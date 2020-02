NIŠTA OD ‘ZAGREBAČKOG MAHATTANA’, ALI ZATO U JEDNOM KVARTU NIČE DUBAI: Četiri ogromna nebodera grade se za 200 milijuna eura

‘Zagrebački Dubai’ bit će smješten između sportskog igrališta Chromos na križanju s Držićevom i to na parceli čija je površina 13.000 četvornih metara

Možete li zamisliti visoke i blještave poput onih u dalekom i bogatom Dubaiju kako strše i paraju zagrebačko nebo? Ako ste odgovorili negativno spremite se na možda neugodno iznenađenje: pravi mali Dubai niknut će u zagrebačkom kvartu Savica. Dakle, ako se vozači spuštaju s “petlje” na Držićevu ili pak dolaze s Mosta mladosti u tom smjeru prvo što će uočiti bit će četiri tornja, s tim da je jedan od njih visok 135 metara. Ujedno, to je i najviši toranj.

Gdje će te zgrade biti smještene? Na samom ulazu u Savicu! Prema pisanju Večernjeg lista, “zagrebački Dubai” bit će smješten između sportskog igrališta Chromos na križanju s Držićevom i to na parceli čija je površina 13.000 četvornih metara. Spomenuti neboderi imat će od 30 do 37 katova, s tim da će biti stambene namjene pa će visina jednog nebodera biti 95, a drugog 74 metra. Treći toranj imat će visinu od 120 metara i u njemu će biti hotel, a poslovni centar će nadvisivati sve.

Projekt je sporan još od 2013., a zatišje pred buru trajalo je šest godina

Prvi put se prašina oko ovog projekta u javnosti digla još 2013. godine kada je na javnom natječaju odabran idejni projekt čiji su tvorci australski vlasnici M.O.F. Immobilien AG. Njihov program izradio je IGH. a natječaj je financirao investitor, dakle tvrtka Savica. Arhitekt Dario Travaš predvodnik je tima koji radi u tvrtki ATP te je rješenjo odabrano među 15 radova. Javna rasprava je od 2013. provedena dok je, kako piše Večernji list, u travnju 2014. tornjeve na Savici je kao gradski projekt prihvatila Gradska skupština.

Zatišje pred buru trajalo je idućih šest godina, no šutnja je prestala s 2020. i objavom u Službenom glasniku Grada Zagreba. Iz objave se vidi da se pokrenula procedura za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole. Ukratko, objavljen je zaključak o prihvaćanju darovanja dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola. Gradskoj upravi je Savica-projekt dala i projektno-tehničku dokumentaciju koja je potrena za rekonstrukciju produžene ulice Prisavlje i to od kružnog raskrižja te ulice do Avenije M. Držića i dijela zapadne strane Držićeve. No, predali su i prometni elaborat koji pokazuje krajobrazno uređenje te projekte koji podrazumijevaju izmještanje vodoopskrbnog cjevovoda, novu javnu rasvjetu kao i izmještanje i zaštitu postojeće elektroenergetske mreže, piše Večernji list.

Stanovnici Savice protiv projekta

“Dubai” u svom kvartu stanovnici Savice jednostavno ne žele gledati, a osobito su se pobunili građani okupljeni u inicijativi “Savica za park”. Ekipa iz inicijative ovu informaciju o gradnji ogromnih nebodera objavila je na Facebooku i izazvala različite reakcije pa tako dok je dio stanovnika protiv gradnje “Dubaija na Savici”, kako su i prozvali taj projekt, drugi drže da je dobro da se nešto napravi s prostorom koji predstavlja ruglo tog kvarta u blizini Save. S druge strane, postoje i stanovnici koji su zabrinuti da od visokih nebodera, koji će biti sagrađeni oko 30-ak metara od postojećih zgrada, neće vidjeti “ni sunca ni mjeseca”.

“Takav kompleks imao bi golem utjecaj na cijeli kvart, a čak i nova prometnica i novo raskrižje ne bi mogli izdržati toliki promet. A ni dvije tisuće parkirališnih mjesta, koliko ih planiraju, neće biti dovoljno. I ovako nemamo gdje parkirati, tad će biti još gore”, glasi jedan od komentara ispod objave.

U kojoj je fazi projekt?

Novinari Večernjeg lista više puta su pokušali saznati u kojoj je fazi projekt i kada kreću radovi pa su upite adresirali na M.O.F. Immobilien AG, no odgovor nisu dobili. Ipak, objašnjenje su dobili od nekog drugog pa su im vrijednost projekta “za Trnje, Zagreb i cijelu Hrvatsku” pojasnili Martin Kutscher i Martin Vabitsch. Oni su 2014. bili direktori firme Savica-projekt te su u dopisu koji je poslan Darinku Kosoru, tadašnjem predsjedniku Skupštine, iznijeli cijenu projekta.

“Investicijski volumen za oko 110.000 četvornih metara bruto površine katova (bez garaža) iznosi oko 200 milijuna eura. Zagreb će biti bogatiji za iznose komunalnih pristojbi u visini od 70 milijuna kuna te za iznose pristojbi za vodu u visini od 14 milijuna kuna. Projekt će Trnju povećati vrijednost, obogatiti životni prostor, a izgradit će se i javne prostorije koje će se moći unajmiti za priredbe, dječji vrtić ili knjižnicu, pa će od toga koristi imati i svi stanovnici i susjedi. Dobit će se moderan stambeni i poslovni prostor za oko 800 osoba i 2000 tvrtki, a otvorit će se na stotine radnih mjesta”, objasnili su Vabitsch i Kutscher u pismu.

Arhitekt Travaš rekao je da se trenutno radi na dokumentaciji za daljnju fazu projekta.

