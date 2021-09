Potpredsjednik Mosta i saborski zastupnik Nikola Grmoja gostovao je u studiju Net.hr-a, gdje je između ostalog govorio o radu Antikorupcijskog vijeća na čijem je čelu, ali i o radu DORH-a.

Grmoja se ponovo osvrnuo na svoju izjavu nakon što je uhićen bivši međimurski župan Matija Posavec, kada je kazao da mu se čini da HDZ s time sklanja fokus s velike afere koja se dogodila u Kutini.

Kazao je kako su ga nakon toga na Facebook stranicama HDZ-a prozivali da relativizira stvari.

"Nisam dovodio u pitanje krivnju ili nevinost gospodina Posavca, o tome će pravorijek dati institucije. Uostalom, u medijima je izašlo da je on priznao krivnju. Želio sam samo reći da mi je nelogično da se dva slučaja – župana Posavca i zastupnika SDP-a Kovača – povezuju, jer se na isti dan to dogodilo, imali smo naslove „Uhićenja u Međimurju“, iako su to nepovezani slučajevi", rekao je.

DORH radi po nalogu politike?

Slučaj zastupnika Kovača, nadodaje, bizaran je i smiješan. "Čovjek je sam sebi naručio i lažirao prijetnje, onda je još tamo plakao na presici gdje su ga tješili Peđa Grbin i ostali SDP-ovci, to su nadrealne scene. Meni je bilo čudno da se ta dva slučaja povezuju“, govori Grmoja.

"Činilo mi se kao da DORH želi stvoriti dojam u javnosti da je krenula nekakva velika akcija u Međimurju borbe protiv korupcije, a dok istovremeno u Kutini imamo situaciju da imamo i snimke priznanja kaznenih djela, odnosno dokaze kaznenih djela, a još uvijek ništa nije poduzeto. Čini mi se da DORH postupa selektivno, što ne znači da opravdavam Posavca ili ovu bizarnu situaciju S Kovačem. Očito je da DORH djeluje po nalogu politike“, govori Nikola Grmoja.

"Ja sam to u više navrata izjavio u javnosti pod punom moralnom i kaznenom odgovornošću. Nitko me još nije demantirao i nitko još nije ništa poduzeo protiv mene. Pozivam ovdje opet Glavnu državnu odvjetnicu da poduzme kazneni progon protiv mene kao zastupnika. Ja sam zatražio i u Saboru da mi se skine imunitet jer sam spreman pred bilo kojim sudom posvjedočiti da imam dokaze da DORH krije informacije i postupa po nalogu premijera. Tu govorim o slučaju malverzacija odnosno korupcije u našim veleposlanstvima, gdje imam e-mail gdje se te prevare dogovaraju, a DORH po tom pitanju nije ništa poduzeo. Diplomata koji je prijavio tu korupciju nisu ni ispitali, a kaznenu prijavu koju je on podnio su odbacili na dan kada sam ja Plenkoviću u Saboru postavio pitanje. Godinu dana se ta njegova prijava kiselila u ladicama DORH-a, a dan danas DORH odbija dati na uvid rješenje o odbačaju kaznene prijave i gospodinu Sabljaku, a i nama kao Antikorupcijskom vijeću Hrvatskog sabora", rekao je u studiju Net.hr-a saborski zastupnik Nikola Grmoja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Govorio je i o nedavno održanom sastanku Antikorupcijskog vijeća.

"Na sastanku smo donijeli niz zaključaka, na kojima smo rekli da Antikorupcijsko vijeće neće više pristati na to da mu Vlada, DORH i ostala tijela lome zube, nego ćemo zauzeti puno čvršći stav. Iskazali smo nezadovoljstvo ponašanjem ministra Grlića Radmana koji odbija dostaviti putne naloge iz Australije Antikorupcijskom vijeću i donijeli smo odluku da ćemo u danima koji su pred nama pozvati Glavnu državnu odvjetnicu pred Antikorupcijsko vijeće, kako bismo s njom porazgovarali o svim ovim pritužbama koje građani imaju na rad DORH-a“, kazao je Grmoja.

DORH treba 'rasformirati'

Osvrnuo se i na činjenicu da Matija Posavec i dalje uživa ogromnu podršku svojih sugrađana.

"Činjenica je da je taj čovjek pao zbog 10 tisuća kuna, građani su vjerojatno svjesni da se događa puno veća korupcija i puno veće koruptivne radnje za koje nitko ne odgovara. I onda naravno da imaju takav stav“, smatra Grmoja, dodajući da je "dosta više takvog ponašanja naših tijela kaznenih progona".

"Posebno oko pravosuđa u kojem procesi traju desetak i više godina, više da epilog i ne vidimo", veli, dodajući da to sve frustrira građane.

"U više sam navrata rekao da je DORH potrebno ne preformirati, nego rasformirati – dakle ponovo ga ustrojiti na jedan zdrav način, a u našem pravosuđu ubrzati stvari i procese i pokušati utjecati na to da sam izbor sudaca bude puno transparentniji, da se biraju ljudi koji su i stručniji i neovisni, a ne da imamo situaciju da nam se suci druže s optuženicima, da primaju od njih darove, da se ponašaju potpuno neetično, a zato u konačnici malo tko odgovara“, rekao je Nikola Grmoja u studiju Net.hr-a.

Cijeli razgovor pogledajte u videu.