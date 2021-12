Uz optužbe, uvrede i povišene tonove na rubu fizičkog incidenta Hrvatski sabor izmijenio je u srijedu Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kojim se uvode kazne od 30 do 50 tisuća kuna za odgovorne osobe koje ne poštuju obvezu predočenja covid potvrda u javnopravnim tijelima.

Žestoki sukob zastupnika Mosta i Možemo kulminirao je sukobom mostovaca i Peđe Grbina (SDP) koji ih je prozvao da parazitiraju. "Parazitima pružam ruku suradnje, izađite za govornicu i pozovite građane da se cijepe, pa ćemo ih i mi pozvati da podrže referendum, sram vas bilo!", vikao je Grbin.

"To reci Milanoviću, kukavico jedna, lipo si piva Thompsonove Čavoglave", vikali su mu Nikola Grmoja i Miro Bulj . "Da mi parazitiramo na smrti, to je ispod svake razine, iznesite me van", vikala je Marija Selak Raspudić.

Raspudić došao do Grbina

Nino Raspudić iz svoje klupe došao je potom ispred Grbina i nešto mu govorio, priključili su mu se Bulj i Marin Miletić, ali se nije čulo što su mu govorili. "Zgrožen sam ovakvim ponašanjem i raspravom pojedinaca koji se bore za ljudska prava, a tukli bi se usred Sabora", izjavio je Krešo Beljak (HSS) .

HDZ-ovcima je poručio da i oni snose dio odgovornosti pitajući ih zašto su se bojali izglasavanja zakona dvotrećinskom većinom.

Nakon ovakvih scena nisam siguran što se sve može događati, molim razgovarajte s ljudima bez obzira na političku opredijeljenost, poručio je vladajućima Beljak.

Sukob s Benčić

Most se žestoko sukobio i sa zastupnicama Možemo. "Vi ste političke kukavice i HDZ u starkama", uzvratili su Selak Raspudić i Grmoja Sandri Benčić koja je Most opisala kao ekstreme.

"Suočeni smo s dva ekstrema - jedan je ovo što govori Bulj i njegovi kolege koji se protive cijepljenju, a s druge strane je HDZ koji odbija primijeniti članak 17. Ustava koji se odnosi na izvanredno stanje", kazala je Benčić.

Ovo je jedan od najsramotnijih dana u Saboru, izjavila je Selak Raspudić, a suglasio se Davor Dretar (DP).

"Došao sam u u Sabor s postoperativnog liječenja kroz kordon policije koja vas štiti od hrvatskog naroda, neka vas bude sram" rekao je Dretar očito ciljajući na saborsku većinu i prosvjed na Markovu trgu.

Sukob s Pupovcem

Mostovci su se sukobili i s Miloradom Pupovcem koji ih je prozvao da su "šegrti smrti". "Što da vam kažem, mene ne zanimaju HDZ-ovi šegrti koji parazitiraju na epidemiji", uzvratio mu je Božo Petrov.

"Vi niste šegrti ni ovoga ni onoga nego šegrti smrti", kazao je Pupovac koji je kao i drugi zastupnici dobio tri opomene i oduzeto mu je pravo govora.

Dario Hrebak (HSLS) ustvrdio je da je najbolje o svemu rekao Hrvoje Zekanović (Suverenisti) "koji je zabio glogov kolac u srce ove farse koja se zove referendum".

Okrenuli sve protiv sebe?

Saborski mikrofon zabilježio je i riječi Nikole Grmoje koji je na kraju rekao Mariji Selak: Ovo smo jako loše napravili, okrenuli smo sve kontra sebe. Za izmjene zakona glasovalo je 77 zastupnika, protiv njih je bilo 27, dok su mostovci napustili sabornicu ne želeći sudjelovati.

Sabor nije podržao zaključak oporbe da se zakon, ali i druge odluke o ograničavanju slobode i prava građana donose u Hrvatskom saboru dvotrećinskom većinom. Zbog toga će se, najavila je Sandra Benčić iz Zeleno lijevog bloka, obratiti Ustavnom sudu i tražiti ocjenu ustavnosti.

Sabor je donio i novi Zakon o proračunu kojim se prvi put uvode kazne za lokalne čelnike koji transparentno ne prikažu na što sve troše proračunski novac. Kazne će biti u rasponu od 10 do 50 tisuća kuna.

Zakonom se želi unaprijediti proračunsko planiranje i izvještavanje o trošenju proračunskog novca, kako kod državnog, tako i kod proračuna županija, općina i gradova.

"Šaljemo snažnu poruku da građani imaju pravo znati kako se troši njihov novac", istaknuo je Dario Hrebak u ime Kluba HSLS-a i Reformista zadovoljan prihvaćanjem njihovih amandmana. Prema njima će informacije o troškovima morati biti lako dostupne, pretražive i strojno čitljive, te sadržavati podatke kome je što plaćeno, kada, koliko, datum isplate, OIB…

Izmijenjen je također Zakon o trošarinama kojima se, između ostalog, ukida plaćanja trošarine za male proizvođače jakih alkoholnih pića za vlastite potrebe, a kojih je u Hrvatskoj više od 38.000.