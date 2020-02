NIKICA GABRIĆ OBJASNIO MASONSKE TAJNE RITUALE PA UPOZORIO: ‘Jeleniću sam rekao sigurno će pasti još jedna ekipa ako se prihvate moji dokazi’

‘U toj snimci ima nešto što za njega ne bi bilo komforno. Ne mogu reći na što se odnosi, ali ako sud od mene to zatraži ja ću predati što sam ja rekao’

Poznati hrvatki oftalmolog i mason Nikica Gabrić gostovao je u središnjem dnevniku Nove TV gdje je govorio o aferi koja je od danas bivšeg glavnog državnog odvjetnika Dražena Jelenića koštala pozicije šefa Državnog odvjetništva.

Ostavku je bio prisiljen podnijeti nakon što je otkriveno da je on član masonske udruge Veliki Orijent Hrvatske. Priča je krenula kad je tjednik Nacional objavio da je Jelenić mason i da je zbog toga u sukobu interesa u slučaju priče s iznudom za koju je Garbić, inače predsjednik masonske udruge, prijavio urednike i direktoricu tjednika 7Dnevno.

Gabrić je u studiju Nove TV rekao kako mu je žao što je Jelenić dao ostavku jer se “njega osuđuje da je mason”.

“Nije problem biti mason. Problem je što Dražen Jelenić ne radi svoj posao dobro”, rekao je Gabrić.

Razgovor koji je s njim vodila reporterka Nove TV Josipa Krajinović prenosimo u cijelosti.

Snimali ste razgovor s gospodinom Jelenićem. Što je na toj snimci? Zašto je ne želite pokazati?

Mene je to podučio profesor prava, koji je osnivač kaznenog prava, profesor Brajer. Prije 20 godina sam ga operirao i rekao mi je: ”Kad snimaš sebe…”, odnosno vaš razgovor sa mnom, ja snimam sebe da mi vi ne imputirate riječi.

Vi ste sebe htjeli zaštititi. Hoćete li pokazati tu snimku?

Ne, nema potrebe. Zašto bih ju pokazao ako me netko ne tereti? U sukob s gospodinom Jelenićem me on uvukao.

Je li neki sadržaj te snimke dio gdje vas moli da ne otkrijete da je on mason? Što je na toj snimci?

U toj snimci ima nešto što za njega ne bi bilo komforno. Ne mogu reći na što se odnosi, ali ako sud od mene to zatraži ja ću predati što sam ja rekao. Točno sam se čuvao tih situacija da me se ne može staviti u poziciju da sam rekao nešto što nisam, a suradnik sam u procesu i svi me optužuju, a ja ne smijem ništa reći.

Vi niste to otkrili medijima, ali netko jest. Tko ima nešto protiv Dražena Jelenića?

Pa neka pogleda malo bolje tko je na mailovima na loži. I on to je već shvatio. Jučer je mislio da sam ja, a danas je malo reterirao i rekao da sam ja bio žrtva. Dakle, ovdje se zaboravlja tko je kriminalac, a tko žrtva i dok se mi svađamo tko je što rekao – reketari i kriminalci uživaju.

Što se dogodilo u vašoj masonskoj loži? Zašto je gospodin Jelenić izašao iz lože? Jeste li vi u svađi?

Ne, Bože sačuvaj. Ne mogu govoriti o tome zašto je gospodin Jelenić izašao iz lože.

Kako se zove nova loža u kojoj je on?

Ne mogu ni to govoriti.

Čemu tolika tajanstvenost ako kažete da je sve u skladu sa zakonom?

Zato. Zašto da ja vas pitam tko je sinoć bio u vašem krevetu? To je vaša privatnost.

Kažete da je to prema zakonu registrirana udruga. Zašto krijete detalje i tko su članovi?

Zašto vi meni ne odgovorite s kime ste sinoć spavali? To je vaša privatnost. To morate vi mediji razumjeti, da nemate pravo zadirati u privatnost.

Što štitite u toj udruzi?

Što štitimo? Privatnost. Dakle, vi možete utjecati na državnog odvjetnika ili nešto igrajući nogomet ili tenis. Vi nama imputirate zato što imate predrasude.

Ja vas pitam čime se bave masoni.

Bave se promicanjem vrijednosti koje, na žalost, u društvu ne postoje. Te vrijednosti su ljubav, dobrota.

Na koji način? Zašto se to ne zna u javnosti?

Vas ne zanima kada pas ugrize čovjeka, nego kad čovjek ugrize psa. Vas ne zanima što mi mislimo o demografiji, o nekim pitanjima jer vam to nije interesantno.

Je li to od javnog interesa? Jeste li nešto dobro napravili?

Pomažemo siromašnim udrugama, to radimo. Ali kad imate predrasudu i kad me napadate kao osica, ja ću vam isto tako vratiti kao osica.

Javnost zanima što rade masoni, zašto se krije članstvo, zašto tajni rituali.

Članstvo se ne krije. Članstvu u bilo kojoj udruzi u svim civiliziranim zemljama ne možete pristupiti zbog GDPR-a. Ne možete objaviti niti jednu sliku, popis bilo kakve udruge, EU nam konačno nameće obrasce ponašanja kako bi se trebali ponašati.

Zašto imate te rituale?

Da bi razumjeli masonstvo, morate shvatiti da su rituali alegorije. To je neka drama u kojoj kroz pola sata koju igraju masoni vi se osjećate kao da ste gledali najbolju predstavu. Ta drama, taj igrokaz čini čovjeka boljim čovjekom i kad svlada u određenoj drami i određenom ritualu određene stvari, onda može biti unaprijeđen. Ti rituali se sastoje od 1. do 33. stupnja. Ne mogu svi ljudi svladati sve te rituale i naprosto ne mogu zadovoljiti svojim mentalnim kapacitetima, interesima, obavezama i tako dalje. znači, rituali su drame koje su vezane na alegorije.

Da se vratimo na gospodina Jelenića. Vi ste tražili od njega uslugu preko Mladena Bajića, to tvrdi Dražen Jelenić. Je li i on u masonima?

To nije istina. To ne tvrdi Dražen Jelenić. Ja sam od Mladena Bajića tražio broj telefon Dražena Jelenića. Čak nisam imao ni njegov broj, da mu prijavim slučaj reketarenja. Vidite, tako sad nastaju krive stvari.

Gospodin Jelenić je u svom priopćenju rekao da je za vaš slučaj doznao preko vašeg prijatelja Mladena Bajića.

Ne, ja vam kažem kako je bilo. Nazvao sam Bajića, čiju sam majku operirao prije 30 godina, i on je moj prijatelj, nije mason.

To nije korištenje masonskih veza u te službe?

Kakve veze Bajićeva majka ima s masonima? Ne kužite stvari.

Bojite li se da ćete imati posljedica unutar masonskih redova, da će vas možda izbaciti?

Zašto bi mene izbacili koji branim cijelu organizaciju dok drugi šute i ne mogu tu priču pokazati na način na koji ja mogu? Ja se ne bojim biti mason i priznati to.

Gospodin Jelenić je podnio ostavku. Je li ovime slučaj završen?

Nažalost ne. To će se pokazati vrlo brzo. U procesu koji sam predlagao gospodinu Jeleniću će se javiti novi učesnici tog reketarenja i sigurno će pasti još jedna ekipa ako novi državni odvjetnik i policija prihvate neke dokaze koje sam sugerirao da istraže uloge pojedinih ljudi.”