Nema importa virusa već kretanja u populaciji, u obiteljima i firmama i to zato što se ne drže mjera i distance. Ja svih pozivam da se uozbiljimo, da vodimo računa o maskama, distanci i mjerama jer to je ključna priča. Ako brojke normaliziramo, neće bit potrebe za novim mjerama jer one uvijek stvaraju probleme, rekao je Dino Kozlevac

“Mi ćemo u ponedjeljak razmotriti stanje. Ono što se sada događa nismo očekivali. Nema importa virusa već kretanja u populaciji, u obiteljima i firmama i to zato što se ne drže mjera i distance. Ja svih pozivam da se uozbiljimo, da vodimo računa o maskama, distanci i mjerama jer to je ključna priča. Ako brojke normaliziramo, neće bit potrebe za novim mjerama jer one uvijek stvaraju probleme”, kazao je za RTL Danas Dino Kozlevac, šef istarskog Stožera civilne zaštite. Podsjetimo, Istra je u petak zabilježila dnevni rekord od 88 novooboljelih pa će razmatrati eventualne nove mjere.

‘KRIZA ĆE TRAJATI JOŠ MJESECIMA’; Šef liječničke komore otkrio što traže: ‘Rad od kuće, online nastava, zatvaranje kafića i noćnih klubova…’

Dodao je da te mjere mogu biti u smjeru smanjenih događanja, da budu samo na razini obiteljskih događanja, a prostora ima i u ograničavanju sportskih događanja i natjecanja, ali to će se urediti na razini države. “Nismo za šrafljenje, ne želim da to ljudi misle, ali situacija i prilika nas može natjerati na to kako bi ograničili koronu”.

Kozlevac je naveo i da podržava premijerovo mišljenje jer od početka komunicira da nisu za lockdown.

PLENKOVIĆ SE OBRATIO JAVNOSTI: ‘Mjere koje su sada na snazi, bit će produljene’; Otkrio razmišlja li se o lockdownu i policijskom satu

“Trebat će nam vremena da stvari stavimo pod kontrolu, ali kako vidim idemo u dobrom smjeru”, kazao je za RTL Danas. Klinička slika bolesnika u Istri nešto je teža nego prije.

“Ono što danas imamo u bolnici je uglavnom srednje teška i teška klinička slika. Imamo ljude na respiratoru. Zahladilo je, vrijeme radi svoje. Idemo se organizirati da što prije normaliziramo situaciju”, zaključio je Kozlevac.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.