‘NISMO SRETNI’: Ugostitelji se žale na nove podjele: ‘Opet nas se razdvaja, jedni su otvoreni, a drugi zatvoreni!’

‘Imamo kolege koji nemaju terasu, oni ne rade od 28. studenog i tu nitko od nas nije zadovoljan i sretan’

Predsjednica Nezavisne udruge ugostitelja Žakline Troskot istaknula je u razgovoru za Media servis da su ugostitelji zadovoljni što je napravljen korak naprijed popuštanjem mjera, ali je ukazala na problem s obzirom da će caffe barovi koji poslužuju samo pića do daljnjega raditi samo na terasama.

“Nismo sretni što smo opet razdvojeni i što se unutar naše ugostiteljske djelatnosti dijeli i opet nas razdvaja da su jedni otvoreni, a drugi zatvoreni, kao što smo već imali slučaj. Voljeli bismo da svi skupa radimo. Imamo kolege koji nemaju terasu, oni ne rade od 28. studenog i tu nitko od nas nije zadovoljan i sretan”, rekla je Troskot.

Uvođenje hrane u ponudu

Neki se pitanje hoće li sada lokali kojima je uskraćena mogućnost rada u zatvorenom prostoru u svoju ponudu uvesti i hranu, no Troskot tvrdi da je to vremenski i financijski teško moguće.

“Da biste imali hranu, morate zadovoljiti još neke druge kriterije – morali bi ljudi investirati, a nitko sada nema novca za investiranje. Sumnjam da će se itko upustiti u to. Kažem, i vremenski je teško jer nam je rečeno da se, ako brojevi ostanu dobri i budemo i dalje u silaznoj putanji te ovo otvaranje ne poveća broj, već 15. lipnja razmatra daljnje otvaranje. U tih 15 dana nitko to fizički ne bi mogao napraviti jer se to ne može preko noći”, rekla je.

Kompenzacija za lipanj

Dok su neki ugostitelji najavili ustavne tužbe, premijer Andrej Plenković najavio je kompenzacije za lipanj svima onima kojima prihodi budu ispod razine očekivanja.

“Mi očekujemo potporu ne samo za lipanj nego i za svaki naredni mjesec u kojem ćemo imati bilo kakva ograničenja u radu i to komuniciramo vrlo jasno svaki put. Nemoguće je da nemamo potporu, a da nas se ograničava. I mi koji smo otvoreni ne možemo raditi u punom pogonu kako inače radimo i za mene to uopće nije nikad pitanje. Ja to očekujem svaki mjesec”, rekla je.

