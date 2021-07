Mostov saborski zastupnik, Nikola Grmoja objavio je status na Facebooku u kojem pita svoje pratitelje: "Podržavate li moju inicijativu da se što je moguće žurnije izglasa Antipedofilski zakon kojim će se uvesti najstrože moguće kazne za pedofile ali i zaštititi djecu od seksualnih sadržaja i LGBTQ propagande?"

Dakle, on je u isti koš stavio pedofile i LGBTQ propagandu, a novinari Indexa su ga priupitali kakve veze ima jedno s drugim. Odgovorio je da nema, ali...

"Ima veze sa seksualnim sadržajima, dakle to je jasno, koji se nameću djeci. Ta rečenica ima dva dijela, ali očito su mnogi u Hrvatskoj nepismeni. Jasno kažem da tražim oštrije kazne za pedofile, posebno oštre kazne za one kojima je povjeren odgoj djece, to će biti dio zakona, a onda se dotičem, s obzirom da me novinar to pitao, nisam sam otvorio tu temu oko mađarskog zakona, pitao me što mislim o tome da se djeci nameće, odnosno da se djeci promoviraju nekakvi sadržaji bez pristanka roditelja. Ja sam rekao da sam protiv toga.

Kao što je kazneno djelo prikazivanje djeci seksualnih sadržaja, isto tako ne smije biti dopušteno, naravno, ne može to biti ista kategorija nekakvog djela ili prekršaja, što bi to moglo biti, da se nešto nameće djeci mimo pristanka roditelja. Isto kao što nitko ne može nametati djeci vjerske sadržaje, religijske sadržaje, bilo kakvu ideologiju bez pristanka roditelja. Ako neki roditelj želi da njegova djeca budu izložena određenim uvjerenjima, ja s tim nemam nikakav problem. Dakle, ovo je slobodna zemlja i tko god je gledao u cijelosti moj intervju, vidio je, dakle pitao me novinar Jandrić o tome što ja mislim o osobama s homoseksualnih sklonostima. Ja sam rekao da je svaki čovjek jednako vrijedan, neovisno o svojoj vjeri, naciji, seksualnom opredjeljenju...", pravdao se Grmoja.

'Po meni bi svatko birao kome želi dati'

Potom je pokušao objasniti što je LGBTQ propaganda, ali se nije snašao. "To je kada namećete meni, dakle, ako ja to ne prihvaćam, a želite nametati mom djetetu, ako se ja s tim ne slažem, određene vrijednosti koje nisu moje vrijednosti. To je to. Stvari su vrlo jednostavne", smatra on.

Istaknuo je da svaki čovjek može birati što se njegovu djetetu smije ili ne smije nametati te da nema problem da svatko bira koga će financirati, bila to neka udruga ili vjerska zajednica. Ponovio je da nema problem da se Katolička crkva makne s državnog proračuna.

"Mislim da sam jedini političar koji je to izjavio, tako da u tom smislu ja nemam nikakav problem s tim. Naravno, tu će se onda otvoriti pitanje povrata otete imovine i isplati li se državi više davati ovo što daje sada ili vratiti otetu imovinu. Ali to je drugo pitanje. Načelno, kada govorimo o tome kako bih ja uredio stvari, da mogu, u državi, onda bi po meni svatko birao kome želi dati", poručio je Grmoja.

'Seksualizacija djece'

Potom se vratio na "seksualizaciju djece". "Uostalom, Queer Zagreb je 2013. u Zagrebu ugostio jednog od ideologa LGBTQ pokreta koji je govorio o tome kako bi trebalo biti dopušteno da djeca stupaju u seksualne odnose. To nisu moje riječi, to zagovaraju ideolozi LGBTQ pokreta. U ovom trenutku toga u hrvatskim školama i institucijama nema i ja želim da to tako ostane. Ne vidim tu problem. Pitanje je bilo oko onoga što se događa izvan Hrvatske. Nije ova moja inicijativa došla zbog onog što se događa ovdje, nego potaknuta onim što se događa drugdje. Ja sam iznio svoj načelan stav da smatram da se nikome, bez njegovog pristanka, njegovoj djeci, ne smije nametati takva propaganda niti bilo kakva druga propaganda, evo, ako hoćete i vjerska, bez pristanka roditelja", rekao je.

No, ponovit ćemo, u istoj je objavi je spomenuo antipedofilski zakon i LGBTQ propagandu. "Govorio sam o djeci i izlaganju djece određenim sadržajima. Sasvim je jasno zašto je to tu i na tom mjestu. Nikakve nije bilo skrivene namjere. Ja ne vidim tu problem. Isto kao što ne vidim problem u gej paradi. Nisam protivnik gej parada ni da ljudi paradiraju ili da se okupljaju, prosvjeduju na bilo kojem mjestu. Nemam nikakav problem", tvrdi on.

Neće biti kao mađarski zakon

Istaknuo je da će se ovo ljeto posvetiti ozbiljnom poduhvatu, odnosno upućivanju antipedofilskog zakona u proceduru. "Kao što sam rekao, fokus će biti strože kazne i posebno za one kojima je povjeren odgoj djece - učitelji, nastavnici, svećenici i ostali", uvjerava.

Nije htio otkriti s kime će točno surađivati na izradi zakona, ali je dodao da se radi o udrugama koje se time bave te ljudima u saborskim službama. Na kraju je istaknuo kako njegov antipedofilski zakon neće biti sličan onome iz Mađarske, koji je podigao dosta prašine u Europi.