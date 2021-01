‘NIKOME NIJE LAKO’; Ministar Butković o najavljenom prosvjedu: ‘I ja dolazim iz ugostiteljske obitelji i znam što to znači’

Je li pametnije suzdržati se još 15, 20, mjesec dana pa pred Uskrs u sezonu ući s dobrim brojevima, procijepljenim stanovništvom? Ili da sad popustimo mjere pa se dogodi rast brojeva kao u drugim zemljama?, upitao je ministar

Što se tiče najavljenog prosvjeda udruge Glas poduzetnika za srijedu zbog nepopuštanja mjera ugostiteljima i poduzetnicima, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković poručio je da se treba uključiti zdrav razum.

“Nikome u vladajućoj koaliciji nije drago da su na snazi mjere što se tiče korone, ali sjetite se što smo imali u prosincu. Uveli smo mjere i danas su brojke bolje. Je li onda pametnije suzdržati se još 15, 20, mjesec dana da pred Uskrs u sezonu ući s dobrim brojevima, procijepljenim stanovništvom? Ili da sad popustimo mjere pa se dogodi rast brojeva kao u drugim zemljama? Kod nas mjere i nisu toliko restriktivne kao u drugim europskim zemljama. Nikome nije lako, i ja dolazim iz ugostiteljske obitelji i znam što to znači, moramo se svi strpjeti još, apeliram da budemo još jedinstveni u ovoj situaciji”, kazao je Butković za Dnevnik N1 televizije.

‘U petak nije pala Vlada na testu, već oporba’

Butković ne smatra da su vladajući pali na testu u petak već upravo suprotno.

“To je bio test gdje je pala oporba, današnja politička scena u Saboru. U politici treba prevladavati zdrav razum. Već godinu dana živimo u posebnim okolnostima pandemije i potresa. To su specifične situacije i sve odluke koje se donose, od Sabora do lokalne razine, trebaju biti usmjerene prema tome da se što prije normalizira život i krene u obnovu i Zagreba i Banovine. Zato je bilo glasanje, najvažnije izmjene Zakona o obnovi. Ne može se dogoditi da ujedinjena oporba napušta sabornicu. To se dogodilo 25. lipnja 1991. kad se glasovalo o osamostaljenju Hrvatske, SDP je i tad napustio sabornicu. Bez obzira na političke bodove to ne možete raditi. Već se nekoliko dana zna u kakvoj je situaciji Miroslav Tuđman, to nije dobro iskoristiti. Ovo je bio test oporbe, to je nažalost njihova loša procjena”, rekao je Butković za Dnevnik N1 televizije komentirajući izlazak oporbe iz sabornice.

‘Autoput do Siska bit će gotov u mandatu ove Vlade’

Na pitanje kad bi mogla biti gotova autocesta prema Sisku, ministar je rekao da su imali koordinaciju s predsjednikom Vlade i ministarstvom financija, te da je prva faza već stavljena u plan za ovu godinu, ali sad kreću na cijelu dionicu od 12 km. Sutra će imati još jedan sastanak s ministrom financija, raspisat će natječaj za drugu fazu, te tvrdi da će u mandatu ove Vlade spojiti autoput do Siska.

“Novca će biti. Uspješno smo završili financijsko restrukturiranje, uštedjeli smo na kamatama, imamo još jedno refinanciranje i stvorit ćemo prostor za autocestu do Siska. To nisu obećanja nego realnost”, kazao je Butković.

Bez imena kandidata za lokalne izbore, ali: ‘Očekujemo dobar rezultat’

Nije htio otkriti kandidate za lokalne izbore, već je samo kazao da se za Rijeku i Primorsko-goransku županiju spominje više imena, te da će kroz nekoliko dana ćemo izaći s kandidatima, ali da u svakom slučaju očekuju dobar rezultat na izborima. Na pitanje hoće li u Zagrebu kandidat biti Damir Vanđelić, rekao je: ‘Čut ćete odluku gradske organizacije, konzultacije se rade. Većina kandidata je definirana, u narednim danima ćete čuti sve odluke’.