‘NISAM HUŠKAČ!’: Škoro otkrio stoji li on i njegov novac iza napada na Tomaševića na Facebooku

U posljednjem danu kampanje, nakon obraćanja Tomislava Tomaševića, Miroslav Škoro je gostovao na N1 televiziji

Kandidat Domovinskog pokreta za gradonačelnika Zagreba Miroslav Škoro imat će završno obraćanje uoči skorašnjih lokalnih izbora na konferenciji za medije ispred Gradske uprave Grada Zagreba u 11 sati. Prije toga Škoro gostuje na N1 televiziji.

“Ne, nisam huškač”, rekao je. “Ne bih volio docirati, svi znamo što znači ta riječ, poticati na nasilje. Govorio sam istu stvar, istinu, da su ljudi oko Tomaševića izvukli veliku količinu novaca, a 60-90 posto je išlo u njihove džepove”, rekao je.

Konkretni dokazi? “Javno smo objavili točno po iznosima koliko je tko dobio iz kojeg izvora”, dodao je. “Imate financijsko izvješće, pogledajte to, prihode i rashode, stavka rashodi je iskazana koliko je na plaće, putne troškove itd. Ako sam nešto govorio netočno dokažite. Ako ja govorim istinu ja huškam”, rekao je.

Na pitanje je li manipulirao javnošću, rekao je da je on u javnosti izašao naslikan kao Hitler. “Da bolestan čovjek ima samo jednu želju, glasovati za mene. Niti je Tomašević radio to, niti sam ja radio ovo. U medijskom prostoru jedino je točno da su mediji jasno iskazivali sklonost samo jednom kandidatu. To je nezapamćeno”, govori Škoro.

TOMAŠEVIĆ POZVAO SVE DA KAŽU ‘NE’ ŠKORI: ‘Potreban je mali korak da se Zagreb oslobodi korupcijske hobotnice!’

Napadi na Facebooku

“U javnom prostoru je situacija kakva je, puno je podataka. To znači da se razgovaramo i pri tome nitko nikoga ne huška. Što je više moguće provjerimo. Svakome se potkrade greška. Prvi sam koji će priznati da je pogriješio, ali ne jašem po tome. Sve što se mene dotakne je kontaminirano. Ako se nekoga sotonizira u javnom prostoru, to sam ja”, rekao je.

Jesu li braća Macan i njihova agencija stavljala objave na Facebook kako bi se napadalo Tomaševića? “Ne stojim, ne stoji moj novac. Ne znam tko stoji iza toga. Pitate me nešto što hipoteza”, rekao je Škoro. “Ne ne stojim iza toga. Ne tražim nikakvu zaštitu. Nikada u životu mi nitko nije prijetio”, rekao je.

Ne želi hoće li se pojaviti na Hodu za život, iako podržava inicijativu.

‘TO SU LJUDI KOJI SKAČU PO KONTEJNERIMA, NOSE MRTVAČKE KOVČEGE’; Škoro: ‘Što sam ja to rekao da se Tomašević osjeća nesigurno?’