz povijest bolesti.