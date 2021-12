Zlostavljanje žena u obitelji, na poslu ili bilo gdje, još uvijek je tabu trema na ovim prostorima. Napadnute žene su često izvrgnute porugi društva, nemaju povjerenja u represivni aparat, pa o tome često šute, a najgore od svega - krive sebe. S time na umu su se žene iz regije, pa tako i iz Hrvatske, počele okupljati na Twitteru pod hashtagom #NisamPrijavila te prenose svoja svjedočanstva o nasilju, seksualnom ili obiteljskom, kojeg nikad nisu prijavile.

Samo unutar 24 sata, žene su objavile više od 15.000 tvitova, a prenosimo samo neke od njih, bez imena ili pseudonima, zbog zaštite njihove sigurnosti:

"#NisamPrijavila jer mi je bilo 8 godina i on je bio moj otac."

"#NisamPrijavila jer je bilo prvi i jedini put, jer nisam naišla na podršku okoline, jer je on bio 'moj izbor'…"

"#NisamPrijavila jer nisam znala da je to nasilje. Jer sam ja 'na lošem glasu', a on je muško, i dečki će uvijek biti dečki."

"#NisamPrijavila jer: šuti, bruka je, nisi dobro razumjela, nije on tako mislio, možda pretjeruješ, ipak te voli, kratka suknja, po mraku sama hodala, mlada (da joj vjeruju), stara (za to), nije shvaćala, nema podršku, strah, jer [nastavi niz]"

"#NisamPrijavila jer sam bila jako mlada i nesigurna u sebe. Nasilje je bilo psihičko, kontrola je bila beskonačna, a sve ostalo je od mene iznuđivao gaslightingom. Nekad i nemaš šta da prijaviš jer se 'ne vidi', ali eto - čak i kad se 'vidi' nadležni ne pomažu očigledno."

"Evo i ja #nisamprijavila dugogodišnje uhođenje i psihičko maltretiranje od strane bivšeg dečka zato što #jesamprijavila zlostavljanje od strane profesora u srednjoj školi i do dana današnjeg ništa nije urađeno povodom toga."

Kritika društvu i institucijama

Bilo je i objava koje su kritizirale društvo, institucije, ali i nasilnike, kao i povode napada. Našlo se i poruka podrške.

"Ja i dalje nemam hrabrosti da ispričam svoju #NisamPrijavila priču. Šaljem puno podrške svim djevojkama i ženama koje su skupile hrabrost i ispričale jer znam koliko je teško."

"I opet se proteže priča da su događaji iz #NisamPrijavila uzrokovani odijevanjem žene. To je toliko nebitno kad je seksualno nasilje u pitanju, i nemate pojma koliko je pokrivenih žena/djevojaka proživjelo slične stvari. I zašto branite takve ljude, ako već vi niste takvi???"

"Milijun je razloga zašto #nisamprijavila ali kad jesam -> policija nije mogla učiniti ništa povodom toga. i to je najčešći razlog zašto žene ne prijavljuju, jer se nasilniku neće desiti ništa, a one će ostati 'obilježene' i izložene, te je to nova stvar s kojom se trebaju nositi."

Grozna statistika

Ova i brojna druga svjedočanstva na društvenim mrežama, samo su dio brojnih akcija koje su pod različitim hashtagovima nastajale na društvenim mrežama. Prije dvije godine glumica Jelena Veljača pokrenula je online inicijativu #SpasiMe. Nakon što se lani pročulo da su brojne glumice u regiji seksualno zlostavljane, nastao je hashtag #NisamTražila, pod kojim su također tisuće žena po prvi put javno iznijele svoja mučna iskustva.

Prema podacima sa stranice sigurnomjesto.hr u više od 90 posto slučajeva seksualnog i obiteljskog nasilja žrtve su žene. Prema statistici, na jedno prijavljeno silovanje dolazi 15 do 20 neprijavljenih slučajeva. Na jedno prijavljeno obiteljsko nasilje, 10 slučajeva nikad ne bude prijavljeno.