NISMO PUNO NAPREDOVALI: Jordan, Namibija, Ruanda, Bocvana, Gruzija… Sve te zemlje imaju manji indeks korupcije od Hrvatske

Prema indeksu korupcije Transparency Internationala, Hrvatska je ostvarila 47 bodova te je daleko ispod prosjeka EU-a i u ne baš biranom društvu

Transparency International objavio je svoje redovito godišnje izvješće o indeksu korupcije. Indeks, razvijen još 1995., rangira zemlje po bodovanju od nula do sto bodova. One s nula bodova su visoko korumpirane, dok su one sa 100 gotovo nekorumpirane.

U izdanju za 2020., Europska se unija sa 64 boda nalazi među najboljim svjetskim regijama, iako je pod ogromnim pritiskom zbog pandemije koronavirusa, ekonomske krize i krize vladavine prava. Od europskih država najbolje rezultate, odnosno najmanje korupcije imaju Danska sa 88 bodova te Finska i Švedska s 85 bodova. S druge strane, s 44 boda najlošije su Rumunjska, Mađarska i Bugarska.

Višegodišnja stagnacija

Hrvatska se našla u blizini društva potonjih zemalja sa 47 bodova, što znači da su te zemlje jedine članice EU-a koje imaju lošiji korupcijski indeks. Jednak broj bodova imala je i prošle godine, a vrijedi spomenuti kako je 2018. imala bod više, a 2017. i 2016. dva boda više. Prije šest godina, Hrvatska je imala čak 51 bod.

Dakle, Lijepa naša po pitanju percepcije korupcije stagnira iz godine u godinu i daleko je od europskog prosjeka. No, zato se našla u “biranom društvu” Kube, Bjelorusije i Svetog Tome i Principa. Prema pokazateljima indeksa, od Hrvatske su bolji Jordan, Namibija, Saudijska Arabija, Ruanda, Oman, Gruzija, Bocvana…

Dobri u regiji, loši u svijetu

Ako pogledamo regiju, Slovenci su najmanje korumpirani i vrlo blizu europskog prosjeka sa 60 bodova, a slijede ih Talijani sa 53. Lošije od Hrvatske su Crna Gora sa 45, Srbija sa 38, Kosovo sa 36 te BiH i Sjeverna Makedonija sa 35 bodova.

Na vrhu popisa nalaze se Novi Zeland i Danska sa 88 bodova, a prate ih Finska, Švicarska, Singapur i Švedska koje imaju 85 bodova. Najgore rezultate imaju Sirija s 14 te Južni Sudan i Somalija sa 12 bodova.

“Covid-19 nije samo zdravstvena i ekonomska kriza. To je i korupcijska kriza. I to ona s kojom se trenutno ne uspijevamo nositi. Prošla godina je stavila vlade na kušnju kao ni jedna prije, a one vlade koje su bile korumpiranije su se teže nosile s izazovima. Ali čak i one na vrhu popisa se moraju hitno pozabaviti svojom ulogom u poticanju korupcije u domovini i izvan nje”, rekla je šefica Transparency Internationala Delia Ferreira Rubio, predstavljajući indeks za 2020.