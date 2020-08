NISKOBUDŽETNA AVIOKOMPANIJA UKIDA VEĆINU LINIJA: Od rujna se više neće moći letjeti prema Hrvatskoj

Transavia će i u rujnu letjeti prema pet hrvatskih zračnih luka u koje spadaju Rijeka, Pula, Split, Zadar i Dubrovnik

Niskobudžetna aviokompanija iz Air France – KLM grupacije, Transavia, objavila je svoj red letenja za rujan 2020. Kako javlja Croatian Aviation, većina zračnih linija prema Hrvatskoj prestat će s prometovanjem prije kraja rujna. Vrlo rano je Transavia pokrenula promet prema Lijepoj našoj, i to odmah nakon popuštanja mjera i otvaranja država iz kojih inače leti prema zračnim lukama u Hrvatskoj.

Prema onome što piše Croatian Aviation, Transavia će i u rujnu letjeti prema pet hrvatskih zračnih luka u koje spadaju Rijeka, Pula, Split, Zadar i Dubrovnik. Ipak, ujedno će tijekom idućeg mjeseca doći i do prekida većine linija.

Linije prema Splitu i Dubrovniku

Linija Split – Pariz Orly prometovati će tri puta tjedno u rujnu (utorkom, četvrtkom i nedjeljom) a trenutno su najavljeni letovi i za listopad. Na liniji Split – Rotterdam doći će do prekida prometa 19. rujna, a ta linija će do navedenog datuma biti u prometu dva puta tjedno, ponedjeljkom i subotom.

Linija Dubrovnik – Nantes najavljena je za rujan jednom tjedno, tj. svake subote, a očekuje se nastavak prometa i kroz listopad. U rujnu će doći do prekida prometa na dvije linije ove aviokompanije prema Dubrovniku. Prometovanje linije Dubrovnik – Pariz Orly prestaje 26. rujna, a do spomenutog datuma linija će biti u prometu tri puta tjedno, utorkom, subotom i nedjeljom. Posljednji let na liniji Dubrovnik – Rotterdam najavljen je 19. rujna, a linija će do tada biti u prometu utorkom i subotom.

Linije prema Zadru, Puli i Rijeci

Linija Zadar – Rotterdam u prometu je do 19. rujna, dva puta tjedno, srijedom i subotom, linija Pula – Rotterdam u prometu je do 20. rujna, dva puta tjedno, četvrtkom i nedjeljom, a istog datuma prestati će prometovati i linija Rijeka – Eindhoven koja će do tada prometovati također dva puta tjedno, četvrtkom i nedjeljom.

Kompanija je u ljetnoj sezoni 2019. većinu svojih linija prema Hrvatskoj obavljala do sredine listopada, javlja stranica Croatian Aviation.