‘NISMO SE DOBRO PRIPREMILI’; Epidemiolog žali što ranije nismo više cijepili: ‘Svaki dan imamo autobus ljudi koji odu na groblje’

‘Kad bi se prije saznalo da je netko pozitivan i kad ne bi odlazio iz kuće potom, kad bismo se testirali i znali da smo pozitivni, puno bismo učinili’, kaže Kolarić

Epidemiolog Branko Kolarić naglasio je koliko je cijepljenje važno kako bi se spriječilo širenje virusa i okončala epidemija. Po sedmodnevnoj incidenciji smo treća zemlja po broju oboljelih u Europi.

“Svaki dan imamo 2500-3000 novozaraženih, pa smo i dalje visoko u ovom valu. Cijepljenje će zaustaviti širenje i spriječiti to da kroz ljeto imamo novi val. Otkako se cijepimo, trebaju nam dva tjedna za imunost, pa mi je žao što nismo više cijepili ranije. Da jesmo, ne bi nam ovaj val bio ovakav kakav jest, ne bismo imali toliko zaraženih i umrlih. Mi svaki dan imamo autobus ljudi koji odu na groblje zbog zarazne bolesti. Kada se dovoljno ljudi cijepi, umiranje će prestati od ove bolesti”, rekao je Branko Kolarić za N1.

Poslan dopis za angažiranje svih zdravstvenih djelatnika

“Vidimo propuste s platformom, organizacijom cijepljenja… Ali se nadam da će biti bolje. Softver nije trebao biti tako kompliciran, no ni digitalizacija državnog sustava se nije baš sasvim uspješno provela.

Ministar zdravstva poslao je dopis kojim se angažiraju svi zdravstveni djelatnici. To će biti zahtjevno, treba organizirati punktove, ljude koji će to raditi… Nije nas to trebalo iznenaditi, u epidemiji smo već više od godinu dana, a mi se nismo dobro pripremili za taj dio.

Dostava cjepiva kasnila je mnogo u odnosu na dogovoreno. Vlada je zato dogovorila dodatne doze s Pfizerom. Sada treba postići motivaciju građana za cijepljenje i organizaciju sustava. Ako nam se dogodi kao u Srbiji prije par mjeseci, da imamo cjepivo, a građani ne dolaze na cijepljenje, to bi bila najveća žalost”, rekao je Kolarić.

‘Nadam se da nam testovi neće toliko trebati’

Za cjepivo se u fazama kliničkih ispitivanja učinkovitost kretala od 80-95 posto, rekao je.

“Od početka znamo da najmanje pet posto ljudi cjepivom neće biti zaštićeno. Na 700.000 cijepljenih u Hrvatskoj, 3500 neće biti zaštićeno i dobit će simptome, no oni će biti blaži. Cjepivo ne štiti apsolutno, ali kada se dovoljan broj ljudi cijepi, epidemija će se prestati širiti i ovi koji nemaju zaštitu će biti zaštićeni, jer neće više biti cirkulacije virusa”, rekao je epidemiolog.

Netko tko bi sa simptomima ostao kod kuće je već puno učinio, kazao je Kolarić.

“Kad bi se prije saznalo da je netko pozitivan i kad ne bi odlazio iz kuće potom, kad bismo se testirali i znali da smo pozitivni, puno bismo učinili. U Austriji se testovi dobivaju besplatno u ljekarnama i tako se građanima prebacuje mogućnost za sprječavanje širenja epidemije”, rekao je Kolarić i dodao: “Nadam se da ćemo se procijepiti, pa da nam testovi neće više toliko trebati.”

