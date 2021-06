Nezavisni zastupnik iz kluba Mosta, Nino Raspudić, komentirao je obnovu Zagreba i Banije.

"Prošlo je šest mjeseci od potresa na Banovini, više-manje sve stoji. Tamo su nekakvi uredi, formalno je sve pripremljeno, ali nikako da stvar krene. Vidimo da je i od potresa u Zagrebu prošlo godinu dana i tri mjeseca, a koliko je ljudi uopće apliciralo za obnovu. Stvari su definitivno loše. Ako će ova interpelacija biti dodatni poticaj da se stvari ponovno rasprave u Saboru, onda je ona dobrodošla", kazao je Raspudić za N1.

Tri scenarija u budućnosti

Naglasio je i kako zakon o obnovi nije dobar.

"Najveća odgovornost je na HDZ-u, ali i na platformi Možemo! koja je pumpala i stvarala tu atmosferu u javnosti da treba što prije donijeti zakon o obnovi", smatra.

Raspudić ističe da su moguća tri scenarija u budućnosti.

"Prvi je da ostane ovako kako jest, da 95 posto ljudi neće najvjerojatnije uopće aplicirati za obnovu nego će to pokrpati i živjeti u takvom. Druga je potpuno nerealna mogućnost, a to je da se mijenja zakonski okvir pa da se povećava udio javnog novca za obnovu, ali to je nemoralno. Da sad netko tko živi u predgrađu Zagreba ili u Lici ili na Banovini izdvaja iz svog džepa za kompletniju obnovu nečijeg stana u centru Zagreba koja je jedna od najskupljih lokacija u Hrvatskoj", kazao je Raspudić i dodao:

Kontejneri kao privremeno rješenje

"Treća mogućnost je ono što smo mi predlagali, a to je da se nanovo sagleda potencijal tog prostora, konkretno centra Zagreba i da te zgrade, gdje god je to moguće, obnove same sebe, tj. urbano planiranje koje nedostaje u cijeloj ovoj priči je osnova. Urbanisti moraju odrediti što je vrijedna kulturna baština koju ćemo obnavljati onakva kakva jest."

O situaciji na Baniji kaže: "Kontejneri su privremeno rješenje i bilo bi katastrofa da gledamo te ljude u kontejnerima tri, pet ili 10 godina, a da ništa ne učinimo."

Raspudić se osvrnuo i na koronakrizu: "Općeniti naš problem je što proces nije vodila struka, nego pendrek. Zašto Božinović vodi cijelu priču? Mislim da je to u startu bilo pogrešno", smatra Raspudić.