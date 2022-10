Mogu vam reći da idemo u izgradnju stadiona u Zagrebu. U tome će sudjelovati država s financijske strane uz druge koji će biti uključeni u taj projekt. Izjavio je to između ostalog u HRT-ovoj emisiji Otvoreno glasnogovornik Vlade Marko Milić.

"Isto tako, idemo u obnovu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju sportskih građevina diljem Hrvatske. Temelj za to nam daje novi Zakon o sportu koji će stupiti početkom nove godine. On uvodi novitet da Vlada svojom odlukom odredi one sportske građevine koje smatra da su od nacionalnog značaja. Vlada će konzultirati ekspertizu HNS-a i druge aktere. Sad se stvorio politički i financijski okvir na kojem radimo te u okviru konzultacija s Ministarstvom financija i Ministarstvom turizma i sporta radimo na tome da se pronađe financijski okvir kroz koji bi se izvršila ulaganja za izgradnju stadiona u Zagrebu na kojem bi igrao Dinamo i gdje igra hrvatska reprezentacija. Tu se misli i na Split gdje je reprezentacija igrala niz utakmica. Treba čestitati HNS-u što je vratio reprezentaciju u Split. Također Rijeka i drugi gradovi koji imaju sportske građevine koje imaju nacionalni značaj. Prioritet je izgradnja stadiona u Zagrebu koji je u lošem stanju", dodao je.

Sjajne vijesti

Član uprave GNK Dinamo Krešimir Antolić rekao je kako su to sjajne vijesti.

"Pozdravljamo ovu inicijativu države. Nevjerojatno je da kroz sve ove godine stadionska infrastruktura je u takvom stanju jer je nogomet toliko dao Dinamu, Zagrebu i navijačima diljem Hrvatske i svijeta. Svi se trebamo primiti posla i biti konkretni u cijelom projektu", rekao je.

Međutim, nisu se svima svidjele Milićeve riječi.

Saborska oporba zapitala se u četvrtak, uoči rasprave o novom zakonu o sportu, zašto bi država gradila stadion privatnom klubu u Zagrebu, dok još uvijek nisu sanirane posljedice potresa na Banovini i u Zagrebu.

Oporba je tako problematizirala najavu Vladina glasnogovornika da će država, s drugim sudionicima, krenuti u izgradnju stadiona u Zagrebu na kojem bi igrali Dinamo i hrvatska reprezentacija.

"Ne dajte obećanja koja su smiješna i suluda, ako se u nekoliko godina nije mogao obnoviti kiosk u Zagrebu i na Banovini, onda ne najavljujete gradnju stadiona, radije to prepustite privatnom kapitalu“, rekao je Dario Zurovec (Fokus).

'Ako Tuđman s Canjugom....'

"Ako Tuđman sa Zlatkom Canjugom nije uspio izgraditi stadion, otkud povjerenje da će nacionalni stadion izgraditi gradonačelnik Tomašević, koji nije u stanju postaviti jedan boks za smeće u centru grada, ili Andrej Plenković, koji nije u stanju obnoviti jedan crijep na Banovini“, upitao se Davor Bernardić (Socijaldemokrati).

Nakon svega ovoga oglasila se ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac.

"Ne znam od kuda vama da će država financirati gradnju Dinamovog stadiona“, odgovorila je ministrica u raspravi o novom zakonu o sportu Daliji Orešković (Centar) koja je rekla da se rasprava poklapa s najavom izgradnje Dinamovog stadiona.

Brnjac je objasnila što je biti izjave Vladina glasnogovornika o gradnji stadiona u Zagrebu, a koju je oporba u četvrtak često spominjala.

"Ono što je rekao (Marko Milić) je da zakon po prvi puta daje mogućnost da Vlada svojom odlukom sufinancira izgradnju sportskih građevina od nacionalnog interesa. Nitko nije rekao da će se preuzeti financiranje, niti da će se financirati samo stadion Dinama ili bilo što drugo, govorimo o sportu općenito“, kazala je.

Dinamov stadion ili školske sportske dvorane?

I Vesnu Nađ (Socijaldemokrati) zanima je li Vladin prioritet Dinamov stadion ili školske sportske dvorane koje, kaže, nema 60 posto škola?

"To je lažna teza, Dinamov stadion nije prioritet, opetuje Brnjac i ističe kako Vlada od 2019. sufinancira sportsku infrastrukturu kako bi što više djece i mladih imalo gdje vježbati i za to je utrošila preko 80 milijuna kuna.