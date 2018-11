KAOS U ZAGREBAČKOJ SKUPŠTINI, A MIKULIĆA BRINE POLOŽAJ HRVATA U BiH: ‘To je veći problem’

Oporbeni zastupnici zagrebačke gradske skupštine odbili su održati kvorum zbog svađa i ucjena vladajuće koalicije HDZ-a, Neovisnih za Hrvatsku i stranke “Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti.

Na početku današnje 17. sjednice zagrebačke Gradske skupštine na kojoj će zastupnici raspravljati i odlučivati o preostale 23 točke dnevnog reda od njih 44 određena je stanka zbog nedostatka kvoruma. Naime, oporba je rekla kako neće držati kvorum zbog svađa i ucjena vladajućih, a Neovisni za Hrvatsku su odbili sudjelovati jer je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić ugostio Arkanovog suradnika Dragana Markovića Palmu.

Ucjene i prepirke vladajućih

Podsjećamo, sjednica je počela 30. listopada kad je u 22 sata, zbog nedostatka kvoruma, prekinuta te nastavljena 5. studenoga kada je ponovno prekinuta jer su iz oporbe poručili da neće ‘držati kvorum’ i sudjelovati u prepirkama i međusobnim ucjenama vladajuće koalicije – HDZ-a, Neovisnih za Hrvatsku i stranke “Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti.

“Kvoruma nije bilo, oni su stajali u dvorani, nisu se prijavili da bi činili kvorum. Ako ne budemo imali kvorum, iskoristit ću svoju predsjedničku ovlast da ponovno sazovem skupštinu”, izjavio je predsjednik Gradske skupštine, HDZ-ov Andrija Mikulić, piše N1.

‘Nije moralno da ne dolaziš na sjednicu, a primaš naknadu’

“Ključna odluka, to je najvažniji politički dokument, proračun Grada Zagreba. Kolege iz oporbe nisu čitale iz zakona, da se proračunska sjednica bez obzira na ovu sjednicu može sazvati. Vjerojatno su kad su čitali preskočili ovaj dio. Ja ću sad prvo saslušati koji su to stavovi i zahtjevi predstavnika oporbenih klubova, nakon toga ćemo sjesti i donijeti odluke. Poručujem im da ne varaju birače, nije moralno da ne dolaziš na sjednicu, a primaš naknadu od istih tih birača kojima si obećao”, rekao je Mikulić koji je istaknuo da ne zna zašto bi ovo bio sukob oko proračuna jer on nije ni predložen.

“Njega još nitko nije vidio, pričamo jesmo li za ili protiv, a nitko ga nije vidio. Kad proračun dođe, tog trena će se analizirati i ući u proceduru”, rekao je zastupnik HDZ-a.

Položaj Hrvata u BiH

“Razgovarao sam s premijerom o nizu drugih tema. Ako je ovo, ima li ili nema kvoruma problem u Gradu Zagrebu ja ne vidim problem, veći problem je položaj Hrvata u BiH nakon izbora koji su održani. Najveći problem je kad tvoj matični narod nema ona prava koja bi trebao imati, gdje god živio u svijetu”, istaknuo je Andrija Mikulić.

Isprika

Iako se zagrebački gradonačelnik Milan Bandić ispričao braniteljima zbog svoga susreta s predsjednikom izaslanstva Skupštine grada Jagodine Draganom Markovićem Palmom ustvrdivši da nije znao za njegove veze s Arkanom, Neovisni u ponedjeljak u nastavku sjednice i dalje inzistiraju i traže od gradonačelnika da se ispriča svim građanima.

“Tražimo ispriku svim građanima, ispriku koja je bezuvjetna, nije uvijena u celofan i ispriku koja ne sadržava u sebi poruku i razlikovanje branitelja koji jesu i nisu povrijeđeni”, kazao je novinarima prije nastavka sjednice zastupnik Neovisnih Tomislav Jonjić, najavivši da zastupnici te stranke neće biti na sjednici.

Tržišno gospodarstvo zagrebačkog gradonačelnika

“Nećemo biti na sjednici, a kvorum više ne ovisi o nama. Upravo zato dolazimo vidjeti hoće li funkcionirati tržišno gospodarstvo, dakle je li gradonačelnik u ovih nekoliko dana uspio pribaviti nekoliko zastupnika koji su mu potrebni kako bi osigurao većinu”, izjavio je Jonjić.

Predsjednica Neovisnih za Hrvatsku Bruna Esih rekla je novinarima nakon što je sjednica odgođena za 10 sati da će se, kada se gradonačelnik ispriča svim građanima, otvoriti prostor za daljnju raspravu o njihovom daljnjem sudjelovanju u Skupštini.

‘Pojavili smo se tek toliko’

“Sve ostaje isto, ništa se nije promijenilo, nismo čuli ispriku svim građanima Grada Zagreba. Danas smo se pojavili na svom radnom mjestu tek toliko, čekamo što će se dalje događati. U svom smo klubu, na raspolaganju i gradonačelniku i oporbi koja medijski želi prikazati da je ona odgovorna za krizu u Skupštini”, kazala je Esih.

Ustvrdila je da nije bilo nikakve isprike gradonačelnika, već samo onim braniteljima i to iskrenim braniteljima. “Osim toga, oglas koji se plaća novcem poreznih obveznika iskoristio je da bi se malo obračunao s političkim neistomišljenicima”, dodala je Esih.

Političko samoubojstvo

Nastalu situaciju u zagrečakoj skupštini komentirao je za N1 HNS-ov zastupnik Tomislav Stojak.

“Opozicija da daje kvorum gradonačelniku, to je političko samoubojstvo. Oproba mora poslati poruku gradonačelniku da je ovakva situacija nedopustiva”, rekao je Stojak i ustvrdio kako se ne slaže s potezom jednog dijela oporbe koji je na razgovoru s predsjednikom Skupštine Andrijom Mikulićem oko nastavka sjednice.

Novi izbori

Naime, dio oporbenih zastupnika Gradske skupštine traži skidanje nekih točaka s dnevnog reda što zastupnik HNS-a ne vidi kako će to utjecati na donošenje proračuna, te kako je cilj HNS-a raspisivanje novih izbora kojima bi se izabrali novi gradski zastupnici.

“Krajnji cilj je da Milan Bandić ne bude gradonačelnik,” navodi Tomislav Stojak, piše N1.

Proračun

Zastupnik HNS-a smatra kako posjet Arkanovog suradnika Dragana Markovića Palme nije pravi razlog sukoba Neovisnih za Hrvatsku i Milana Bandića, već kako je stvarni razlog proračun i kako je do sukoba došlo jer se nisu dogovorili.

“HNS sigurno neće dati podršku tom proračunu. Ostali kolege, pojedinci, hoće li dati podršku, to će biti njihov obraz”, rekao je Stojak, piše N1.