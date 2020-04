NIŠTA NE MOŽE ZAUSTAVITI ŽUPNIKA IZ SPLITA: ‘Ako treba, neka pucaju, nek’ me ubiju… Korona je američki proizvod’

Nakon što je policija prekinula misu na Cvjetnicu, splitski župnik don Josip Delaš planira održati i misu na Uskrs, unatoč zabrani javnih okupljanja, prekršajnoj prijavi i osudi Splitsko-makarske nadbiskupije

Don Josip Delaš, župnik iz splitskog naselja Sirobuje odlučio je održati misu uskršnju misu i time se još jednom usprotiviti preporukama liječnika i policije te mjerama Stožera civilne zaštite o zabrani okupljanja i izbjegavanju bliskih kontakata zbog sprječavanja širenja koronavirusa.

Nije ga pokolebala niti policijska prijava zbog kršenja javnog reda i mira, koju je zaradio napavši policajca prije početka mise koju je namjeravao održati, niti današnje priopćenje Splitsko-makarske nadbiskupije u kojem stoji da su ga generalni vikar, policija, pastoralni vikar, kolege svećenici i dijecezanski biskup, više puta pozivali “da poštuje sve mjere koje su propisali Stožer civilne zaštite” te razna crkvena tijela. No, don Josip je, pišu, odlučio “ići po svome”, a svaka je mjera prema njemu uzaludna. U priopćenju se Nadbiskupija ispričala i svima koje je svojim postupcima uvrijedio.

“Pa ne znam to priopćenje, nisam u toku, a Uskrs je Uskrs, misa treba bit’, a koga će oni pustit’ od svijeta, to ja ne mogu odredit’, ali misa treba bit’, uskrsna misa, to je normalno, je l'”, komentirao je don Josip današnje priopćenje novinarima Indexa koji su ga jedva uspjeli dobiti na telefon.

‘Ovo je strašno šta se dešava…’

Prokomentirao je i policijsku prijavu te se s dozom dramatike osvrnuo i na stanje u svijetu, odnosno u onim zemljama gdje je zbog pandemije koronavirusa zabranjeno okupljanje, pa tako i mise.

“Je, dobio sam to, sinoć su mi to donijeli, ja nisam to htio primit’, poslije su mi savjetovali, pa ima na ulazu crkve obješeno, ovaj. Sad, šta će bit’, ne znam. Neću se branit’, nit’ ću ić’ na sud, ako treba, neka pucaju, nek’ me ubiju, ovo je strašno, strašno, strašno šta se dešava u Hrvatskoj. To je ajme. Je l’? A šta to znači u cijelom svijetu? Posebno u Hrvatskoj, to, to, to prelazi svaku mjeru pristojnosti, normale, ljudskosti i to je gaženje po Hrvatima, posebno nama vjernicima. To je strašna stvar”, uzrujan je bio Delaš.

Na svoj je način potvrdio i da ga nije strah koronavirusa te ponovno pozvao vjernike, da, uz minimalne zaštitne mjere, dođu na misu – ako žele.

“A šta je to korona? To je opet proizvod posebni. To nije božji, božji, božji stvor, nego je to proizvod tamo… američki, čiji. Pa ja se ne bojim, ako i umrem, nije me briga. ‘Ko ima onu, onu masku vrata su mu otvorena, neka izvoli doć’, to mene ne zanima. Ničim ja ne pozivam. Nego vrata su otvorena, misa je tada, ‘ko kako nek’ dođe i to je to”, jasan je bio župnik.

Kritizirao nadbiskupa i pozvao vjernike na misu

Potom se opet osvrnuo na odluke Katoličke crkve, koja je još ranije, u skladu s epidemiološkim preporukama, odlučila mise u potpunosti preseliti na digitalne medije. Stigao je kritizirati i Splitsko-makarsku nadbiskupiju i nadbiskupa, monsinjora Marina Barišića.

“Ne znam ja šta su oni to, to donili odluku, ali to što b-i-s-k-u-p-i-j-a, to je pod tim pritiskom naše vlade gori i te uprave, a to je totalno, totalno pogrešno. Ukidat’ misu da ne može svijet doć’ to nema nikakve logike kršćanske u sebi. To je neljudski, nekršćanski. A to je biskup tako, on se drži visoko, a sve druge ponižava, mi smo ništarija, a on je nad, nad, nad… iznad ljudi. To je to”, oštar je bio Delaš.

Kritizirao je i ispriku javnosti koju je uputila Nadbiskupija te njihovu preporuku vjernicima da ne slijede samovolju župnika.

“Koji su to zakoni u mene, koji su to zakoni župnika? Ništa, normalna misa ‘ko može i to je to. Šta to znači vrijeđanja, koje su to mjere? Misa je, ‘ko može, koga oni, ta kontrola propusti, ako hoće, a to što policija radi je ispod svake kritike ljudskosti. To je, nema nikakve… To se ničim ne može opravdati, to što radi. Dođe ih 20 oko crkve i to je bože sačuvaj.”

Na kraju je ponovno pozvao vjernike na misu: “To je normalno da ‘ko može i želi da dođe tu. Uskrsna misa je uskrsna misa, a ‘ko će doć’… nikakve prisile. Kršćanstvu je bit sloboda, a ‘ko će, kako će, to je njihova… Eto, svako dobro, živili, aj'”, zaključio je osebujni župnik.

