NIŠTA OD POPUŠTANJA MJERA, ALI…; Beroš: ‘Interes građana je velik, traži se cjepivo više’; Do kraja ožujka cijepit će se milijun Hrvata?

Jučer je u protekla 24 sata u Hrvatskoj zabilježeno 230 novih slučajeva koronavirusa pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 4976

U Hrvatskoj je 2140 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 191

Ukupno je preminulo 4403

U svijetu je potvrđeno 90.702.906 slučajeva zaraze

Oporavilo se 64.825.048, a umrlo 1.943.432

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Beroš: ‘Realno je moguće do kraja ožujka procijepiti milijun građana’

7:03 – Vili Beroš, ministar zdravstva, rekao je sinoć u Dnevniku HTV-a da nema opuštanja ni popuštanja mjera te da je Vlada RH napravila sve što je bilo moguće da se osigura cjepivo. “Interes je velik, traži se i cjepivo više. Građani su poklonili vjeru znanosti, struci, medicini. Moramo dosegnuti stupanj procijepljenosti više od 70%, i vjerujem da ćemo to postići. Popodne je, u dogovoru s EK, potvrđena nova dodatna količina cjepiva od 700.000 doza. Do 17 sati smo EK potvrdili odluku RH da pristupi i da bude pozitivno orijentirana prema toj ponudi. Tjedno dolazi 17.550 doza Pfizerova cjepiva, do kraja ožujka 264.000 doza. Sutra dolazi Modernino cjepivo, do kraja veljače ukupno 52.000 doza, dobre vijesti su i da je AstraZeneca napredovala u procesu te će EMA uskoro odobriti i to cjepivo 29. siječnja. Realno je moguće do kraja ožujka procijepiti milijun građana”, istaknuo je.

Prvi slučaj zaraze velikih majmuna koronavirusom

7:02 – Više gorila u Safari parku zoološkog vrta San Diego u Kaliforniji zarazilo se koronavirusom, što je prvi poznati slučaj prijenosa tog virusa na velike majmune, objavio je zoološki vrt u ponedjeljak. Pretpostavlja se da je osam gorila zaraženo virusom od asimptomatskog člana osoblja, unatoč poštivanju strogih protokola biološke sigurnosti u skladu sa smjernicama američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Zoološki je vrt testirao uzorke fekalija gorila nakon što su dvije životinje počele kašljati u srijedu, navodi se u priopćenju. Preliminarni rezultati pokazali su prisutnost virusa samo u nekih gorila, no budući da te životinje žive zajedno, službenici zoološkog vrta pretpostavljaju da je zaražena cijela skupina od pet ženki i tri mužjaka. Tri gorile trenutno pokazuju znakove bolesti, uključujući kašalj, a čitava je skupina pod nadzorom. “Osim zagušenja i kašljanja, gorile se dobro snalaze. Skupina ostaje zajedno, ali je u karanteni”, rekla je Lisa Peterson, izvršna direktorica Safari parka.

Koronavirus je pronađen i u brojnih drugih vrsta divljih životinja u zatočeništvu, uključujući nekoliko lavova i tigrova u zoološkom vrtu Bronx u New Yorku i četiri lava u zoološkom vrtu u Barceloni u Španjolskoj. No, gorile u San Diegu prvi su poznati slučaj infekcije potvrđene kod majmuna, rekao je rekao je glasnogovornik zoološkog vrta Andrew James. Gorile su članovi obitelji velikih majmuna koja također uključuje čimpanze, orangutane i bonoboe. Virus se također pojavio kod brojnih kućnih pasa i mačaka. Prošlog mjeseca američko Ministarstvo poljoprivrede potvrdilo je prvi poznati slučaj koronavirusa kod životinje u divljini, a zaraza je otkrivena kod nerčeva.

Crna Gora odobrila ulazak u zemlju bez testa na koronavirus

7:00 – Crnogorske zdravstvene vlasti dozvolile su u ponedjeljak ulazak strancima u zemlju bez negativnog testa na covid-19 te su djelomično ublažile epidemiološke mjere, iako je trenutno oko jedan i pol posto populacije Crne Gore zaraženo koronavirusom. Ovakva odluka nove crnogorske vlade opravdava se činjenicom da je, kako je naveo ministar gospodarstva Jakov Milatović, zbog ograničenja ulaska u Crnu Goru tijekom ljeta ta država izgubila blizu pola milijarde eura iako je „zanemariv broj turista bio odgovoran za transmisiju koronavirusa unutar Crne Gore”. Zdravstvene vlasti također su ukinule zabranu prometa između općina vikendom, dok će ugostiteljski objekti kao i do sada nastaviti raditi od 7 do 20 sati, ali je zabranjeno izvođenja muzike uživo. Pojasnili su da u Crnoj Gori epidemiološka krivulja ima stabilan karakter iako su za vrijeme praznika bili veliki epidemiološki rizici.