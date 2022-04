U srijedu su između predsjednika Vlade i predsjednika Republike pale dosad najžešće uvrede. Andrej Plenković je Zoranu Milanoviću poručio da je "primitivac", "divljak", "proruski nastrojen" i da se Europa brine za njegovo zdravlje. Milanović je pak Plenkoviću rekao da je "udbaški nasljednik", da je "HDZ banda" i zalijepljen za UDBU kao žvaka te da je presedan da zemlju vodi ovako korumpirana Vlada.

Sve je kulminiralo nakon što su generali predsjedniku Milanoviću uputili pismo u kojem traže pomilovanje bivših agenata UDBE, Josipa Perkovića i Zdravka Mustača; HVIDRA je protiv generala Ante Gotovine, general protiv generala, odnosno odjednom su svi protiv svih.

'Treba znati što je milosrđe'

Saborski zastupnik Nino Raspudić za RTL Direkt komentirao je Milanovića, Plenkovića, Perkovića i Mustača i pomilovanja.

"Dobro je biti milosrdan, ali treba znati što je milosrđe. Milosrđe mora to raditi dragovoljno i ne pod prisilom. Na milosrđe mogu pozvati eventualno žrtve ubojica. Milosrdan mora biti onaj koji je moćniji od onoga kome iskazuje milosrđe. U Hrvatskoj to je još uvijek nejasno jesu li to nemoćni starci na kraju života ili su moćnici koji vuku konce", tvrdi Raspudić.

"Gotovina nije suveren u Hrvatskoj. On može iznijeti mišljenje. To je njegovo pravo", dodao je.

Raspudić je kazao da se puno ljudi zaplelo u kontradikciji sa samima sobom. "Ante Nobilo je bio tužitelj u postupku protiv Artukovića koji je imamo 90 godina i dovukli su ga u sudnicu na nosilima. Oni su sudili biljki, to je bio ishlapjeli starac koji ništa nije razumio. A ovaj je 15 godina mlađi i priseban", kazao je Raspudić.

Kazao je da je izjava Ante Gotovine, koji je, među ostalim, kazao da i "pod pretpostavkom da su Josip Perković i Zdravko Mustač ispravno osuđeni", njegov stav da "pravda i ljudskost zahtijevaju od nas da pružimo milosrđe" - pogrešna. "Ni jedan element milosrđa nije prisutan. Ja se ne slažem s Gotovinom. Ja ne mislim da je on izdajica", rekao je Raspudić.

'Odvraćanje pozornosti od bitnih tema'

"Mi smo protiv ovog pomilovanja jer stvari tu nisu razriješene. Ova tema služi za odvraćanje pozornosti od bitnih tema u Hrvatskoj", smatra saborski zastupnik. Konstatirao je da umjesto da pričamo o kriminalu i optužnicama HDZ-a, "mi pričamo o uvredama predsjednika i premijera".

"Mogu se složiti s premijerom Plenkovićem da ne treba dati pomilovanje jer sam objasnio zašto to nije čin milosrđa. Nisam siguran tko je ovo sve zakuhao", smatra Raspudić, dodajući da bi pomilovanje bio katastrofalan politički potez.