PLENKI I ZOKI, KAD ĆE VAMA OVAKO / Nadrealan prizor kod Splita, pogledajte što su Amerikanci napravili drugu Titu: 'Nisam vidio da ovi danas to ispisuju na nebu'

Američki nosač aviona USS George H.W. Bush (CVN-77) na nuklearni pogon, Ratne mornarice SAD-a, uplovio je u četvrtak ujutro pred luku Split. Nosač aviona USS George H.W. Bush predvodio je veliku NATO vojnu vježbu pod nazivom "Neptune Strike 2022." u kojoj je sudjelovalo više od 80 aviona, 14 brodova i oko 6000 pripadnika iz 24 države NATO saveznika i partnera, uključujući Finsku i Švedsku. Nakon vježbe uplovili su u akvatorij Splita. A to je bio povod jednom korisniku na Redditu da se prisjeti prizora iz 50-ih godina također kod Splita. Naime, 1952. prvi put je jedan američki nosač zrakoplova stigao u Split. "Avioni s američkog nosača u Splitu 50-ih, nisam vidio da ovi danas ispisuju Plenki na nebu", napisao je i objavio prigodnu fotografiju. "Nemoj mu na ego udarat", "Pa to može jedino vođa ekonomske i vojne sile!Jesu mu spremili jaja u prahu za puta?", neki su od komentara. U pozadini posjeta američke mornarice krije se pak događaj koji je duboko obilježio povijest Jugoslavije. Naime, u ljeto 1948. Jugoslavija je izbačena iz Kominterne. Tijekom sljedećih nekoliko godina došlo je do ozbiljnih napetosti između Jugoslavije i njezinih komunističkih susjeda. U ožujku 1951. Tito je tvrdio da Rumunjska, Mađarska, Bugarska i Sovjetski Savez gomilaju snage duž jugoslavenske granice. Sredinom ožujka u to je područje stigao bataljun američkog marinskog korpusa. Kasnije u ožujku, snage zadužene za Mediteran stigle su šest tjedana ranije kako bi pokrile "politički kritično proljetno razdoblje." Posljednjeg tjedna svibnja flota je pojačana još jednim nosačem zrakoplova. 12. rujna 1952. predsjednik Tito je došao na nosač zrakoplova Coral Sea, demonstrirajući Sovjetskom Savezu da je američka pomoć dostupna i prihvatljiva Jugoslaviji, a američki zrakoplovi su preletom iznad splitskog akvatorija u formaciji, ispisivali njegovo ime.