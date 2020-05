NIKOLI GRMOJI NEKE STVARI NISU JASNE: ‘Čudno da ova ekipa koja je zatvorila cijelu Hrvatsku, sada odjednom zove starije na izbore’

Bit će zanimljivo slušati njihove izgovore i kako smo od stroge karantene došlo da se starije i imunokompromitirane zove na izbore”, rekao je politički tajnik Mosta

Politički tajnik i saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja bio je gost Novog dana na N1 televiziji. O pregovorima sa strankom Domovinski pokret Miroslava Škore kaže: “Ovdje se radi o pregovorima dvije političke opcije koje su četvrta i peta snaga u Hrvatskoj, ako je vjerovati anketama. Naravno da ti razgovori traju nešto dulje jer se trebaju definirati ciljevi političkog saveza.

Grmoja kaže kako, ako ne dođe do dogovora, uvijek imaju opciju ići samostalno. “Ako dođe do dogovora, to će biti zato što smo procijenili da je to u ovom trenutku bolje”, ističe. Rekao je kako sa Škorom razgovaraju o programu, ali i o ljudima.

“Sve što ja imam i sve što imaju ljudi iz Mosta, to je obraz. Obraz nikad nećemo izgubiti. Mogli smo slušati premijera i izaći zapaliti cigaretu, ali mi se borimo protiv korupcije u društvu”, rekao je Grmoja za N1.

Dodao je da će javnost ubrzo izvijestiti o načinu izlaska na izbore i kako će idući tjedan biti sve jasnije.

Na izbore se, tvrdi, ne smiju žaliti, ali napominje: “Ono što je možda čudno da ova ekipa koja je zatvorila cijelu Hrvatsku, sada odjednom preko noći poručuje starijima – dođite na birališta, a ne spominju dopisno i elektronsko glasovanje”. “Bit će zanimljivo slušati njihove izgovore i kako smo od stroge karantene došlo da se starije i imunokompromitirane zove na izbore”, rekao je Grmoja.

Ističe kako je Most upozoravao već na situaciju u splitskom domu za starije.

“Već tri godine zaredom naši vijećnici traže ostavku gospodina Škaričića zbog financijskih dubioza koje je uveo u Dom za starije”, kazao je Grmoja i dodao: ‘Dogodi nam se da taj virus uđe tamo gdje nije smio ući upravo zbog pogrešaka tih ljudi, virus ne može biti kriv. Mora se naći odgovorna osoba. Očito je da su Ante Sanader i župan Boban odlučili zaštiti ravnatelja’.