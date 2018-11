NIKO ĐURIĆ: ‘Problemi Hrvatskog glazbenog zavoda su proizvod struktura koje su sve radile da ga odvedu u dirigirani stečaj’

Predsjednik Hrvatskoga glazbenog zavoda (HGZ) Niko Đurić izjavio je u četvrtak da su problemi u njegovoj kući proizvod struktura koje su sve radile da je odvedu u dirigirani stečaj, tri dana nakon što je na ulici ispred Zavoda sedam od 11 članova Ravnateljstva Zavoda najavilo skupštinu i optužilo ga za samovolju

Predsjednik Hrvatskoga glazbenog zavoda (HGZ) Niko Đurić izjavio je u četvrtak da su problemi u njegovoj kući proizvod struktura koje su sve radile da je odvedu u dirigirani stečaj.

Na konferenciji za novinstvo, koju je održao tri dana nakon što je na ulici ispred Zavoda sedam od 11 članova Ravnateljstva Zavoda najavilo skupštinu i optužilo ga za samovolju, Đurić je kazao da je razlog svemu to što je on otkrio nered te da sada “traže neka visi Pedro”.

Kazao je da se prihodi Zavoda rapidno tope otkad je prije tri godine Muzička akademija napustila prostorije Zavoda te da se ustanova praktički nalazi u predstečajnoj fazi. Trenutačno se na računu nalazi 480 tisuća kuna, a godišnje se njegovi prihodi smanjuju za oko 300 tisuća kuna. Prošle godine rashod je iznosio 1.058.000 kuna a prihodi 994.927 kuna, kazao je.

Počeo konzultacije oko davanja zgrade u koncesiju

To će uskoro dovesti do gubitka zgrade što ne mogu dopustiti, kazao je Đurić koji je naložio strogu kontrolu ljudi koji ulaze u Zavod, a konferenciju počeo bez vlastitog izlaganja, pozvavši novinare da postavljaju pitanja. Zbog toga je, kaže, počeo konzultacije oko davanja zgrade u koncesiju, no to nije mogao napraviti jer se mjesecima bavi odnosima u kući.

Napomenuo je da je zgrada Zavoda u Gundulićevoj ulici u Zagrebu bila višestruko podcijenjena. Njezina procjena iznosila je 1.1 milijun kuna, a prema procjeni službenog vještaka Poštanske banke, koju je zatražio Đurić, stvarna vrijednost zgrade iznosi 51 milijun kuna.

Đurić smatra da najava skupštine nije legalna jer se, po njemu, nisu ispunili statutarni uvjeti. On sam međutim, kazao je, nije iskoristio statutarno pravo da sazove skupštinu, što je, kazao je, njegovo diskrecijsko pravo.

Ne prihvaća smjenu s mjesta predsjednika Zavoda

Smatra da njegov mandat ne traje samo do skupštine na kraju studenoga, nego da ima pravo na mandat od četiri godine, što znači do ožujka 2022. Također, ne prihvaća odluku Ravnateljstva kojom je smijenjen s mjesta predsjednika, kazavši da će je prihvatiti kad od Gradskog ureda za udruge dobije rješenje o tome.

Za to je, međutim, Ravnateljstvo, kaže, trebalo pokrenuli proceduru u Gradskom uredu za udruge, ali nije. Kazao je da je isključio sedam od 11 članova Ravnateljstva jer su, kako je kazao, uzurpirali ovlasti predsjednika Zavoda.

U srijedu je održan sastanak u Ministarstvu kulture koji Đurić ocjenjuje kao pozitivan korak u rješavanju problema. Ministrica Nina Obuljen Koržinek, dodaje, nastoji posredovati oko toga, ali je taj korak, smatra Đurić, došao previše kasno. Ipak, smatra da se sve može riješiti dogovorom unutar kuće, samo da druga strana dođe u njegov ured i želi razgovarati.

Sedam od 11 članova Ravnateljstva Zavoda za izvanrednu izbornu Skupštinu

Sedam od 11 članova Ravnateljstva Hrvatskoga glazbenog zavoda pozvalo je 19. studenoga članstvo na izvanrednu izbornu Skupštinu. Oba potpredsjednika HGZ-a te predsjednici i dio članova Nadzornog odbora i Časnog suda članstvo su pozvali na Skupštinu koja će se krajem studenoga održati na Muzičkoj akademiji, nakon višemjesečnoga sukoba većine od sedam od 11 članova Ravnateljstva Zavoda i predsjednika Nike Đurića koji je na tu dužnost izabran u ožujku.

Oni Đurića optužuju da se već od prve sjednice bahato ponaša, krši statut i pokušava prodati, odnosno dati u koncesiju zgradu HGZ-a, lažno tvrdeći da se HGZ nalazi u predstečajnoj fazi. Krajem lipnja Ravnateljstvo je većinom glasova razriješilo Niku Đuriću funkcije predsjednika Ravnateljstva HGZ-a.