NIKICA GABRIĆ TVRDI: ‘Dao sam Jeleniću pet imena koja su ga mogla kompromitirati, i nije me poslušao. Mislim da se prepao…’

Veliki meštar masonske lože Veliki orijent Hrvatske, Nikica Gabrić, pojasnio je svoju ulogu u aferi Mason i otkrio tko su zapravo masoni

Bivši glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić sam je priznao članstvo u masonskoj loži Veliki Orijent Hrvatske. To se dogodilo prije nego je veliki meštar te lože postao liječnik Nikica Gabrić. Ali, to nije priznao kad je postao glavni državni odvjetnik, pa je danas u 18 sati podnio ostavku.

Sve je počelo kad su urednici tjednika 7Dnevno htjeli ucijeniti Gabrića za 200.000 kuna. Namjeravali su ga prokazati kao šefa masonske lože te objaviti kompromitirajuće fotografije. On na to nije pristao, već je sve prijavio DORH-u. No, novine su izašle, a urednici su uhićeni pa pušteni.

Nije kompromitirao istragu

Jelenić tvrdi da je Gabrić htio kompromitirati istragu, dok ovaj tvrdi kako je upozorio Jelenića da će ga netko kompromitirati. U RTL Direktu je objasnio da je DORH-u prijavio reket.

“Ako DORH želi to istražiti, mora sa mnom komunicirati. I na početku to je bila sužena istraga. Nakon što smo unutar masonske organizacije proveli internu istragu povećao se broj ljudi na koje je pala sumnja. Želim naglasiti da niti sam čime uzrokovao ili ucjenjivao ili tražio pogodnosti kod Jelenića niti sam Nacionalu dao tekst”, rekao je Gabrić.

Odlučno je odbacio tezu kako je rekao Jeleniću da će ga prokazati kao masona, ako ga ne zaštiti.

“Baš suprotno jer potencijalni osumnjičenik koji je optužen u istrazi, došao sam reći Jeleniću da kada je bio na inicijaciji je vidio da je i on naš član”, rekao je Gabrić i dodao kako je Jelenića upozorio 15 dana prije nego što je sve procurilo u javnost.

“Dao sam mu još pet imena koja su ga mogli kompromitirati i koji su mogli utjecati na sudski proces. Ako se na sudu dođe i kaže da Dražen Jelenić vodi istragu, na sudu će pasti i bit će osumnjičenici oslobođeni na tezi da je on subjektivan. Rekao sam mu da mislim kako je dobro da svoju dužnost preda i da niste direktno involvirani u tom projektu. On je to odbacio jer je mislio da progovara Mladen Bajić iz mene. Ne znam zašto. I nije me poslušao, mislim da se prepao”, rekao je Gabrić.

‘Čovjek se sudi po onome što radi, a ne po tome što je mason’

Istaknuo je kako nema razloga da glavni državni odvjetnik ne bude član masona, jer se rad svakog čovjeka sudi po onome što radi, a ne po tome što je mason.

“Jelenić se prepao i nije posao odrađivao profesionalno”, rekao je liječnik i dodao da je Jelenić trebao proširiti istragu i doći do ostalih koji su u svemu sudjelovali.

“Nadam se da će novi državni odvjetnik razmotriti prijavu i vidjeti da postoje elementi da se veći broj ljudi istražuje i potencijalno procesuira”, rekao je Gabrić, razočaran puštanjem urednika tjednika 7Dnevno.

“Ti novinari su radili medijsko nasilje nada mnom i mojom obitelji i zašto bi oni bili oslobođeni. To je gore od fizičkog nasilja. Mi se danas svađamo tko je što rekao, a ovi carevi sjede doma i smiju nam se”, rekao je Gabrić.

Urednik tjednika je ranije rekao da je Gabrić rekao kako su članovi masonske lože najviši ljudi u DORH-u, vrh zagrebačke politike i suci.

“Ja sam snimio Marka Cigoja ne zato da bih ga prisluškivao nego da mi ne imputira stvari koje ja njemu nisam rekao. To će on moći reći na sudu, a ja ću reći što sam ja rekao”, rekao je Gabrić koji je snimio i razgovor s Jelenićem, kako bi, kaže, sebe zaštitio: “Nije istina da sam odao niti jedno tajno ime.”

Dobri i ugledni ljudi

Objasnio je i da su masoni “dobri i ugledni ljudi od kojih najveći broj ne radi s državom”.

“Masonstvo je u svojoj biti prosvjetiteljstvo. Gradili su biblioteke da se ljudi i žene obrazuju i da se donese znanje. Jer tko ima znanje ima i moć. Pomažemo slabijima, siromašnima i nemoćnima. Ali o tome ne pričamo jer dobročinstvo radite, a da se ne hvalite”, rekao je Gabrić i dodao kako raspravljaju o društvenim temama, među njima i o demografiji.

“Nitko u masonstvu nema pravo tražiti od državnog odvjetnika ili bilo kojeg dužnosnika da nešto radi mimo pravila i zakona”, rekao je Gabrić i dodao da se na glavnog državnog odvjetnika može utjecati i ako s njime igrate tenis ili nogomet.

Pojasnio je kako žene u Hrvatskoj još uvijek ne mogu postati članice masona, a opisao je i rituale.

“To su dramske priče zasnovane na alegorijama vezano za gradnju Solomonova hrama. U toj dramskoj priči u kojoj sudjeluje 20 ljudi, čovjek kojeg inicirate, on kombinacijom svjetla, mraka, glazbe, doživi fantastičan doživljaj”, rekao je Gabrić i dodao da kroz 33 rituala ljudi počnu spoznavati sebe i postaju bolji.

“Morate biti čovjek na dobrom glasu da biste bili mason”, zaključio je Gabrić i dodao da nisu svi bogati i moćni dobrodošli u tu tajnu organizaciju.

