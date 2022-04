U studiju Net.hr-a gostovao je saborski zastupnik Mosta Nino Raspudić, koji je komentirao aktualne teme u Hrvatskoj i svijetu. Na početku razgovora, osvrnuo se na Mostovu referendumsku inicijativu. Na pitanje što je s njihovim referendumom, rekao je da su uspjeli prikupiti dovoljan broj potpisa, što je na kraju i priznato.

"Nakon što se ustanovilo da je inicijativa imala dovoljan broj pravovaljanih potpisa, saborska većina odlučuje o tome hoće li odmah raspisati referendum ili će se eventualno pitanja slati na Ustavni sud na provjeru ustavnosti", rekao je, dodajući da će pitanja najvjerojatnije na ocjenu ustavnosti, što smatra da je skandalozno jer su pitanja formulirali vrhunski ustavno-pravni stručnjaci.

"Ne mogu se domisliti kakva bi to trebala biti pravna akrobacija da se tu nađe nešto neustavno, pogotovo se to odnosi na prvo pitanje koje se tiče promjene Ustava i kojim se u članak 17 Ustava dodaje riječ epidemija i pandemija", rekao je Raspudić. Istaknuo je da je katastrofalna greška vladajućih već u samom startu bila u tome što nisu postupali po članku 17, jer bi imali sigurno za sve razborite odluke u tom trenutku većinu u Saboru.

"Oni su opsesivno željeli kontrolirati sami do kraja cijeli taj proces i našli smo se tu gdje jesmo", ustvrdio je Nino Raspudić. Upitan boje li se vladajući referenduma, Raspudić kaže da su oni stvorili tu atmosferu da se referendum neće ticati samo merituma, pitanja, nego da će referendum biti referendum o podršci ili ne podršci ovakvoj vlasti. "Oni znaju i sve ankete im to pokazuju da je preko 70 posto građana nezadovoljno ovom vlašću i smjerom koji ide zemlja i da bi to za njih bila katastrofa", rekao je. Smatra da bi za njih bilo najracionalnije da su pokušali postići dogovor s predstavnicima inicijativa da se u Saboru dvotrećinskom većinom promjeni Ustav i stavi epidemija i pandemija u članak 17 i da se donesu druge odluke predviđene referendumskim pitanjem, a to je prije svega ukidanje covid potvrda i ukidanje Stožera.

Raspudić kaže da će se referendumskim promjenama stvoriti jedan institucionalni štit nad demokracijom i ljudskim pravima u Hrvatskoj, gdje će biti onemogućeno arbitrarno kršenje ograničenja ljudskih prava i sloboda.

Rekonstrukcija Vlade je šminkanje mrtvaca

Što se tiče najavljene rekonstrukcije Vlade, Raspudić kaže da je to nepopravljiva struktura. "Izraz koji mi koristimo je šminkanje mrtvaca. Ova vlada je mrtva", kaže saborski zastupnik. "U situaciji gdje vama ministar graditeljstva izravno završi u zatvoru, u svakoj zreloj demokraciji bi ta vlada podnijela ostavku i ponovo bi se obratili građanima za eventualni legitimitet", kaže.

"Ministar završi u zatvoru, nekoliko dana nakon toga diže se optužnica protiv potpredsjednika Vlad,e onda protiv još jednog ministra, onda prvi suradnik tereti ministra Ćorića za nelegalne poslove…u takvoj situaciji nema tu šminkanja, nema tu rekonstrukcije. Pad Vlade i novi izbori su jedino rješenje. To je takva struktura ljudi da nama ništa ne garantira da se kod ostalih ministara neće dogoditi ista stvar ili pak za ove nove koje postavlja, a za koje se već vide neki problemi i afere", veli Nino Raspudić.

Komentirajući novog ministra graditeljstva Ivana Paladinu, Raspudić kaže da su tri problematične točke oko njega. "Prvo, to je relativno mlad čovjek koji je cijelu svoju poslovnu karijeru defacto igra s ruskim kapitalom sumnjivog porijekla", kaže, dodajući da to samo po sebi ne mora biti problem, no da je to problem u ovakvim geopolitičkim okolnostima.

"Problem je u ovakvoj situaciji što taj ministar nije prošao sigurnosnu provjeru. S obzirom što je veliki problem to što je ukinuta sigurnosna provjera za ministre, pogotovo za osjetljive resore kao što je taj", veli.

"Drugi problem je što među tim ostalim njegovim poslovima je i koncesija u Kuparima, jednoj od najatraktivnijih lokacija na Jadranu. To već sedam godina stoji i ne miče se s mrtve točke. Kako možemo vjerovati da će on pokrenuti s mrtve točke stvari na Banovini, kad nije uspio svoj projekt u Kuparima pokrenuti sedam godina?", pita se Raspudić.

"Treća stvar, on je u nerješivom sukobu interesa jer država je koncesionar, on je ministar graditeljstva i državne imovine. Ako vam je nešto u koncesiji, i sedam godina se ništa ne događa, to je izgubljena i nerealizirana dobit i za lokalnu sredinu i za državu. Logično bi bilo oduzeti tom koncesionaru koncesiju i dati je nekom drugom. Problem je što je ministar vlasnik deset posto tog projekta. Hoće li on otići na zahod kad se bude to odlučivalo i izuzet se na takav način? Možemo reći on može nekome prodat svoj dio, ali on može dobiti puno veću cijenu prodajući to, rekavši 'Ja sam ministar, ja ću ti donositi odluku o toj koncesiji sutra'. Dakle, to je nerješiv sukob interesa", dodaje Raspudić.

Smatra da je HDZ očito iscrpio sve kadrovske potencijale i kapacitete i ne mogu naći kvalitetnije i neproblematične ljude. Na pitanje kako će onda zamijeniti četiri ili sedam ministara u nadolazećoj rekonstrukciji, Raspudić kaže da ne zna.

"Iskreno me zanima, tko su ti ljudi koji će u ovakvoj situaciji, ovakve klimave vlasti koja sutra može kompletno pasti i rasuti se, ne znamo dokle će ići sve te istrage. Čini mi se da su već sada došli u situaciju kada svi pjevaju i svi zvižde. Kad koruptivna piramida istruli preko određene granice, ona se počinje sama raspadati. To su ljudi koje ne veže nikakav zajednički ideal ili vrijednost, nego isključivo korito ili vlast. Sad kad shvate da stvar ide kraju, svak gleda svoja leđa i počinje 'pjevati' i teretiti druge. Meni se čini da je ta njihova koruptivna piramida u toj fazi", rekao je.

I ankete pokazuju pad HDZ-a

Unatoč aferama, HDZ je i dalje prvi izbor građana. Raspudić kaže da su ankete dobrim dijelom napumpane, međutim da i čak te ankete pokazuju njihov pad.

"Oni jesi pojedinačno najjača stranka, ali oni nemaju više nikakvog koalicijskog potencijala. Sutra da budu izbori, i s ovakvim rezultatima anketa oni nemaju nikakvu šansu za formirati vlast. Vjerojatno je to razlog trenutne nervoze u HDZ-u i očito nekih frakcijskih borbi unutar njih, jer su svjesni da s Plenkovićem više ne mogu do vlasti.

Što se tiče Mosta koji zadnjih dana jača svoju organizaciju, Raspudić kaže da je to normalan proces, koji je malo intenziviran, jer im se dosta ljudi priključilo nakon što su volontirali skupljajući potpise za referendum.

Upitan gdje Most na idućim izborima vidi svoj koalicijski potencijal, rekao je da je sigurno da Most ide samostalno na izbore te da neće raditi neke široke, kobasičaste koalicije.

"Nemamo nikakve dileme s tim da je ovakav HDZ nepopravljiva struktura ljudi - nepopravljivo korumpirana, ispražnjena od bilo kakvih vrijednosti i političkog sadržaja. U tom smislu, mi smo spremni ovisno o rezultatu izbora na pregovore i razgovore sa svim onim snagama koje su za istinsku promjenu, ja u zadnje vrijeme koristim izraz 'druga republika'. Nama je doista potrebna druga republika, jer su institucije toliko devastirane da je nama potreban tako temeljiti reset da s pravom možemo govoriti o drugoj republici, o novoj paradigmi. Spremni smo surađivati s političkim snagama koje žele iste te stvari - dakle temeljitu borbu protiv kriminala i korupcije, reset institucija", rekao je.

Što se tiče političkih i ideoloških razlika, kaže da je Most spreman na svojevrsni ideološki moratorij, za volju važnijih stvari koje se moraju napraviti u Hrvatskoj.

Što je još rekao o jačanju Mosta u Hrvatskoj, izmjeni vlasti u Hrvatskoj, ratu u Ukrajini te previranjima na Zapadnom Balkanu, pogledajte u cijelom intervjuu.