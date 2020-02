NIKAD TOPLIJE, JEDAN GRAD VEĆ TRI DANA ZAREDOM NIŽE REKORDE: Pripremite se na promjenu, stižu pljuskovi, grmljavina, možda i snijeg!

Slično toploj nedjelji bit će još i u ponedjeljak i na početku utorka, nakon čega slijedi kratkotrajna promjena vremena, pad temperature, kiša, a negdje i pljuskovi s grmljavinom

Samo što je završio siječanj, a vrijeme je već ponegdje kao da je travanj. Za početak veljače “grije na najjače”, barem u većini središnje i istočne Hrvatske, gdje je i u nedjelju najviša dnevna temperatura zraka bila između 16 i 19 °C. I pritom u Osijeku, primjerice, već treći dan u nizu s rekordnom temperaturom zraka za te dane u godini, i još je nedjeljnih 18,5 °C druga najviša temperatura zraka tako rano u godini, a mjerenja u Osijeku postoje još od 1899. godine! Viših 19,0 °C bilo je samo 11. siječnja 1903, piše u prognozi za HRT Zoran Vakula.

Relativno je toplo bilo diljem Hrvatske, i bit će još u ponedjeljak, pa i na početku utorka, tijekom kojeg slijedi nagla i kratkotrajna promjena vremena s padom temperature i kišom, ponegdje i u obliku pljuskova s grmljavinom, a osobito će u gorju biti i snijega. Naravno, sve će pratiti i često umjeren, povremeno i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na Jadranu i bura, gdjekad i olujna. Vjetrovito će biti i u srijedu, uz još mjestimice malo kiše, na kopnu i snijega, a od četvrtka opet mirnije i stabilnije, te većinom suho i sunčanije, uz porast temperature, pa će veljača nastaviti iznadprosječnom toplinom. No, valja upozoriti na ponovne jutarnje temperaturne “minuse” na kopnu.

Srećom za mnoge – “minusa” i hladnoće neće biti tijekom ponedjeljka u Dubrovniku i okolici, a neće biti ni kišovito kao za prošle feste sv. Vlaha pa će se tradicionalna procesija moći održati. No, na žalost, kao ni prema prošlim prognozama – ni prema najnovijima se ne može jamčiti baš sasvim suho. Osim na moguće nevolje s oborinama i vjetrom, Marko Vučetić, dipl. ing., u agrometeorološkoj prognozi u “Plodovima zemlje” upozorio je i na hladnoću, te savjetovao: “ne zaboravite zagrijati staklenike i plastenike”.

Iznadprosječno topal ponedjeljak

U ponedjeljak će na istoku biti umjereno do pretežno oblačno, a navečer i u noći na utoraka može pasti i malo kiše. I dalje će biti iznadprosječno toplo uz temperaturu uglavnom između 10 i 16 °C. Djelomice sunčano i danju malo toplije uz temperaturu između 14 i 17 °C bit će u središnjoj Hrvatskoj, a kao i na istoku, navečer i u noći može pasti malo kiše, prognozirala je u detaljnijoj prognozi za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz Sektora za vremenske i pomorske analize i prognoze DHMZ-a.

Najviše oblaka bit će u gorskim krajevima, uz povremenu slabu kišu. Na sjevernom Jadranu promjenljivo, a malo kiše može pasti na širem riječkom području. Uz slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, temperatura zraka bit će između 10 i 15 °C, u gorju od 8 do 14 °C.

U Dalmaciji djelomice sunčano, oblačnije u unutrašnjosti, gdje povremeno može biti slabe kiše. Puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar, a more će biti malo valovito. Temperatura zraka uglavnom između 10 i 16 °C, ujutro u Zagori moguće malo niža. Na jugu Hrvatske uz promjenljivu naoblaku postoji vjerojatnost za povremeno malo kiše, uglavnom u prvom dijelu dana. Uz slab do umjeren jugoistočni vjetar i dalje će biti razmjerno toplo uz temperaturu većinom između 10 i 15 °C.

Tijekom utorka promjena

U utorak na kopnu već od jutra povremeno kiša, a uz zahladnjenje od sredine dana u gorju i susnježica i snijega. Zapuhat će umjeren i jak sjeverni vjetar, a uz promjenljivu naoblaku susnježice i snijega prolazno može biti i u srijedu, ne samo u gorju. I dalje će puhati jak sjeverni vjetar, koji će pojačavati osjet hladnoće. U četvrtak smirivanje vremena uz hladno jutro, a prema kraju tjedna postupan porast temperature, uz djelomice sunčano vrijeme.

Na Jadranu promjenljivo uz povremenu kišu, u utorak i pljuskove i grmljavinu. Od četvrtka hladnije, iako sunčanije i uglavnom suho. Nakon juga – u drugom dijelu utorka zapuhat će jak i olujan sjeverni vjetar i bura, koji će u četvrtak slabjeti. Od srijede hladnije, ali ponovni porast temperature prema kraju tjedna, prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.