NIŠTA OD POPISA STANOVNIŠTVA: Odgađa se zbog epidemiološke situacije, ali ne samo u Hrvatskoj

Glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku (DZS) Lidija Brković potvrdila je u petak za Hinu da se popis stanovništva odgađa za jesen s obzirom na trenutno lošiju epidemiološku situaciju u odnosu na onu prije mjesec dana.

“Popis planiran za travanj ove godine odgađamo zbog epidemiološke situacije. Prije mjesec dana najavili smo mogućnost popisa pred ljeto, ali smo ujedno naglašavali kako taj termin nije konačan. Zdravlje građana je na prvom mjestu, kako onih koje popisujemo tako i svih sudionika popisa. Budući da je trenutno epidemiološka situacija lošija u odnosu na onu prije mjesec dana, odlučili smo za sada popis odgoditi na jesen”, ističe Brković u odgovoru na upit Hine.

‘Hrvatska nije jedinstven slučaj’

DZS je, naime, u javnu raspravu uputio prijedlog izmjena Zakona o popisu stanovništva, prema kojemu bi se ovogodišnji popis stanovništva, koji je prvotno planiran od 1. travnja do 7. svibnja, proveo na jesen – od 13. rujna do 17. listopada. To je nešto kasnije nego li je DZS predviđao početkom veljače, kada je u e-Savjetovanje uputio obrazac prethode procjene prijedloga izmjena i dopuna Zakona, koji je predviđao provedbu popisa od 1. lipnja do 4. srpnja.

Glavna ravnateljica DZS-a naglašava kako Hrvatska nije jedinstven slučaj, jer je za jesen ove godine ili za sljedeću godinu popis odgodila većina zemalja Europe i svijeta koje, kao i Hrvatska, djelomično ili potpuno provode popis na terenu. To su, među ostalima, učinili Njemačka, Irska, Cipar, Grčka, Slovačka, Poljska, Portugal, Luksemburg, Ukrajina, Rusija, ali i susjedna Mađarska, koja je ovih dana donijela odluku o odgodi popisa za iduću godinu, kaže Brković.

Provođenje popisa u dvije faze

Naime, novina je ovogodišnjeg popisa je i da će se on provoditi u dvije faze – u prvoj bi samostalnim popisivanjem stanovništva kroz elektronički sustav e-Građani, a u drugoj fazi će to obaviti popisivači na terenu, i to putem osobnog intervjua sa stanovništvom i s pomoću elektroničkih uređaja, pri čemu bi obavili i kontrolu podataka prikupljenih u prvoj fazi popisa.

Prema predloženim izmjenama, koje su u javnoj raspravi do 12. ožujka i Saboru će biti upućene na donošenje po hitnom postupku, referentni trenutak popisa bit će stanje na dan 31. kolovoza u 24 sata, a prva bi se faza provela od 13. do 26. rujna (umjesto od 1. do 10. travnja), a druga od 27. rujna do 17. listopada (umjesto od 16. travnja do 7. svibnja).

Odgoda popisa stanovništva iznimno je rijetka

Predloženo je također propisati da se iznimno, ako se ustanovi da do 17. listopada nisu popisane sve popisne jedinice, razdoblje popisivanja može produljiti do 29. listopada, kao i da će u slučaju nemogućnosti provođenja popisa u utvrđenim rokovima uslijed pojave posebnih okolnosti, nove rokove utvrditi Vlada RH posebnom odlukom koja će biti objavljena u Narodnim novinama.

Brković podsjeća kako su odgode popisa stanovništva iznimno rijetke, a od 1857. godine u Hrvatskoj je odgođen samo jednom, i to 1941. godine. “Moram naglasiti i više puta smo to spomenuli kako se zbog velike važnosti popisa stanovništva za cijelu državu i društvo u cjelini ovako veliki projekti iznimno rijetko odgađaju. Od 1857. godine kad se proveo prvi moderni popis na području RH do danas, popis stanovništva se odgodio samo jednom, i to 1941. zbog izbijanja Drugog svjetskog rata”, navodi glavna ravnateljica DZS-a.

Probni popis u tijeku, zadovoljni smo odazivom kućanstava

Inače, DZS od 1. do 15. ožujka ove godine provodi probni popis stanovništva u Gradu Zagrebu i četiri županije – Varaždinskoj, Osječko-baranjskoj, Primorsko-goranskoj i Splitsko-dalmatinskoj. Prva faza probnog popisa (od 1. do 7. ožujka) provodi se putem sustava e-Građani i ustvari će trajati će do kraja ovog tjedna. U drugoj fazi sljedeći tjedan (od 8. do 15. ožujka), popisivači će popisivati na terenu kućanstva koja se nisu samopopisala u odabranim popisnim krugovima, putem prijenosnih računala, uz obvezno poštivanje epidemioloških mjera.

Glavna ravnateljica DZS-a kaže kako su iznimno zadovoljni odazivom kućanstava koji se do kraja ovog tjedna mogu samopopisati putem sustava e-Građani.

“Probni popis provodi 50 popisivača u četiri županije i Gradu Zagrebu na uzorku od 5000 kućanstava da bismo testirali metodološki sadržaj te organizacijska i tehnička rješenja za provedbu redovitog popisa. Provedba probnog popisa je u tijeku i izuzetno smo zadovoljni odazivom kućanstava koja su izabrana u uzorak za testiranje jer su građani zadovoljni pristupom aplikaciji preko sustava e-Građani, jasnoćom sadržaja pitanja, informacijama vezanim za metodološku i informatičku podršku i zadovoljni su da se mogu sami popisati. Pozitivne informacije ispitanika tijekom probnog popisa znače nam jako puno za nastavak daljnjeg rada na provedbi redovitog popisa”, ističe Brković.

Najsloženije statističko istraživanje u Hrvatskoj

Zahvaljujemo građanima “na tome što cijene naše napore da osuvremenimo način prikupljanja podataka te što sudjeluju kao e-građani u prvom e-Popisu u Republici Hrvatskoj”, zaključuje u odgovoru na upite Hine glavna ravnateljica DZS-a.

Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj najsloženije je i najopsežnije statističko istraživanje, njega organizira, koordinira i provodi DZS. Hrvatski sabor je Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine donio krajem veljače prošle godine, a za njegovu je provedbu država osigurala 177,3 milijuna kuna.

Popis stanovništva provodi se svakih deset godina, a njime se prikupljaju podaci o broju, prostornom rasporedu i sastavu stanovništva prema njegovim demografskim, ekonomskim, obrazovnim, migracijskim i ostalim obilježjima, kao i podaci o kućanstvima i stanovima te o njihovim obilježjima.