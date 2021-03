‘NISMO MOGLI VJEROVATI’; Policija ‘upala’ u prazne vagone na zagrebačkom kolodvoru i istjerala beskućnike: ‘Kome je to u interesu?’

Prostori oko Glavnog kolodvora su upravo u Hrvatskoj mreži beskućnika nazivani ‘najvećim prenoćištem u Hrvatskoj’

Beskućnici koji noć provode i spavaju na zagrebačkom Glavnom kolodvoru, prije 10-ak dana deložirani su iz praznih vagona, ali i čekaonica kao i ostalih objekata u kojima su se skrivali od zime. Kako piše Zagreb.info, 24. veljače beskućnici su morali umorni i natrpani vrećicama tražiti nova skloništa gdje će provesti noć. Novinarima je tu informaciju potvrdio Zvonko Mlinar, izvršni predsjednik Hrvatske mreže za beskućnike. Kaže da je iznenađen postupkom policije.

“Mi smo im kao i obično nosili voće, konzerviranu hranu, kolače i maske, no nikome nije bilo ni traga”, navodi Mlinar za portal Zagreb.info te govori da je potom s kolegama prošetao do Tomislavca. Tamo je naišao na poznato lice – osobu koja im je rekla da je policija napravila raciju i da su svjetiljkom ulazili u vagone pa ljude tjerali van.

“Neki od njih otišli su na Autobusni kolodvor, neki u napuštene objekte na Trešnjevci, Remizi…”, kaže Mlinar i otkriva da će sutra opet otići do Glavnog kolodvora i provjeriti jesu li se vratili. Navodi da ih tamo najčešće boravi od 50 do 60. No, beskućnici kažu da ih je više. Prostori oko Glavnog kolodvora su upravo u Hrvatskoj mreži beskućnika nazivani “najvećim prenoćištem u Hrvatskoj”.

Država im nije pomogla tijekom pandemije

“Moram priznati da nismo povjerovali što se događa. Često smo nailazili na policiju u kolodvorskim prostorima kada smo dijelili pomoć. Bili su vrlo ljubazni i čak nam zahvaljivali na pomoći koju smo dijelili beskućnicima”, navodi Mlinar.

Dvadesetak dana prije ovog događaja, EU parlament donio je Rezoluciju o pristupu pristojnim i cjenovno pristupačnim mogućnostima stanovanja za sve, upozoravaju iz Hrvatske mreže za beskućnike. Tvrde i da se između ostalog poziva “države članice da osiguraju izvanredne mjere za sprječavanje beskućništva i zaštitu beskućnika tijekom krize izazvane bolesti COVID-19, posebice moratorija na deložacije”.

“U Hrvatskoj, a posebno u Zagrebu, nije ni bilo državnih ili lokalnih izvanrednih mjera za zaštitu beskućnika za vrijeme pandemije, osim onih koje su poduzimale članice HMB-a. Nije bilo ni potpore od strane države i lokalne samouprave, osim u Rijeci i Karlovcu, ali je bilo njihove ljutnje zbog iznošenja istine u medijima i na društvenim mrežama. Pomogli su građani i volonteri. Netko je očito naložio deložaciju u najhladnijim danima”, poručuju za Zagreb.info.

Pitanje na koje beskućnici žele odgovor jest kome je i zašto u interesu da budu deložirani.

