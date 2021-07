Politički tajnik Mosta i saborski zastupnik Nikola Grmoja već je danima u središtu pažnje nakon što je u objavi na Facebooku u istu rečenicu smjestio antipedofilski zakon kojeg je naumio inicirati i LGBTQ propagandu.

"Podržavate li moju inicijativu da se što je moguće žurnije izglasa Antipedofilski zakon kojim će se uvesti najstrože moguće kazne za pedofile, ali i zaštititi djecu od seksualnih sadržaja i LGBTQ propagande?", napisao je Grmoja u objavi koja je izazvala mnoštvo ostrašćenih komentara i za i protiv. Sam Grmoja tvrdi da je nakon toga izložen medijskoj harangi te da mu u inbox stižu čak i prijetnje smrću.

'Prijetnje se nastavljaju, iako su prijavljene policiji'

Danas je Grmoja na Facebooku objavio još nekoliko poruka koje je dobio, a doveo ih je u vezu s izjavom premijera Andreja Plenković koji je, smatra Grmoja, relativizirao njegov slučaj.

"I sada ova dvojica plaču, plaču Petrov i Grmoja, koji su tu bili očito prepoznati kao nekakvi huškači. Meni takve prijetnje stižu na dnevnoj, tjednoj bazi pa ne govorim nikome, nego se navikneš nositi s time, a oni sada plaču", rekao je Plenković.

Među ostalim, Grmoja je danas objavio poruku sa slikama ženskih osoba u mrtvačkim kovčezima te posprdnu poruku koja glasi: "Šta kaže Plenki da cmizdriš k'o plačip***a. Pa nisi me valjda prijavio njegovoj muriji".

"Prijetnje se nastavljaju. Iako su prijavljene policiji", napisao je Gmroja na Facebooku. Prenosimo i ostatak njegove objave.

'Svjestan sam da me ne vole...'

"Nakon jučerašnje izjave premijera Plenkovića u kojoj je ove prijetnje relativizirao i još me za njih proglasio odgovornim, prijetnje su se sinoć s od istih osoba i s istog profila nastavile u još jačem intenzitetu. Andreju Plenkoviću treba biti jasno da ne upozoravam jer je mene strah. Upozoravam tako da cijela hrvatska javnost zna što se događa u našem društvu. Svi to trebamo znati. Danas je Hrvatska takva, da kada netko odluči javno iznijeti svoj stav, bude izložen gotovo pa linču, ako se slučajno taj stav ne poklapa s narativom koji nam se pokušava nametnuti kao jedini ispravan. I to je ono protiv čega se od početka borim. Bez obzira kakav se narativ nameće i od koga.

Poštujem jedino društvo u kojem nisam osuđen zbog svojih stavova, u kojem postoji međusobno uvažavanje i prihvaćanje. Andrej Plenković, Habijan i slični svojim izjavama ne doprinose takvom društvu. Svojim perfidnim izjavama ohrabrili su one koji prijete mojoj obitelji. Svjestan sam da me ne vole, jer im remetim njihove krugove.

Jednako kao i dio medija, jer se ne uklapam u njihov narativ pa i dalje šire lažne optužbe da sam bilo koga diskriminirao. To me neće zaustaviti da javno svjedočim svoja uvjerenja iako me za razliku od Plenkovića nitko ne štiti, napisao je Grmoja danas na Facebooku.