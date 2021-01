NIŠTA OD POPUŠTANJA MJERA NI POLOVICOM VELJAČE? Capakova zamjenica ističe činjenicu koja pokazuje koliko je covid opasan

O situaciji s cjepivom kaže da nije onakva kakvu su očekivali, no zato je promijenjen plan cijepljenja

Marija Bubaš, pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, za N1 je branila koronamjere, komentirala zastoj u nabavci cjepiva ali i istaknula jednu činjenicu koja pokazuje koliko je covid opasan, i to ne samo dugoročno.

“Naša stopa na milijun stanovnika je oko 1.200 slučajeva i tu smo na 20. mjestu. Ta stopa je kod nas značajna. Ima i drugih zemalja koje stoje lošije, ima i boljih, a pitanje je i drugih komorbiditeta. Preko 90% umrlih imalo je razne prateće bolesti koje su imali kad su se zarazili i koje su potpomogle tome da borba za život bude teška i nesretno završi. To je ujedno i podatak koji govori da se trebamo čuvati zaraze od korone, pogotovo sad u okolnostima kad se sve više govori o širenju novih sojeva tog virusa. Protiv širenja korone i novih sojeva pomažu mjere koje su još uvijek na snazi i čije je trajanje produljeno do 15. veljače. Pada nam broj hospitaliziranih, smrtnih slučajeva i osoba na respiratoru iz tjedna u tjedan”, rekla je Bubaš.

‘Očekujemo ozbiljnije količine cjepiva Astrazenece i Hrvatskoj’

O situaciji s cjepivom kaže da nije onakva kakvu su očekivali, no zato je promijenjen plan cijepljenja.

“Bit će ga dovoljno za sve iako je farmaceutska industrija smanjila isporuke. Plan cijepljenja se morao promijeniti da se zadovolji procjepljivanje s dvije doze što je garancija zaštite od zaraze. Ne zaboravimo da smo imali potres u Sisačko-moslavačkoj županiji gdje je trebalo preusmjeriti doze cjepiva i procijepiti populaciju koja je bila istjerana iz domova i morala biti na smještaju na kojem je širenje virusa moguće. Širenje se nije dogodilo, situacija u SMŽ nije na kraju postala alarmantna, ali se i procijepilo puno ljudi i zadovoljni smo s time kako stojimo. Bilo bi bolje da smo imali količine cjepiva koje smo očekivali”, rekla je Bubaš.

Ističe da je sretna okolnost što je AstraZeneca dobila odobrenje za upotrebu u EU: “Očekujemo da će se u veljači isporučiti ozbiljnije količine tog cjepiva i Hrvatskoj. Treba se cijepiti, primiti ono cjepivo koje ti prvo dođe pod ruku. Za to će biti dostupna i platforma za cijepljenje, odnosno za naručivanje za cijepljenje. Kad vidimo koje će količine pristizati u idućim tjednima, napravit ćemo plan.”

Rekla je da ne zna kad će platforma postati dostupna građanima, no na tome se “užurbano radi” i nada se da će je uskoro lansirati.

U Hrvatskoj još nema novih sojeva

Napomenula je da u Hrvatskoj još nisu otkriveni novi sojevi virusa.

“Novi sojevi postoje u susjedstvu. Zasad ne u Hrvatskoj, ali pratimo situaciju. Ti novi sojevi, kako se šire, pokazuju koliko je velika mobilnost stanovništva. Još jedan dobar odgovor na zaustavljanje širenja novih sojeva i sprečavanje smrtnih posljedica, te smanjenje opterećenja zdravstvenog sustav, je cijepljenje”, dodala je.

‘Ni polovicom veljače ne bi trebalo popustiti mjere’

Bubaš smatra da ni polovicom veljače ne bi trebalo popustiti mjere te da bi trebalo pričekati veću razinu procijepljenosti.

“Mislim da ćemo morati pričekati veću razinu procijepljenosti, ali to je samo mišljenje. Moramo se osvrnuti oko sebe, u cijeloj Europi su mjere u većini zemalja strože, oni se pripremaju na to da prodor novih sojeva postoji već u nekim zemljama. Mislim da se tamo ne razmišlja o popuštanju. Iako nam je situacija dobra, moramo biti oprezni s popuštanjem. Bilo bi preishitreno reći da smo sad jako zadovoljni jer činjenica je da je stopa niža, ali imate zemlje koje imaju stope kao mi i ne razmišljaju o popuštanju mjera do 30. travnja”, istaknula je.

Predsjednica Europske komisije: AstraZeneca će do kraja ožujka isporučiti dodatnih 9 milijuna doza

Predsjednica Europske komisije Ursula Von Der Leyen rekla je u nedjelju da će do kraja ožujka AstraZeneca isporučiti dodatnih 9 milijuna doza cjepiva protiv covida-19, ili ukupno 40 milijuna doza u Europu.

“AstraZeneca će početi isporučivati cjepivo tjedan dana ranije nego je planirano. Tvrtka će također proširiti svoje proizvodne kapacitete u Europi”, napisala je Von Der Leyen na Twitteru.

Međutim 40 milijuna je samo polovica očekivanih doza od britansko-švedske tvrtke u istom razdoblju prije nego je prošlog tjedan najavila kašnjenja.

“Korak prema cjepivu”, napisala je von der Leyen na Twitter o popuštanju napetosti s tvrtkom nakon nove ponude.

Von der Leyen je vodila strateške razgovore sa sedam izvršnih direktora farmaceutskih tvrtki s kojima je EU potpisala ugovore o cjepivu protiv covida-19 dok je Unija pod velikim pritiskom zbog svoje strategije cijepljenja.

“Pandemija je istaknula ograničenja proizvodnih kapaciteta”, naglasila je izvršna čelnica EU u priopćenju nakon videokonferencije. U priopćenju za medije se navodi da je skup bio usmjeren na mjere tijekom pandemije, nove varijante koronavirusa i proizvodnju cjepiva. Osim AstraZenece, na videokonferenciji su sudjelovali čelnici njemačke tvrtke BioNTech i njihov američki partner Pfizer, kao i čelnici tvrtki Johnson & Johnson, Sanofi, Moderna i Curevac.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.