NIŠTA OD MANJEG PDV-A: Aladrović govorio o mjerama za pomoć gospodarstvu; Sutra sastanak sa sindikatima i poslodavcima

Ministar rada, mirovinskog sustava i socijalne politike poručio je kako PDV nije u fokusu petog kruga porezne reforme te dodao da Vladine mjere pomoći gospodarstvu u koronakrizi mogu biti produljene, ali i revidirane

Ministar rada Josip Aladrović je izjavio da smanjenje PDV-a nije u planu za sljedeću godinu, a što se tiče mjera za pomoć gospodarstvu rekao je da vrijede do kraja godine, ali ih je vlada spremna revidirati bude li potrebno. “Što se tiče PDV-a, peti krug porezne reforme izdefinirat će poreznu politiku za sljedeću godinu”, kazao je Aladrović odgovarajući na pitanja novinara uoči sjednice vlade i dodao da, koliko zna, smanjenje PDV-a trenutno nije u fokusu za sljedeću godinu.

Smanjenje PDV-a zatražili su danas frizeri koji su prosvjedovali na Markovom trgu, a Aladrović je rekao kako je vrlo jasno da bi im to olakšalo poslovanje, kao i ugostiteljima ili bilo kojoj drugoj zainteresiranoj skupini, ali da vjerojatno ne bi bilo prelijevanja nižeg PDV-a na građane.

“Ali”, dodao je, “očito je to jedan od zahtjeva koji moramo razmotriti. Kako ćemo ga i hoćemo li ga uvažiti, vidjet ćemo”, kazao je.

Sa sindikatima oko mjera

Što se tiče mjera za pomoć gospodarstvu, podsjeća da su one donesene za razdoblje do kraja godine, no da ih je vlada spremna “revidirati ukoliko vidi da određena područja ne mogu biti adekvatno pokrivena”. Dodao je da će sutra održati sastanak sa sindikatima i poslodavcima i na tu temu.

Nema razloga za nepovjerenje

Upitan za komentar zahtjeva za smjenom ministra gospodarstva i održivog razvoja Tomislava Ćorića zbog njegovih navodnih dodira s aferama Janaf i Vjetroelektrane, rekao je kako “za to apsolutno nema razloga”. Kazao je kako se ne boji da bi ministru Ćoriću moglo biti izglasano nepovjerenje jer “korektno i profesionalno obavlja svoj posao i nema apsolutno nikakve povezanosti s tim aferama” te da “za njega govore rezultati u njegovu Ministarstvu”.

