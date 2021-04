NIKŠA JE PRVI U HRVATSKOJ KOJEM SU TRANSPLANTIRALI PLUĆA: ‘Mogu duboko udahnut i izdahnit. To nisam mogao godinama…’

‘Jedine zvijezde, neću reć zvijezde, nego heroji su naši doktori koji su sve to skupa napravili. Tribalo je i znanja i hrabrosti i svega za to napraviti. I oni su to napravili eto samo tako, i od srca im hvala svima’, rekao je Nikša, pacijent kojemu su po prvi puta u Hrvatskoj uspješno transplantirana pluća

Prije nešto više od tjedan dana hrvatski liječnici postigli su nevjerojatan uspjeh – u Hrvatskoj su po prvi puta uspješno transplantirana pluća. Radi se o pacijentu Nikši koji se osjeća preporođeno i sretno.

“Još uvijek ne virujem. Masa tih osjećaja se sad pomišala. Pa zabrinutost pa sreća da je napokon i to došlo, pa strah, zna sam… mislim svi smo bili svjesni toga da može masa stvari krenut na krivo. Fizički mogu ono što godinama nisam mogao napraviti, duboku udahnut i izdahnit zrak, to sad napokon, napokon mogu”, rekao je Nikša za Dnevnik Nove TV.

Hrvatski pacijenti dosad su na transplantaciju pluća odlazili u Beč, a upravo je na čelu ekipe od 40-ak stručnjaka, koliko ih je sudjelovalo pri transplantaciji, bio kardiokirurg Tomislav Kopljar koji se za zahvat educirao u Beču.

“Kad se nešto radi po prvi puta stres i odgovornost je dosta velika, ali imali smo tu veliku sreću i hvala kolegama iz Beča koji su bili s nama u operacijskoj dvorani”, rekao je kardiokirurg Kopljar.

OTKRILI KARCINOME, A DRUGIMA SIMPTOMI NESTALI; Liječnik iz KB Dubrava: ‘Imali su sreću u nesreći da smo im nešto takvo sad otkrili’

Porast plućnih bolesti

Iz bolnice specijalizirane za plućne bolesti na Jordanovcu ističu da su plućne bolesti sve veći problem Hrvata. “Plućnih bolesnika u RH ima jako puno. Najviše je tu naravno jako puno KOPB-ovaca i s karcinomom pluća, međutim jako je malo onih koji čekaju i kojima je potrebna transplantacija pluća. Njih je godišnje oko 10 do 15”, rekao je pulmolog i koordinator za transplantaciju pluća KBC-a Zagreb, Feđa Džubur.

“Jedine zvijezde, neću reć zvijezde, nego heroji su naši doktori koji su sve to skupa napravili. Tribalo je i znanja i hrabrosti i svega za to napraviti. I oni su to napravili eto samo tako, i od srca im hvala svima”, rekao je Nikša, a njemu su liječnici zahvalili na povjerenju i hrabrosti te poručili da su zajedno otvorili put za buduće plućne bolesnike.