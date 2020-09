NIŠTA OD SKIJANJA? Capak: ‘Mislim da situacija to neće dopuštati, ali ako ću ja ići, onda…’; Još jedna županija na njemačkoj crvenoj listi

Jučer je u Hrvatskoj zabilježeno 311 novih slučajeva pa je broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) 2566

Četiri osobe su preminule

258 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 15

U svijetu je zaraženo 25.906.374, a oporavilo se 18.198.381

Preminulo je 861.286

Ništa od skijanja ove sezone?

7:06 – Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak najavio je da bi broj novooboljelih već krajem mjeseca u Hrvatskoj mogao znatno pasti. Za Dnevnik Nove TV objasnio je da epidemiolozi pažljivo prate brojke i upotrebljavaju takozvane prediktivne modele. “Na temelju ulaznih podataka o broju oboljelih i ostalih parametara računa se kakva bi krivulja trebala izgledati, kad nas očekuje plato, a kad dolazi silazni dio krivulje”, kazao je Capak.

Kada je riječ o skijanju, kaže kako misli da epidemiološka situacija, kakva je trenutna i kakva će biti kad krene sezona skijanja neće dopuštati uplate aranžmana. “Ja mislim da epidemiološka situacija, kakva je trenutna i kakva će biti kad počne sezona skijanja, neće dopuštati takve izlete i takve odlaske. Što se mene osobno tiče, ako ću ići na skijanje, onda ću ići u Slovačku koja ima bolju incidenciju nego Austrija”, zaključio je Capak.

SAD ubrzava pripreme za distribuciju cjepiva prije izbora

7:05 – Američke zdravstvene vlasti zatražile su od saveznih država da pripreme masovnu distribuciju cjepiva za koronavirus do početka studenog, što pada uoči predsjedničkih izbora, navodi se u pismu poslanom guvernerima koji je agencija France Presse dobila na uvid. Američki instituti za prevenciju i suzbijanje bolesti (CDC) “traže” da države “što prije” učine sve kako bi centri za distribuciju budućeg cjepiva bili “potpuno operativni do 1. studenog 2020.”, piše njihov ravnatelj Robert Redfield u pismu koje je prošli tjedan poslao saveznim državama. Čelnik CDC-a spominje napose ukidanje administrativnih restrikcija, izdavanje dozvola i licencija.

Ovo je još jedan znak da je utrka za cjepivo u punoj brzini diljem te zemlje koja je najteže stradala u pandemiji. Zdravstvene vlasti se “ubrzano pripremaju za masovnu distribuciju cjepiva za Covid-19 u jesen 2020.”, ističe Redfield u pismu. Predsjednik Donald Trump, kandidat za drugi mandat na izborima 3. studenog, rekao je prošli tjedan da će Sjedinjene Države imati cjepivo “ove godine”. Premda je nekoliko cjepiva u fazi kliničkog ispitivanja, nije sigurno hoće li ijedno biti djelotvorno i sigurno, ali se vlasti već sad pripremaju za eventualnu distribuciju kako bi uštedjele dragocjeno vrijeme.

U dokumentu koje je objavio New York Times i koje je poslano lokalnim zdravstvenim vlastima isti dan kad i pismo ravnatelja CDC-a, razrađuju se tri scenarija ovisno o razvoju “cjepiva A” i “cjepiva B”. Čini se da potonja odgovaraju cjepivima na kojima rade Pfizer i Moderna, piše američki dnevnik. SAD je od ovih kompanija naručio milijune doza. “Niže opisane scenarije države i mjesno pravosuđe trebaju iskoristiti za razvoj operativnog plana za rano cijepljenje protiv Covida-19 jer će opskrba cjepivom biti ograničena”, obrazlaže se u dokumentu. U njemu se potanko opisuju uvjeti njihova skladištenja i navodi tko se prvi treba cijepiti, a to su zdravstveni radnici.

Iako pandemija ne posustaje otvorena Mostra i dio pariških hotela

7:04 – Unatoč pandemiji covida-19 u srijedu je u Veneciji otvorena Mostra, prvi veliki filmski festival od pojave koronavirusa, a svoja vrata nakon pet i pol mjeseci bez turista otvaraju i neki pariški hoteli. Broj dnevno oboljelih od covida-19 u Francuskoj bilježi nove rekorde u srijedu i broj hospitaliziranih na intenzivnoj njezi raste najbrže u posljednja dva mjeseca. “Virus se širi zemljom”, navode francuske sanitarne vlasti u priopćenju i dodaju da je petina francuskih departmana, “zahvaćena aktivnom cirkulacijom bolesti” . U srijedu je u zemlji zabilježeno 7017 novooboljelih, neposredno ispod rekordnih 7578 slučajeva 31. ožujka, tek treći puta više od 7000.

Talijanski ministar: ‘Obvezni testovi na granicama nisu neprijateljstvo’

7:03 – Talijanski ministar zdravstva Roberto Speranza je u srijedu, obrazlažući odluku o obaveznom testiranju na koronavirus u Italiji za one koji dolaze iz Hrvatske, Španjolske, Grčke i s Malte, naglasio da to ne predstavlja neprijateljski čin nego nastojanje da se poveća sigurnost. “Kada uvodimo mjeru snažnijeg nadzora na granicama ili kod dolazaka u našu zemlju, ne radimo ništa nerijateljski već je to djelovanje na povećanju sigurnosti. Naš prijedlog, kao talijanske vlade, koji ćemo iznijeti na sastanku ministara zdravstva EU-a je da se napravi mehanizam reciprociteta među zemljama, kako bi se iz razgovora isključile dvojbe o neprijateljstvu, kako se to ponekad tumači”, rekao je u talijanskom senatu Speranza glede mjere obaveznog testirannja na koronavirus za osobe koje dolaze iz Španjolske, Grčke, Hrvatske i s Malte. “Kako ne bi riskirali dodatno smanjenje moblnosti među zemljama, čini nam se ispravna zamisao o testiranju u glavnim zračnim lukama kontinenta”, objasnio je i ocijenio da je to “prijedlog u duhu suradnje i inkulzivnosti koji može donijeti rezultate”, prenosi talijanska novinska agencija ANSA.

Njemačka je vlada novom popisu epidemiološki rizičnih područja dodala i Zadarsku županiju i upozorila svoje građane da zbog povećanja broja slučajeva covida-19 ne putuju na to područje. Njemački institut Robert Koch je u srijedu popisu rizičnih područja, uz popularna turistička odredišta Šibensko-kninsku i Splitsko-dalmatinsku županiju, dodao i Zadar, izvijestila je agencija dpa. Upozorenje ne predstavlja i zabranu putovanja na ta područja ali sugerira putnicima da preispitaju svoje planove. Uz to omogućuje putnicima da otkažu putovanja bez dodatnih troškova. Njemačko ministarstvo vanjskih poslova je 20. kolovoza izdalo upozorenje za putovanja u Šibensko-kninsku i Splitsko-dalmatinsku županiju zbog povećanog broja novozaraženih koronavirusom.

Njemačka upozorila na Zadarsku županiju

