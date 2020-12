NINO RASPUDIĆ O SVOJOJ BORBI S VIRUSOM: ‘Problemi su krenuli negdje 10. dan od pojave prvih simptoma. Pet dana sam primao kisik…’

Najkritičniji period je onaj period između osmoga i desetoga dana, tad se najčešće dešavaju komplikacije.

Koronavirus zahvaća sve pa tako i političare. Jedni od njih su bili i Darko Milinović i Nino Raspudić, a pritom su u dobroj fizičkoj formi, vježbaju, žive zdravo i nepušači su. Pritom su obojica završila u bolnici, a za RTL su opisali svoje iskustvo.

Raspudić: “Pet dana sam primao blagi kisik, dvije litre”

”Negdje 9-10 dan od prvih simptoma sam počeo kašljati i osjetio probleme s disanjem, i zamolio prijatelja koji je prebolio koronu da me pokupi i odveo me na hitni prijem u Fran Mihaljević. Čekali smo najprije u šatoru u čekaonici, onda su me stavili u neki kontejner u kojem je bio jedan krevet, jedna grijalica, izvadili su mi krv, onda sam slikao pluća, onda sam primio jednu infuziju u tom kontejneru dok su se čekali nalazi. Onda su me primili u bolnicu. Pet dana sam primao blagi kisik, dvije litre. Moj cimer u sobi isto je bio fit, nepušač u 40. godinama. On je došao treći dan kako je imao problema s plućima i ostao je duplo duže u bolnici, primao je 12 litara kisika”, kazao je Raspudić. Dodao je kako je tih pet dana primao i kortikosteroid. “Kako su mi objasnili, on smanjuje tu reakciju imunološkog organizma. Očito je moja reakcija bila prejaka pa sam sam sebe ‘pržio’, da tako kažem”, kazao je Raspudić .

Milinović: “Vježbajte dok još nemate simptome”

“Dao sam poruku i premijeru i svim ostalima dajem savjet. Najkritičniji period je onaj period između osmoga i desetoga dana, tad se najčešće dešavaju komplikacije. Tako je bilo i kod mene. Svi koji su covid pozitivni neka iskoriste period kad nemaju simptoma da se pridržavaju liječničkih uputa, ali i da vježbaju”, rekao je Milinović.

