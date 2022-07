U studiju Net.hr-a krajem prošlog tjedna gostovao je Nikola Grmoja, koji se između ostalog osvrnuo i na izgubljenu arbitražu s MOL-om o kojoj su mediji nedavno izvijestili. Zbog toga, Hrvatskoj prijeti plaćanje ogromne odštete. Tomislav Karamarko svojevremeno je zagovarao da se Hrvatska nagodi oko arbitraže, dok je Most tvrdio da nam nagodba ne treba. Grmoja danas kaže kako je riječ o dvije arbitraže te da je Božo Petrov govorio o drugoj arbitraži koju je pokrenula Hrvatska kada je zagovarao nastavak.

Grmoja je u studiju rekao da nitko ne može tvrditi da bismo s nagodbom prošli bolje. "Prvo treba jasno razlučiti, svašta se piše u medijima - ova arbitraža nema veze s tim što smo mi tvrdili, ovo je arbitraža za plinski biznis. Božo Petrov je davao izjave oko arbitraže koju je Hrvatska pokrenula, gdje smo mi željeli dokazati da su Mađari na koruptivan način preuzeli INA-u, podmićivanjem hrvatskog premijera Ive Sanadera. Petrov je tada govorio da dobro stojimo u arbitraži i ne možeš se povlačiti iz arbitraže u kojoj dokazuješ, a imaš snimku, gdje Ivo Sanader prima mito, imaš presudu hrvatskog pravosuđa za to…i da se ti povlačiš iz jedne takve arbitraže. Pa to bi značilo priznanje da Mađari nisu ništa zabrljali“, konstatirao je Grmoja.

Arbitraža za plinski biznis

Ovo je arbitraža za plinski biznis, nju su Mađari pokrenuli 2013. godine, kaže Grmoja. "Oni su dobili sada ishod arbitražnog suda, dobili su samo 18 posto svojih zahtjeva. Recimo da smo se išli nagađati s njima – zar mislite da bi Mađari pristali nagoditi se i izaći iz arbitraže za samo 18 posto iznosa? Te priče da bismo mi nagodbom s Mađarima nešto dobili sigurno ne stoje", kazao je.

"Drugi moj argument – ako je istina da je Karamarko bio u pravu i tvrdio da mi loše stojimo, a Mađari dobro, pa zašto bi Mađari koji dobro stoje u arbitraži se s nama nagađali iz arbitraže koju će sigurno dobiti? Ta priča nema nikakve logike niti utemeljenja. Ovdje su dobili 18 posto svojih zahtjeva, a u toj arbitraži u kojoj je Petrov govorio da dobro stojimo, to smo nažalost izgubili. Nismo uspjeli dokazati način na koji su Mađari stekli INA-u“, rekao je.

"Zašto se to dogodilo? Dok je trajala ta arbitraža, naš Ustavni sud je srušio presudu Ivi Sanaderu. Neki pričaju da je Jasna Omejec dobila za to torbu novaca, ja ne znam je li to istina, ali takve su priče. Svejedno, takva odluka je utjecala na arbitražu. Jer ako naše institucije to ne mogu dokazati, kako ćemo mi pred međunarodnom arbitražom nešto dokazati?“, pita se Grmoja.

"Treći argument – koji to normalan čovjek dok je s nekim na sudu javno priča da loše stojimo? Taj čovjek ili je lud ili radi kontra svojih interesa“, ustvrdio je.

Znakovito priopćenje MOL-a

"Da je Petrov tvrdio išta drugačije od ovoga što je tvrdio u javnosti, ja bih ga nazvao ili luđakom ili veleizdajnikom. Svi oni koji su tvrdili da loše stojimo dok traje proces, oni su također pridonijeli tome“, rekao je Grmoja, dodajući da je sud koji je presuđivao zasigurno pratio izjave hrvatskih dužnosnika o tom slučaju i da su im Mađari kao argumente dostavljali presude hrvatskog pravosuđa, kao i izjave hrvatskih dužnosnika.

"Mađarska je ozbiljna država, i oni bi se možda pristali s nama dogoditi i izaći iz obiju arbitraža. Ali uvjeti bi bili sasvim jasni – ništa od izručenja Hernadi i INA-u smo stekli na zakonit način“, kazao je.

U studiju je otkrio još jedan zanimljiv detalj. "MOL je poslao priopćenje nakon ove odluke i rekao da je ovo dokaz, iako arbitraža nije bila uopće o tome, da je Hernadi nevin i da je MOL stekao INA-u na zakonit način. To je jedino što njih zanima“, kazao je saborski zastupnik Mosta.

"Oni će štititi svoje nacionalne interese do kraja. Na žalost, naši izdajnici, naši političari su radili sve da izgubimo ovu arbitražu. Kakva je Hrvatska apsurd od države najbolje govori činjenica da je za neke kriv političar koji se borio za nacionalne interese i govorio da Hrvatska treba to dobiti i da Hrvatska dobro stoji“, rekao je Nikola Grmoja u studiju Net.hr-a.

Cijeli intervju pogledajte u nastavku.