NIŠTA NOVO: PERNAR PONOVNO IZBAČEN; Brkić mu poručio: ‘Žao mi je što koristite isti model samopromocije, šaljete jako ružnu poruku’

Jutros je ponovno iz sabornice izbačen bivši živozidaš Ivan Pernar

Sada već stalnim uobičajenim incidentom zastupnika Ivana Pernara, Hrvatski sabor započeo je danas radni tjedan u kojemu treba raspraviti Prijedlog državnog proračuna za iduću godinu, izmjene ovogodišnjeg proračuna te novi kalendar blagdana. “Žao mi je što koristite isti model samopromocije, šaljete jako ružnu poruku”, rekao je Pernaru predsjedavajući, potpredsjednik Sabora Milijan Brkić (HDZ) pa zamolio djelatnike saborske straže da mu pokažu “izlazna vrata iz plenarne dvorane”.

Epilog je to, sada već ‘uhodanog’ obrasca u kojemu Pernar mimo pravila koja vrijede za sve zastupnike, želi u javnost poslati određene poruke kada to on želi, a ne kada to dopuštaju saborska pravila.

Što se dogodilo?

Naime, nakon što je predsjedavajući Brkić pozvao zastupnika Hrvoja Zekanovića (Hrast) da iznese svoje stajalište na slobodnu temu, Pernar je iz klupe želio izreći svoje.

Potpredsjednik Sabora Brkić ga je uputio da to može učiniti nešto kasnije, pa ga zamolio da sjedne u klupu i pričeka, no Pernar je nastavio govoriti, pa ‘zaradio’ opomenu, opomenu s oduzimanjem riječi, te u konačnici udaljenje iz sabornice u dvostrukom trajanju, dakle danas i sutra.