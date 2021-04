‘NISAM VIDJELA TAJ MAIL’; Pavičić Vukičević o kaosu s maskama: ‘To nije smjena, samo sam, kao odgovorna osoba, stala na čelo kolone’

Jelena Pavičić Vukičević potvrdila je da do srijede popodne nije znala za odluku o obveznom nošenju maski na otvorenim prostorima u metropoli te da nije smijenila Oliveru Majić s čela zagrebačkog Stožera civilne zaštite

Vršiteljica dužnosti zagrebačke gradonačelnice, Jelena Pavičić Vukičević, dan nakon opoziva mjere o nošenju maski na otvorenom i smjene Olivere Majić s čela zagrebačkog Stožera civilne zaštite, komentirala je cijelu situaciju. Istaknula je da nije iskoristila Oliveru Majić za svoju kampanju na lokalnim izborima.

“Ne, ja to nisam učinila i nikad se tako ne bih ponašala sa svojim kolegama. Kao što sam rekla, jučer poslijepodne zatekla me ta informacija o obvezi nošenja maske na otvorenom bez iznimke. Kao što ste vidjeli, kad sam ovdje pristupila, nosila sam masku. Ja bih i ovom prilikom doista pozvala sugrađane da svi štitimo svoje zdravlje, zdravlje svojih sugrađana i da nosimo masku kad je god to moguće. To moramo učiniti tako da te naše odluke budu smislene, da budu provedive i da ih ljudi upravo razumiju na taj način, a to je da se radi o zaštiti zdravlja”, rekla je u razgovoru za N1.

Kasno vidjela mail

Mail u kojem je predložena mjera obveznog nošenja maski na otvorenom vidjela je tek kasnije popodne. “Moj raspored je javno dostupna stvar. Ja sam o toj aktivnosti bila informirana negdje oko četiri sata poslijepodne i tada sam reagirala. Mail je stigao na Stožer civilne zaštite nešto prije 10 sati, ali ja sam bila u rasporedu i nisam vidjela taj mail”, rekla je Pavičić Vukičević.

Stala na čelo kolone

O Oliveri Majić misli sve najbolje i dodaje da tu nije riječ o smjeni. “Ja sam samo kao odgovorna osoba stala na čelo kolone, na čelo zagrebačkog Stožera civilne zaštite. Beskrajno mi je žao da se dogodilo što se dogodilo, odgovorna sam osoba i kao odgovorna osoba sam poduzela neke korake”, istaknula je Pavičić Vukičević.

