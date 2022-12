Predsjednik Republike Zoran Milanović održao je konferenciju za medije i govorio je o dvije teme.

"Prva tema je Banija i potres i bjed i jad koji je zbog toga nastao. Druga tema je sustav obrane i ove ništavne odluke Plenkovića, odnosno Banožića."

O Baniji: 'To mogu samo proglasiti epskom nesposobnošću'

"Bio sam predsjednik Vlade i mogao sam vidjeti kako to sve funkcionira i kako se ljudima može pomoći. 38.000 objekata je oštećeno na Baniji. 4700 je proglašeno neuporabljivima, a napravljeno je šest zamjenskih kuća. Možda Japanci dođu na Baniju učiti kako se grade kuće na Baniji. Ispada da se ovdje nije napravilo ništa. Govori se o 4700 objekata gdje su napravljeni radovi... To mogu biti poštanski sandučići, pola dimnjaka. To je zatečeno stanje. Ja za to ne mogu držati odgovornog nikoga, osim onih koji su na vlasti, a to je Vlada. U vrijeme moje Vlade imali smo tu nesretnu Gunju, ali u godinu dana je posao tamo stvarno napravljen. Tada nije bilo europskih novaca, bio je hrvatski proračun na rubu pucanja. Boli me da je Republika Srpska obnovila više nego hrvatska vlada."

"Bio sam na dosta mjesta gdje me nisu pratile kamere i novinari. Ljudi su tamo očajni i tužni, to je ključno. Nikome ne proklinju oca i majku. Ljudsko strpljenje ima granica. Je li stvarno moj posao da ja vršim pritisak na Vladu? Nisam ja dio političke stranke i ne ponašam se kao stranački čovjek. Zašto Vlada tamo nije bila? Ne znam. Plenković panično bježi. Ja sam išao tamo gdje me i vole i ne vole. Tamo gdje su zviždali. Plenković panično bježi od toga. Prvo je pacificirao Knin, odbacio je ljude na 200 metara, pa smo se preselili na stadion da mu ne bi zviždali. Lani su ga u Petrinji gađali snijegom, on je tanka srca. To je naš posao, da te mrze. Ja sam mislio da će u godinu dana to biti riješeno i da će se Vlast onda hvaliti time. To mogu samo proglasiti epskom nesposobnošću!"

Druga tema samo o Plenkoviću i Banožiću

"Druga tema je bitna za poredak u kojem živimo. Moje ovlasti i dužnosti su ograničene. Prilagođavali smo se Ustavu godinama prije nego je Plenković odlučio da se želi učlaniti u HDZ. Govorit ću samo o Plenkoviću. Banožić ne znači ništa, ništa ne odlučuje, on je samo medij. On je jučer potpisao odluku o produljenju agonije načelniku glavnog stožera na još pola godine. To je pasivno agresivna agresija nulte kategorije. E nećeš tako Plenkoviću, prenesi vazalu, niti ćeš ga birati niti ćeš ga micati. On je potpisao odluku da načelnik glavnog stožera bude tu još godine. To je čovjek kojeg je predložila vlada, ne Banožić. To je bilo u ožujku 2020. godine, tada je Banožić kraduckao u ministarstvu državne imovine. Tada je meni došao prijedlog za Hranja. Potpuno je zanemario da postoji odluka njegova prethodnika."

"U tom svom bijednom, privatnom aktu potpuno je Banožić zanemario da postoji prethodna odluka njegovog prethodnika. I sad šampion ponavljača u vinkovačkoj gimnaziji uopće ne spominje odluku svog prethodnika. To je Hranj dobio jučer, minut do 12. U toj odluci o zadržavanju u službi nema nigdje odluke njegovog prethodnika. Kako možeš donijeti suprotnu odluku onoj koju je već donijelo isto tijelo? Kakva je to hajdučija. Dakle, nema odluke koja je već ranije donesena, a s kojom se krši nova odluka. Ministar ne razgovara s načelnikom glavnog stožera. Onda ga pozove sebi i navlači ga da ga taj isti načelnik zamoli za produljenje. Onda mu se učinilo zgodnih da čovjeka koji ima 60 godina i koji ionako ide u mirovinu za manje od dvije godine, onda on tom čovjeku prodaje te seljačke fore. Je li to rekao Handžarko mediju u intervjuu, to je vladin PR. Hranj će biti načelnik glavnog stožera još godinu i tri mjeseca."

O smjenama u vojsci

"Da vidimo kako se Plenkovićev trbuhozborac ponaša inače. Prije dvije godine jedan solidan general je punio 60 godina. Ja sam ga promaknuo zbog ratnih zasluga, imao sam pretpostavku da ide u penziju. Čak sam mu ponudio da kad prestane biti vojnik dođe u moj ured, takvi nam ljudi trebaju. Međutim, on se ranije bio dogovorio s ponavljačem iz Mokrog Luga da će ići u njega u kabinet za savjetnika. Ne zamjeram mu to. Onda ga on nije poslao u penziju po sili zakona, to na ništa ne bi utjecalo. Ali ne, on je zadržao status vojnika. Ali kako? Tako da ga je Bane proizvoljno produžio još nakon godinu dana. To je trajalo pune dvije godine, sad ima 62 godine, sad mora u penziju kao vojna osoba. I sad on tamo može raditi, ali kao civil. Na što vam to smrdi?"

"Netko ima tu filozofiju u glavi i netko stoji iza ovoga. Bio sam skoro u potpunosti siguran da se neće usuditi dirati ga. Ne, samo se produljuje agonija. Tako se produljuju mandati direktorima firmi. Vi to znate. Ljudi su konstantno u strahu. Direktor Croatia Airlinesa su tri mandata produljivana, umjesto da mu daju otkaz. Tih odvratnih stvari ima još. Cijele 2022. godine bez ikakvoga obrazloženja na prijedlog struke predloženi su recimo ovi ljudi za određene dužnosti. Srećom, to nije HDZ. Ali, ministar mora dati suglasnost."

'Plenković ne želi sjesti sa mnom'

Novinaraka je pitala Milanovića misli li ikada sjesti za stol zajedno s Plenkovićem.

"Ovo pitanje je sugestivno, to znate. Ono implicira da sam ja taj koji onemogućava razgovor, odnosno onaj koji to odbija. Jesam li ja osoba kojoj morate postaviti to pitanje? Ne da planiram, nego pozivam cijelo vrijeme. To je jedini format pod kapom zemaljske gdje on mora sjesti s nekime tko neće biti kuš, i to sam ja - predsjednik Republike Hrvatske. I to ga kao sociopata boli. Sutra je Stara godina, mi se nismo sastali. On to odbija, on bi telefonsku sjednicu... Moraš čuti probleme. Pozivi se ne događaju. Ali samo zato jer to ne želi Plenković, on ne želi sjesti sa mnom. Evo, pitajte ga. Možemo reći da nam prijeti najezda skakavaca i da trebamo nabaviti uređaju za njihovo istrjebljenje. I tome služe sastanci."

"U petak navečer dolazi predstavnica Europske komisije na Breganu. A prijatelj mi je danas poslao sliku s Bregane, smeća koliko želite. Možeš kamion napunit. I tako sve do ulaska u Zagreb. To kao svinjac izgleda. Sreća pa Von der Leyen dolazi po noći pa možda neće vidjeti to."