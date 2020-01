NISMO DOČEKALI BIJELI BOŽIĆ, A ŠTO DONOSI 2020.? Izašla je dugoročna prognoza, mjeseci koji slijede donose uzorak koji se ne viđa često

Čini se kako se toplo vrijeme neće promijeniti niti u siječnju i veljači

Zima ove godine nije pokazala zube, a mnogima se nije ispunila ni želja da imaju bijeli Božić. Tako je prosinac, prvi zimski mjesec, iznenadio mnoge blagim temperaturama, a čini se kako se to neće promijeniti niti u nadolazećim zimskim mjesecima.

Severe Weather u dugoročnoj vremenskoj prognozi navodi kako će ostatak prosinca biti promijenjiv i dinamičan, dok će Europa svakako biti toplija od prosjeka.

Prema prognozama očekuje se da će se područje visokog tlaka pojaviti i ostati neko vrijeme na sjeveroistočnom Pacifiku. Za nas je to bitno jer je na ovom području to čimbenik koji podržava prijelaz hladnijeg zraka iz Kanade u SAD, a najčešće znači i manji tlak na sjeveru Atlantika, što dovodi do blažih uvjeta za Europu. Iz tog razloga Europu očekuje puno blaža zima.

Zaboravite na zimske radosti

Ništa drugačije neće biti niti u veljači, a Severe Weather navodi kako se ne događa često da vidimo takav “copy/paste uzorak” dva mjeseca zaredom.

Niži tlak na sjeveru Atlantika Europi bi trebao omogućiti blaže vrijeme. Isto tako u prognozi navode da se očekuje manje snijega u većini Europe, s iznimkom sjevernih i sjeveroistočnih dijelova.

Više snijega trebalo bi pasti i u Alpama.